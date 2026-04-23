李대통령, 베트남 국회의장에 "선진국 진입 지지…韓 국민·기업 지원 부탁"

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"한국, 가장 신뢰 협력 파트너

양국 의회 교류 활성화 기대"

국빈 방문 서열 1~3위 만나

[하노이·서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 23일(현지시간) 베트남 권력 서열 3위 쩐 타인 먼 국회의장을 만나 "한국은 베트남의 '2030년 중고소득국 도약', '2045년 고소득선진국 진입' 목표를 지지한다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 베트남 국회의사당에서 쩐 타인 먼 국회의장과 면담하며 "한국이 가장 신뢰할 수 있는 협력 파트너로 그 여정을 함께하겠다"며 이같이 말했다.

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 하노이 국회의사당에서 쩐 타인 먼 국회의장과 악수하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "오늘 만남을 통해 양국 간 협력이 제도적으로 뒷받침될 수 있도록 양국 의회 간의 교류도 더욱 활성화 되길 기대한다"며 "베트남 내 우리 국민의 권익 증진과 한국 기업들의 경영활동 개선을 위해서도 국회의 지속적인 관심과 지원을 부탁드린다"고 말했다.

이 대통령은 "1992년 수교 당시에 비해서 현재 양국 간 교역액이 190배, 인적 교류는 2400배 증가했다"며 "한국과 베트남은 상호 3대 교역 파트너이고, 한국은 베트남의 최대 투자 유치 국가"라고 설명했다.

이 대통령은 "국가 발전과 제도 정비를 이끄는 베트남 국회가 양국 관계 발전을 일관되게 지원해 준 덕분에 이러한 성과를 낼 수 있었다"고 강조했다.

쩐 타인 먼 국회의장은 "이 대통령이 취임한 이후 첫 베트남 방문이며 베트남 16기 국회가 국가 지도진을 정비한 이후 이뤄진 국빈 방문"이라며 "이 대통령과 한국 정부가 양국 관계를 각별히 중시하고 있음을 분명히 반영한다"고 화답했다.

이 대통령은 전날 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 했다. 이날 쩐 타인 먼 국회의장을 면담하기 전에는 권력 서열 2위 레 민 흥 총리와도 면담했다. 국빈 방문 기간 동안 베트남 서열 1~3위를 모두 만났다.

pcjay@newspim.com