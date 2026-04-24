베트남 하노이 시내에 깜짝 등장한 李대통령 부부…쌀국수 먹으며 시민들과 소통

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호안끼엠 호수 일대 산책…꼬치구이·두리안·사탕수수 음료까지 섭렵

베트남 국민들과 악수하며 교감

[하노이=뉴스핌] 김미경 기자 = 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 하노이 구시가지에 깜짝 등장해 베트남 국민들과 소통하며 저녁 시간을 함께했다.

이 대통령 부부는 특히 인근 식당에서 쌀국수와 볶음밥으로 저녁식사를 하고, 길가에서 판매하는 돼지고기 꼬치구이와 사탕수수 음료, 두리안까지 맛보면서 베트남 국민들과 정서적 교류를 나눴다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면브리핑에서 "이번 깜짝 방문은 격식 있는 공식 일정에서 벗어나 베트남 국민들의 삶 속으로 한 걸음 더 가까이 다가가고자 한 것"이라며 "양국 국민 간의 정서적 유대를 한층 더 깊게 만드는 계기가 됐다"고 평했다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 오후 베트남 하노이 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 어린이 환영단과 인사하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령이 택한 깜짝 방문지는 하노이 호안끼엠 호수 인근 구시가지다. 호안끼엠 호수는 하노이 중심부에 위치한 대표적인 명소로, 베트남 국민들의 휴식과 여가가 이뤄지는 공간이다.

안 부대변인은 "베트남 국민들은 한국어로 '안녕하세요', '반갑습니다'라고 하거나, 영어로 '웰컴 투 베트남' 등을 외치며 이 대통령 부부를 반갑게 맞이했다"면서 "이 대통령 부부는 베트남어로 '안녕하세요'인 '신짜오'로 화답하며, 베트남 국민들과 악수를 나누고 하이파이브를 하는 등 친근한 교감을 이어갔다"고 설명했다.

이 대통령 부부는 인근 건물 3층에 위치한 카페에서 손을 흔들며 환영의 뜻을 전하는 베트남 국민들에게도 일일이 손을 흔들어 인사를 건넸다.

이 대통령은 현지에서 초등학교에 다니고 있다는 한국인 학생을 만나 머리를 쓰다듬으며 격려했고, 김 여사는 가게 외벽에 붙어 있는 한국어 안내판을 보고 반가움을 표했다고 안 부대변인이 전했다.

거리에서 꼬치구이를 맛본 이 대통령은 "매우 맛있다"고 소감을 밝혔고, 김 여사도 사탕수수 음료를 마신 뒤 "상큼하고 인상적"이라고 호감을 표했다.

이 대통령 부부는 두리안을 구입해 참모들과 함께 나눠 먹기도 했다.

안 부대변인은 "이 대통령 부부는 저녁식사 후 호안끼엠 호수 일대를 산책하며 베트남에서의 소중한 추억을 쌓았다"며 "산책을 마친 뒤에는 현장에 모인 베트남 국민들에게 다시 한번 손을 흔들어 인사를 전하며 일정을 마무리했다"고 했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 오후 베트남 하노이 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 축하공연을 관람하고 있다. [사진=청와대]

the13ook@newspim.com