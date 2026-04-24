[재산공개] 남재환 질병청 국립보건연구원장, 재산 12억 신고

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부동산 자산, 7억5037만원

예금 자산 가족 합산 '5억'

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 남재환 질병관리청 국립보건연구원장이 총 12억6639만9000원의 재산을 신고했다.

정부공직자윤리위원회가 24일 관보에 공개한 '2026년 4월 수시재산등록사항'에 따르면 남 원장은 총 12억6639만9000원의 재산을 신고했다.

남재환 질병관리청 국립보건연구원장 [사진=국립보건연구원]

남 원장 본인과 배우자 명의의 부동산 자산은 총 7억5037만원이다. 경기 부천시에 7억원 가량의 본인 명의 아파트가 있고 인천광역시 중구 내동에 배우자 명의로 5037만원의 복합건물이 있다.

토지는 본인 명의로 경상북도 예천군 감천면 포리 소재 전(밭) 을 소유해 3467만4000원이다.

예금 자산은 가족 합산 총 5억145만6000원이다. 본인 재산 2억5406만9000원, 배우자 8096만8000원, 부모(모) 1178만원, 장남 1억4231만5000원, 차남 1232만4000원이다.

유가증권의 경우 장남 명의의 비상장주식인 주식회사 메디트 179주(198만8000원)이 포함됐다. 한편, 채무는 본인 명의의 사립학교교직원연금공단 금융채무 2580만9000원으로 확인됐다.

이번 재산 공개는 공직자윤리법에 따라 정기적으로 이루어지는 재산 변동 신고에 따른 결과다.

sdk1991@newspim.com