[재산공개] 정은경 복지부 장관, 재산 58억953만원...1년 새 1억3000만원↑

코스피 5000시대 맞아 주식↑

자동차 실거래가 881만원 하락

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정은경 보건복지부 장관의 올해 보유 재산이 전년 대비 1억3736만7000원 올라 58억953만9000원으로 집계됐다.

정부공직자윤리위원회는 26일 '2026년 정기 재산변동 신고사항'을 공개하고 이 같은 내용을 밝혔다.

정 장관이 신고한 재산 총액은 58억953만9000원이다. 지난해 신고액(56억721만7200원)보다 1억3736만7000원 증가했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정은경 보건복지부 장관이 14일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 보건복지위원회의 보건복지부 등에 대한 국정감사에서 의원 질문에 답변하고 있다. 2025.10.14 pangbin@newspim.com

세부 내역을 살펴보면 본인, 배우자의 예금이 증가했다. 정 장관이 KB 증권 등에 가지고 있던 예금은 3억1093만3000원이었으나 3억4316만1000원으로 올랐다. 배우자의 예금도 2억1119만9000원에서 3억1273만2000원으로 증가했다.

코스피 5000시대를 맞아 주가 변동도 일어났다. 정 장관이 소유한 주식은 1억9262만4000원이었으나 5억7522만7000원으로 대폭 올랐다. 배우자 주식도 1억1632만1000원에서 2억5652만3000원으로 증가했다. 반면 정 장관과 배우자가 가지고 있는 자동차 실거래 가격이 881만원 떨어졌다.

이번 재산 공개는 공직자윤리법에 따른 정기 변동사항 신고로 정 장관을 비롯한 고위 공직자들의 자산 형성 과정과 투명성을 확인하는 지표가 된다.

sdk1991@newspim.com