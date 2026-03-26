[재산공개] 임승관 질병청장, 재산 35억4191만원…1년 새 1억4051만원 증가

예금 자산↓ 증권 주식↑

소유 주택·토지가 변동 無

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 임승관 질병관리청장의 올해 보유 재산이 전년(34억139만7000원)대비 1억4051만7000원 늘어난 35억4191만4000원으로 집계됐다.

정부공직자윤리위원회는 26일 '2026년 정기 재산변동 신고사항'을 공개하고 이같이 밝혔다.

임 청장이 올해 신고한 재산 총액은 35억4191만4000원이다. 이는 지난해 신고액인 34억139만7000원에서 1억4051만7000원 증가한 수치다.

임승관 질병관리청장이 9일 충북 오송 질병청 본부에서 출입기자단 간담회를 열고 발언하고 있다. [사진=질병관리청] 2025.09.09 jsh@newspim.com

재산 변동의 주요 원인은 보유한 증권액의 상승이다. 임 청장이 보유한 상장주식액은 감소했지만 국채가 2200만원에서 4800만원으로 2배 올랐다. 채권액도 1억3718만 8000원에서 1억7378만6000원으로 증가했다.

배우자가 보유한 국채도 2200만원에서 4800만원으로 올랐다. 금융채도 3066만1000원에서 8142만8000원으로 증가했다.

반면, 임 청장이 소유한 주택과 토지 가격은 변동이 없었다. 특히 임 청장은 생활자금사용 등으로 부모, 배우자와 함께 소유한 예금 보유액이 15억3576만3000원에서 15억 1661만9000원으로 줄었다.

이번 재산 공개는 공직자윤리법에 따른 정기 변동사항 신고로 임 청장을 비롯한 고위 공직자들의 자산 형성 과정의 투명성을 확보하는 지표가 된다.

sdk1991@newspim.com