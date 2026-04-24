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서울디자인재단, 'DDP 어린이 디자인 페스티벌' 개최

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  • 서울디자인재단이 5월 2일부터 5일까지 동대문디자인플라자에서 어린이 디자인 페스티벌을 개최한다고 24일 밝혔다.
  • 장난감 공원, 디자인 공원, 패밀리 공원 등 3개 테마 공간에서 어린이들이 배우고 창작하며 소통하는 프로그램을 운영한다.
  • 어린이투어와 루프탑투어, 디자인 스토어 이벤트 등 다양한 프로그램으로 창의성과 사회성 발달을 도모한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5월 2일부터 5일까지 야외 전관에서
체험·창작·휴식 주제로 테마 공간 운영

[서울=뉴스핌] 이진용 기자=서울디자인재단(대표 차강희, 이하 재단)은 오는 5월 2일부터 5일까지 동대문디자인플라자(DDP) 야외 전관에서 '어린이 디자인 페스티벌'을 개최한다고 24일 밝혔다.

 

이번 페스티벌은 '어린이 하루가 완성되는 DDP랜드'라는 주제로 가족 중심의 체험과 창작, 휴식이 함께하는 축제이다. 행사장에는 장난감 공원, 디자인 공원, 패밀리 공원 등 3개 테마 공간이 마련되어 어린이들이 배우고 상상하며 소통할 수 있는 프로그램들이 운영된다.

어린이 투어와 루프탑 투어, 디자인 스토어 이벤트, 키크니 전시 등 다양한 프로그램이 DDP 전역에서 펼쳐져 즐길 거리가 풍부하다. 이 행사는 놀이를 통해 창의성과 사회성, 가족 간 교류를 확대하는 서울을 대표하는 어린이 디자인 축제로 자리매김할 예정이다.

'장난감 공원'은 어린이들이 경제와 자원 순환을 배우는 공간으로 기획됐으며, '코끼리 장난감 스테이션', '어린이 장난감 사장님', '미션 장난감 미로' 등의 활동이 포함된다.

어린이디자인페스티벌 포스터. [서울디자인재단 제공]

'디자인 공원'에서는 어린이의 상상력을 자극하는 다양한 창작 활동이 이루어진다. 아티스트와 함께하는 '종일 디자인 놀이터'와 '희망 디자인 돌' 등의 프로그램이 진행된다. 특히 지난 4월 5일에는 500명의 어린이가 참여한 대회가 성황리에 완료되었으며, 최종적으로 100개의 독창적인 작품이 선정되어 이번 축제 기간 동안 DDP 디자인 뮤지엄에서 전시된다.

'패밀리 공원'은 가족들이 함께 쉬고 소통할 수 있는 공간으로 꾸며지며, 도서관과 퍼포먼스, 다양한 게임 프로그램이 준비된다. DDP의 건축과 공간을 경험할 수 있는 'DDP 어린이투어'와 'DDP 루프탑투어'가 5월 1일부터 31일까지 운영돼 어린이날 연휴를 맞아 특별한 경험을 제공한다.

디자인 스토어에서는 5월 1일부터 5일까지 '해치의 선물상점 시즌2'를 운영하며, 온라인숍에서도 어린이날 기념 프로모션이 진행된다.

프로그램 및 이벤트 신청은 온라인으로 사전 예약이 가능하며, 행사 기간 중 현장 등록도 허용된다. 자세한 사항은 DDP 홈페이지(www.ddp.or.kr)에서 할 수 있다.

차강희 서울디자인재단 대표는 "이번 페스티벌은 DDP에서만 경험할 수 있는 어린이 특화 디자인 콘텐츠를 집약한 행사"라며, "어린이와 가족 모두 놀이를 통해 배우고, 창작을 통해 상상하며, 가족과 함께 소통하는 새로운 디자인 문화의 가치를 체감할 것"이라고 밝혔다.

jycafe@newspim.com

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