[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 24일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장이 23일 SBS 뉴스쇼에 출연했다.
- 여야 의원들이 SAF 전략, 장애인 지원, 산업안전 등 정책토론회를 개최했다.
- 정청래 더불어민주당 대표가 인천 지역 현장 방문 일정을 소화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
07:35 SBS <김태현의 뉴스쇼> 출연
◆의원실 세미나
09:30 김소희 의원실, K-GX 시대 SAF 전략: 안정적 원료 확보와 공급기반 강화 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
10:00 김예지 의원실, 1인 중증장애인기업 업무지원인 제도 발전방안 모색을 위한 정책 토론회 / 의원회관 제1소회의실
10:00 박홍배 의원실, 과학기술 기반 산업 안전 패러다임 전환을 위한 정책토론회 / 의원회관 제11간담회의실
13:00 김용태 의원실, 지구환경의 기후위기와 환경 부패 / 의원회관 제2간담회의실
◆소통관 기자회견
10:00 손솔 의원, [정치 현안 기자회견]
10:20 배현진 의원, [현안 기자회견]
10:40 채현일 의원, [현안 기자회견]
11:00 노서영 대변인, [기본소득당 지선 대학생 공약 발표 기자회견]
11:20 최혁진 의원, [탄소중립·녹색성장 기본법 개정안 발의 기자회견]
13:40 김현 의원, [민주파출소 정례브리핑]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
05:30 인천지하철 귤현 차량기지 환경정비 체험 및 현장방문 / 귤현역 차량사업소
07:30 한국가스공사 인천 LNG 생산기지 현장 점검 및 간담회 / 한국가스공사 인천 기지본부
09:30 인천 연수구 현장 최고위원회의 / 정지열 인천 연수구청장 후보 선거사무소
16:00 사회적 협동조합 아지오 판매현장 일일 체험 / 아지오 매장 및 이벤트 매장
*천준호 원내대표 직무대행
- 공개 일정 없음
◆국민의힘
*장동혁 당대표
통상업무
*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
◆조국혁신당
*조국 당대표
09:40 평택 서부노인대학 금요반 방문 인사 / 서부노인복지관 4층
10:00 안중읍 경로당 방문 인사 / 안중읍 소재 경로당
14:00 평택호남향우연합회장 예방
15:00 청북읍 경로당 방문 인사 / 청북읍 소재 경로당
18:00 오성산단 사거리 퇴근 인사 / 슬로우타임카페 인근 교통섬
*서왕진 원내대표
- 공개 일정 없음
◆개혁신당
*이준석 당대표
10:00 뇌전증 치료 공백 해소를 위한 정책토론회 / 국회의원회관 제3세미나실
*천하람 원내대표
07:30 김정철 서울시장 후보 출근길 인사 지원 유세 / 건대입구역 2번 출구
08:45 목포KBS-R <출발 서해안시대> 전화인터뷰
10:00 제3회 순직의무군경의 날 / 국립서울현충원
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