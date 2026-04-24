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2026.04.24 (금)
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[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 24일

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AI 핵심 요약

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  • 국회의장이 23일 SBS 뉴스쇼에 출연했다.
  • 여야 의원들이 SAF 전략, 장애인 지원, 산업안전 등 정책토론회를 개최했다.
  • 정청래 더불어민주당 대표가 인천 지역 현장 방문 일정을 소화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◆국회의장

07:35 SBS <김태현의 뉴스쇼> 출연

◆의원실 세미나

09:30 김소희 의원실, K-GX 시대 SAF 전략: 안정적 원료 확보와 공급기반 강화 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
10:00 김예지 의원실, 1인 중증장애인기업 업무지원인 제도 발전방안 모색을 위한 정책 토론회 / 의원회관 제1소회의실
10:00 박홍배 의원실, 과학기술 기반 산업 안전 패러다임 전환을 위한 정책토론회 / 의원회관 제11간담회의실
13:00 김용태 의원실, 지구환경의 기후위기와 환경 부패 / 의원회관 제2간담회의실

◆소통관 기자회견

10:00 손솔 의원, [정치 현안 기자회견]
10:20 배현진 의원, [현안 기자회견]
10:40 채현일 의원, [현안 기자회견]
11:00 노서영 대변인, [기본소득당 지선 대학생 공약 발표 기자회견]
11:20 최혁진 의원, [탄소중립·녹색성장 기본법 개정안 발의 기자회견]
13:40 김현 의원, [민주파출소 정례브리핑]

◆더불어민주당

*정청래 당대표
05:30 인천지하철 귤현 차량기지 환경정비 체험 및 현장방문 / 귤현역 차량사업소
07:30 한국가스공사 인천 LNG 생산기지 현장 점검 및 간담회 / 한국가스공사 인천 기지본부
09:30 인천 연수구 현장 최고위원회의 / 정지열 인천 연수구청장 후보 선거사무소
16:00 사회적 협동조합 아지오 판매현장 일일 체험 / 아지오 매장 및 이벤트 매장

*천준호 원내대표 직무대행
- 공개 일정 없음

◆국민의힘

*장동혁 당대표
통상업무

*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호

◆조국혁신당

*조국 당대표
09:40 평택 서부노인대학 금요반 방문 인사 / 서부노인복지관 4층
10:00 안중읍 경로당 방문 인사 / 안중읍 소재 경로당
14:00 평택호남향우연합회장 예방
15:00 청북읍 경로당 방문 인사 / 청북읍 소재 경로당
18:00 오성산단 사거리 퇴근 인사 / 슬로우타임카페 인근 교통섬

*서왕진 원내대표
- 공개 일정 없음

◆개혁신당

*이준석 당대표
10:00 뇌전증 치료 공백 해소를 위한 정책토론회 / 국회의원회관 제3세미나실

*천하람 원내대표
07:30 김정철 서울시장 후보 출근길 인사 지원 유세 / 건대입구역 2번 출구
08:45 목포KBS-R <출발 서해안시대> 전화인터뷰
10:00 제3회 순직의무군경의 날 / 국립서울현충원

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[뉴스핌 베스트 기사]

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李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
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정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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