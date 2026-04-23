[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 23일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 16일 14시에 본회의를 열었다.
- 민주당 정청래 대표는 9시에 공약 발표하고 10시에 중동전쟁 토론회 참석했다.
- 국민의힘 장동혁 대표는 9시에 최고위 열고 14시 본회의 참석했다.
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◆국회의장
14:00 본회의(본회의장)
◆본회의 및 상임위원회
09:30 교육위원회 법안심사소위원회(본관 522호)
10:00 국방위원회 전체회의(본관 419호)
10:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의(본관 501호)
10:00 정치개혁특별위원회 전체회의(본관 445호)
10:00 기후위기특별위원회 탄소중립기본법심사소위원회(본관 621호)
14:00 본회의(본회의장)
◆의원실 세미나
07:30 이헌승 의원실 등, 국회 아프리카포럼 제103차 정기세미나(의원회관 신관 제1세미나실)
10:00 김위상 의원실, AI·디지털 전환 시대, 직업훈련의 품질개선과 혁신, 지원 개선 방안(의원회관 대회의실)
10:00 이연희 의원실, 부동산정상화, 주거안정의 새로운 길을 묻다(의원회관 제8간담회의실)
10:00 박정 의원실 등, 에너지 대전환 시대, 전력망 투자 어떻게 할 것인가(의원회관 신관 제3세미나실)
10:00 김주영 의원실 등, 주민주도형 햇빛소득마을 활성화 입법과제와 국가균형성장 정책토론회(국회도서관 소강당)
10:00 조정식 의원실 등, 중동 전쟁의 영향과 과제 토론회(의원회관 신관 제1세미나실)
10:30 박홍배 의원실, 제137회 세계 노동자의 날 기념 좌담회(의원회관 제10간담회의실)
13:00 박정현 의원실 등, 에너지 전환 시대 지속가능 성장 전략 토론회(국회도서관 소회의실)
13:30 김예지 의원실, 대체자료 지원 체계 개선 간담회(의원회관 제2간담회의실)
15:00 이개호 의원실 등, 생애 전주기 예방접종 전략 정책토론회(의원회관 제10간담회의실)
18:20 이종배 의원실, 국가발전정책연구원 제100차 정책세미나(의원회관 신관 제3세미나실)
◆소통관 기자회견
10:00 용혜인 의원, [서울시의회 비례대표 후보 출마선언 기자회견]
10:20 백승아 의원, [접경지역 변화 협약 기자회견]
10:40 정준호 의원, [한예종 이전 관련 기자회견]
11:00 김용만 의원, [정치 현안 기자회견]
11:20 신미연 대변인, [진보당 정례브리핑]
13:00 용혜인 의원, [기본소득 약속지도 공개 기자회견]
16:20 용혜인 의원, [사회연대경제기본법 통과 환영 기자회견]
16:40 복기왕 의원, [전세사기 피해자대책위 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
09:00 <착!붙 공약 프로젝트> 공약 발표 / 국회 본관 당대표회의실
10:00 <중동전쟁의 영향과 과제> 토론회 / 국회 의원회관 제1세미나실
11:00 광역단체장 후보 연석회의 / 국회 본관 제3회의장
14:00 본회의 / 국회 본관 본회의장
*천준호 원내대표 직무대행
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 본회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:00 직업훈련 토론회 참석 / 의원회관 대회의실
13:30 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
*송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:00 외교통일위원회 전체회의 / 국회 본관 401호
13:30 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
*정점식 정책위의장
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
13:30 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
*정희용 사무총장
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:00 농해수위 전체회의 / 국회 본관 501호
13:30 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
◆조국혁신당
*조국 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 224호
11:30 정장선 평택시장 차담 / 평택시청
*서왕진 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 224호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
◆개혁신당
*이준석 당대표
08:00 BBS-R <금태섭의 아침저널> 출연
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실
14:00 울산시당 창당대회 / 울산 남구
*천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실
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