[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 21일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장 21일 오전 국회미래산업포럼 참석하고 오후 5·18민주묘지 참배했다.
- 과방위·국토위 소위와 국정조사특위 전체회의가 오전 10시에 열렸다.
- 정청래 대표가 통영 욕지도 민생현장 방문하고 장동혁 대표가 노총 방문했다.
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◆국회의장
09:30 제7회 국회미래산업포럼 "산업지원 정책의 패러다임 전환을 위한 정책토론회"/ 의원회관 제2소회의실
13:10 국립5·18민주묘지 참배 / 국립5·18민주묘지
14:00 옛전남도청 복원 현장 방문 / 옛전남도청 별관
◆상임위원회
10:00 과학기술정보방송통신위원회 정보통신방송미디어법안심사소위원회 / 본관 628호
10:00 국토교통위원회 교통법안소위원회 / 본관 529호
10:00 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 406호
◆의원실 세미나
10:00 민병덕 의원실, 제3회 벤처·스타트업 성장포럼 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 정혜경 의원실 등, 특수고용·플랫폼 노동자성 인정 근로기준법 개정 촉구 증언대회 / 의원회관 제3간담회의실
11:00 김주영 의원실 등, 안전한 청춘 버스: 2030 청춘건설노동자와 함께하는 정책간담회 / 의원회관 제9간담회의실
13:30 조인철 의원실 등, OTT시대 FAST의 등장과 미디어 시장 변화 전망과 정책 제언 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 박수영 의원실, K-리커머스! 새로운 산업으로, 세계시장으로: 조세특례제한법 개정안의 의미와 효과 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 김주영 의원실 등, 발전공기업 '하나로 통합'이 답이다 / 국회도서관 소회의실
14:00 서영석 의원실, 종교시설과 노유자시설간 복수용도 허용에 관한 시행규칙 활성화 방안 토론회 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 임오경 의원실 등, 한국 영상 콘텐츠 산업의 경제적 기여 보고서(ECR) 발간 세미나 / 의원회관 신관 제2세미나실
16:00 김소희 의원실 등, 「석탄화력 폐지지역 지원에 관한 특별법」 통과 촉구 간담회 / 본관 228호
◆소통관 기자회견
09:20 남인순 의원, [통합돌봄을 위한 의료기사법 개정 촉구 기자회견]
09:40 김기표 의원, [더불어민주당 오중기 경북도지사 예비후보 기자회견]
10:00 강득구 의원, [이화영 전 경기도 평화부지사 석방 촉구 기자회견]
10:40 김용태 의원, [경기도 현안 관련 기자회견]
11:00 김은혜 의원, [현안 관련 기자회견]
11:20 윤상현 의원, [현안 관련 기자회견]
11:40 신미연 대변인, [강호동 회장 관제집회 동원 증거인멸 여론조작 의혹 관련 면직 및 구속 수사 촉구 기자회견]
13:20 신미연 대변인, [진보당 모두를위한서울특별위원회 정례브리핑]
14:00 박민규 의원, [현안 관련 기자회견]
14:20 백종헌 의원, [부산 금정구 침례병원 촉구 기자회견]
14:40 정혜경 의원, [쿠팡 프레시백 계약 외 노동 강요 및 불법 해고 규탄 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
13:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경남 통영시 욕지도 고구마 재배 민생현장 체험 / 경남 통영시 욕지면 동항리 442-4
15:40 도서민 생활여건 개선을 위한 주민 간담회 / 욕지면 탑마트 앞 공원(경남 통영시 욕지면 욕지일주로 101-3)
16:50 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경남 통영시 욕지도 양식장 현장 방문 / 해뜨는바다펜션 앞 양식장 (경남 통영시 욕지면 욕지일주로 221)
*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
10:10 한국노총 서울지역본부 방문 / 한국노총 서울지역본부 3층 회의실
14:00 A(all)부터 Z(zero)까지 교통혁명! 모두가 부담 없는 이동권 복지 공약 발표 / 국회 본관 228호
*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
14:00 농협 자율성 수호를 위한 농민 결의대회 / 여의도공원 앞 여의대로
◆조국혁신당
*조국 당대표
10:10 안중시장 장날 인사
11:30 평택서부노인복지관 어르신 인사
15:00 평택시 상공회의소 회장 및 본부장단 면담
18:50 박시영 TV 출연
*서왕진 원내대표
9:30 의원총회 / 국회 본관 224호
◆개혁신당
*이준석 당대표
08:00 이혜숙 개혁신당 관악구청장 후보 출근길 인사 지원 유세 / 신림역 4번출구 방향 개찰구 앞
13:00 글로벌SAF 시장과 한국산업의 전략적 기회 세미나 / 주한영국대사관 (서울시 중구 세종대로19길 24)
*천하람 원내대표
07:30 YTN-R 장성철의 뉴스명당
08:35 광주KBS-R 출발 무등의 아침 전화인터뷰
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
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