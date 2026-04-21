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2026.04.21 (화)
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[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 21일

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AI 핵심 요약

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  • 국회의장 21일 오전 국회미래산업포럼 참석하고 오후 5·18민주묘지 참배했다.
  • 과방위·국토위 소위와 국정조사특위 전체회의가 오전 10시에 열렸다.
  • 정청래 대표가 통영 욕지도 민생현장 방문하고 장동혁 대표가 노총 방문했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

 

◆국회의장

09:30 제7회 국회미래산업포럼 "산업지원 정책의 패러다임 전환을 위한 정책토론회"/ 의원회관 제2소회의실
13:10 국립5·18민주묘지 참배 / 국립5·18민주묘지
14:00 옛전남도청 복원 현장 방문 / 옛전남도청 별관

◆상임위원회

10:00 과학기술정보방송통신위원회 정보통신방송미디어법안심사소위원회 / 본관 628호
10:00 국토교통위원회 교통법안소위원회 / 본관 529호
10:00 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 406호

◆의원실 세미나

10:00 민병덕 의원실, 제3회 벤처·스타트업 성장포럼 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 정혜경 의원실 등, 특수고용·플랫폼 노동자성 인정 근로기준법 개정 촉구 증언대회 / 의원회관 제3간담회의실
11:00 김주영 의원실 등, 안전한 청춘 버스: 2030 청춘건설노동자와 함께하는 정책간담회 / 의원회관 제9간담회의실
13:30 조인철 의원실 등, OTT시대 FAST의 등장과 미디어 시장 변화 전망과 정책 제언 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 박수영 의원실, K-리커머스! 새로운 산업으로, 세계시장으로: 조세특례제한법 개정안의 의미와 효과 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 김주영 의원실 등, 발전공기업 '하나로 통합'이 답이다 / 국회도서관 소회의실
14:00 서영석 의원실, 종교시설과 노유자시설간 복수용도 허용에 관한 시행규칙 활성화 방안 토론회 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 임오경 의원실 등, 한국 영상 콘텐츠 산업의 경제적 기여 보고서(ECR) 발간 세미나 / 의원회관 신관 제2세미나실
16:00 김소희 의원실 등, 「석탄화력 폐지지역 지원에 관한 특별법」 통과 촉구 간담회 / 본관 228호

◆소통관 기자회견

09:20 남인순 의원, [통합돌봄을 위한 의료기사법 개정 촉구 기자회견]
09:40 김기표 의원, [더불어민주당 오중기 경북도지사 예비후보 기자회견]
10:00 강득구 의원, [이화영 전 경기도 평화부지사 석방 촉구 기자회견]
10:40 김용태 의원, [경기도 현안 관련 기자회견]
11:00 김은혜 의원, [현안 관련 기자회견]
11:20 윤상현 의원, [현안 관련 기자회견]
11:40 신미연 대변인, [강호동 회장 관제집회 동원 증거인멸 여론조작 의혹 관련 면직 및 구속 수사 촉구 기자회견]
13:20 신미연 대변인, [진보당 모두를위한서울특별위원회 정례브리핑]
14:00 박민규 의원, [현안 관련 기자회견]
14:20 백종헌 의원, [부산 금정구 침례병원 촉구 기자회견]
14:40 정혜경 의원, [쿠팡 프레시백 계약 외 노동 강요 및 불법 해고 규탄 기자회견]

◆더불어민주당

*정청래 당대표
13:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경남 통영시 욕지도 고구마 재배 민생현장 체험 / 경남 통영시 욕지면 동항리 442-4
15:40 도서민 생활여건 개선을 위한 주민 간담회 / 욕지면 탑마트 앞 공원(경남 통영시 욕지면 욕지일주로 101-3)
16:50 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경남 통영시 욕지도 양식장 현장 방문 / 해뜨는바다펜션 앞 양식장 (경남 통영시 욕지면 욕지일주로 221)

*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실

◆국민의힘

 *장동혁 당 대표

10:10 한국노총 서울지역본부 방문 / 한국노총 서울지역본부 3층 회의실 
14:00 A(all)부터 Z(zero)까지 교통혁명! 모두가 부담 없는 이동권 복지 공약 발표 / 국회 본관 228호

*송언석 원내대표

09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
14:00 농협 자율성 수호를 위한 농민 결의대회 / 여의도공원 앞 여의대로

◆조국혁신당

*조국 당대표
10:10 안중시장 장날 인사
11:30 평택서부노인복지관 어르신 인사
15:00 평택시 상공회의소 회장 및 본부장단 면담
18:50 박시영 TV 출연

*서왕진 원내대표
9:30 의원총회 / 국회 본관 224호

◆개혁신당

*이준석 당대표
08:00 이혜숙 개혁신당 관악구청장 후보 출근길 인사 지원 유세 / 신림역 4번출구 방향 개찰구 앞
13:00 글로벌SAF 시장과 한국산업의 전략적 기회 세미나 / 주한영국대사관 (서울시 중구 세종대로19길 24)

*천하람 원내대표
07:30 YTN-R 장성철의 뉴스명당
08:35 광주KBS-R 출발 무등의 아침 전화인터뷰
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰

seo00@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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