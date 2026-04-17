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2026.04.17 (금)
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[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 17일

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AI 핵심 요약

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  • 국회의장 16일 오전 국회입법조사처-국세청 MOU 체결하고 컨퍼런스 참석한다.
  • 정치개혁특위 소위와 재정경제기획위 전체회의 후 오후 본회의 열린다.
  • 민주당 정청래 대표 인재영입식 하고 용산 현장 최고위원회의 참석한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◆국회의장

09:00 국회입법조사처-국세청 불평등지수 MOU 체결 / 국회접견실
09:30 2026 국가비전 입법정책 컨퍼런스 / 의원회관 제1소회의실
17:00 본회의 / 본회의장

◆본회의 및 상임위원회

10:30 정치개혁특별위원회 정치관계법심사소위원회 / 본관 445호
11:00 정치개혁특별위원회 공직선거법및지방선거구제개편심사소위원회 / 본관 445호
15:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
17:00 본회의 / 본회의장
법안1소위 산회 후 정치개혁특별위원회 전체회의 / 본관 445호

◆의원실 세미나

10:00 민병덕 의원실 등, 미국의 스테이블코인 규율체계와 한국 디지털자산 입법 과제 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 이헌승 의원실 등, 제15차 해운·조선·물류 안정화 포럼 / 의원회관 신관 제1세미나실
13:00 민병덕 의원실 등, 디지털자산기본법을 둘러싼 법적 쟁점 / 국회도서관 강당
13:30 한기호 의원실 등, 육·해·공군 사관학교 통합 이슈 진단 정책 포럼 / 의원회관 신관 제3세미나실
14:00 한정애 의원실 등, Water-Energy-AI Nexus 활성화 어떻게 할 것인가?: 국회물포럼 제34차 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 박해철 의원실, 지방선거 승리를 위한 다문화위원회 정책 토론회 / 의원회관 신관 제1세미나실
18:00 김용태 의원실 등, 피지컬AI와 로보틱스, 로보틱스랩의 도전 / 의원회관 제5간담회의실

◆소통관 기자회견

09:40 김용민 의원, [이원호 남양주시장 예비후보 정책 발표 기자회견]
10:00 안호영 의원, [전북도민 담화문 발표 기자회견]
10:20 김남희 의원, [현안 기자회견]
10:40 박성준 의원, [조작기소 국조특위 기자회견]
11:00 신미연 대변인, [진보당 모두를위한서울특별위원회 정례브리핑]
13:00 황명선 의원, [대학생위원회 지방선거 결의 기자회견]
13:20 서영교 의원, [통신비밀보호법 개정 기자회견]
13:40 김현 의원, [국민소통위원회 민주파출소 정례브리핑]
14:00 정혜경 의원, [진보당 경남도지사 후보 전희영-지역순환경제 네트워크 정책협약 기자회견]
14:20 윤상현 의원, [약손명가 불공정거래행위 기자회견]
15:00 김선민 의원, [조국혁신당 장애인위원회 기자회견]
15:20 유상범 의원, [이성배 전 MBC 아나운서, 경기도지사 출마선언 기자회견]

◆더불어민주당

*정청래 당대표
09:00 인재영입식(1차) / 국회 본관 당대표회의실
10:00 서울 용산구 현장 최고위원회의 / 강태웅 용산구청장 후보 선거사무소
11:00 취약계층 급식 지원 현장 배식봉사 / 만나샘
17:00 본회의 / 국회 본관 본회의장

*한병도 원내대표
10:00 서울 용산구 현장 최고위원회의
17:00 본회의

◆국민의힘

*장동혁 당대표
방미 일정

*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
16:00 의원총회 / 국회 본관 246호
17:00 본회의 / 국회 본회의장

◆조국혁신당

*조국 당대표
09:30 <장윤선의 취재편의점> 출연
15:00 평택시을선거구 국회의원 재선거 예비후보 등록 / 평택시 선거관리위원회
15:30 대한노인회 평택시지회 방문

*서왕진 원내대표
17:00 본회의 / 국회 본회의장

◆개혁신당

*이준석 당대표
통상업무

*천하람 원내대표
17:10 대구CBS-R <류연정의 마이크온> 전화인터뷰

allpass@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

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李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
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상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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