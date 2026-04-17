[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 17일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장 16일 오전 국회입법조사처-국세청 MOU 체결하고 컨퍼런스 참석한다.
- 정치개혁특위 소위와 재정경제기획위 전체회의 후 오후 본회의 열린다.
- 민주당 정청래 대표 인재영입식 하고 용산 현장 최고위원회의 참석한다.
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◆국회의장
09:00 국회입법조사처-국세청 불평등지수 MOU 체결 / 국회접견실
09:30 2026 국가비전 입법정책 컨퍼런스 / 의원회관 제1소회의실
17:00 본회의 / 본회의장
◆본회의 및 상임위원회
10:30 정치개혁특별위원회 정치관계법심사소위원회 / 본관 445호
11:00 정치개혁특별위원회 공직선거법및지방선거구제개편심사소위원회 / 본관 445호
15:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
17:00 본회의 / 본회의장
법안1소위 산회 후 정치개혁특별위원회 전체회의 / 본관 445호
◆의원실 세미나
10:00 민병덕 의원실 등, 미국의 스테이블코인 규율체계와 한국 디지털자산 입법 과제 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 이헌승 의원실 등, 제15차 해운·조선·물류 안정화 포럼 / 의원회관 신관 제1세미나실
13:00 민병덕 의원실 등, 디지털자산기본법을 둘러싼 법적 쟁점 / 국회도서관 강당
13:30 한기호 의원실 등, 육·해·공군 사관학교 통합 이슈 진단 정책 포럼 / 의원회관 신관 제3세미나실
14:00 한정애 의원실 등, Water-Energy-AI Nexus 활성화 어떻게 할 것인가?: 국회물포럼 제34차 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 박해철 의원실, 지방선거 승리를 위한 다문화위원회 정책 토론회 / 의원회관 신관 제1세미나실
18:00 김용태 의원실 등, 피지컬AI와 로보틱스, 로보틱스랩의 도전 / 의원회관 제5간담회의실
◆소통관 기자회견
09:40 김용민 의원, [이원호 남양주시장 예비후보 정책 발표 기자회견]
10:00 안호영 의원, [전북도민 담화문 발표 기자회견]
10:20 김남희 의원, [현안 기자회견]
10:40 박성준 의원, [조작기소 국조특위 기자회견]
11:00 신미연 대변인, [진보당 모두를위한서울특별위원회 정례브리핑]
13:00 황명선 의원, [대학생위원회 지방선거 결의 기자회견]
13:20 서영교 의원, [통신비밀보호법 개정 기자회견]
13:40 김현 의원, [국민소통위원회 민주파출소 정례브리핑]
14:00 정혜경 의원, [진보당 경남도지사 후보 전희영-지역순환경제 네트워크 정책협약 기자회견]
14:20 윤상현 의원, [약손명가 불공정거래행위 기자회견]
15:00 김선민 의원, [조국혁신당 장애인위원회 기자회견]
15:20 유상범 의원, [이성배 전 MBC 아나운서, 경기도지사 출마선언 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
09:00 인재영입식(1차) / 국회 본관 당대표회의실
10:00 서울 용산구 현장 최고위원회의 / 강태웅 용산구청장 후보 선거사무소
11:00 취약계층 급식 지원 현장 배식봉사 / 만나샘
17:00 본회의 / 국회 본관 본회의장
*한병도 원내대표
10:00 서울 용산구 현장 최고위원회의
17:00 본회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표
방미 일정
*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
16:00 의원총회 / 국회 본관 246호
17:00 본회의 / 국회 본회의장
◆조국혁신당
*조국 당대표
09:30 <장윤선의 취재편의점> 출연
15:00 평택시을선거구 국회의원 재선거 예비후보 등록 / 평택시 선거관리위원회
15:30 대한노인회 평택시지회 방문
*서왕진 원내대표
17:00 본회의 / 국회 본회의장
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상업무
*천하람 원내대표
17:10 대구CBS-R <류연정의 마이크온> 전화인터뷰
allpass@newspim.com