[오늘의 정치일정] 4월 24일(금)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 23일 한-베트남 정상 친교일정을 마치고 귀국했다.
- 국가보훈부 장관이 순직의무군경의 날 기념식과 유엔참전용사 만찬을 진행했다.
- 민주당 정청래 대표가 인천 현장 방문과 최고위원회를 가졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
한-베트남 정상 친교일정 (하노이 탕롱황성)
귀국
<외교부>
-장관
베트남 출장
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
14:00 제56기 의무사관 및 제23기 수의사관 임관식
16:30 육군 35사단 대비태세 현장점검
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 제3회 순직의무군경의 날 기념식 (국립서울현충원)
14:00 보훈단체 특강 (평택시 보훈회관)
18:00 영연방 유엔참전용사 및 유가족 감사만찬 (앰배서더서울풀만)
-차관
10:00 제3회 순직의무군경의 날 기념식
16:30 유엔참전용사 재방한 관련 외신기자단 인터뷰 (앰배서더서울풀만)
18:00 유엔참전용사 감사만찬
<더불어민주당>
-정청래 당 대표
05:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 인천지하철 귤현 차량기지 환경정비 체험 및 현장방문(귤현역 차량사업소)
07:30 한국가스공사 인천 LNG 생산기지 현장 점검 및 간담회 (한국가스공사 인천 기지본부)
09:30 인천 연수구 현장 최고위원회의 (정지열 인천 연수구청장 후보 선거사무소)
16:00 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 사회적 협동조합 아지오 판매현장 일일 체험 (서울 성동구 아지오 매장 및 이벤트 매장)
-천준호 원내대표 직무대행
통상업무
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
통상업무
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 (국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:00 뇌전증 치료 공백 해소를 위한 정책토론회 (국회의원회관 제3세미나실)
-천하람 원내대표
07:30 김정철 개혁신당 서울시장 후보 출근길 인사 지원 유세 (건대입구역 2번 출구)
08:45 목포KBS-R 출발 서해안시대 전화인터뷰
10:00 제3회 순직의무군경의 날 기념식
<조국혁신당>
-조국 당대표
09:40, 평택 서부노인대학 금요반 방문 인사 (서부노인복지관 4층, 서동대로 1557)
10:00, 안중읍 경로당 방문 인사 (안중읍 소재 경로당)
14:00, 평택호남향우연합회장 예방 (서동대로 1657-7)
15:00, 청북읍 경로당 방문 인사 (청북읍 소재 경로당)
18:00, 오성산단 사거리 퇴근 인사 (슬로우타임카페 인근 교통섬, 청북남로 7)
-서왕진 원내대표
통상업무
pcjay@newspim.com