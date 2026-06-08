최혁진 무소속 의원, 민주당 복당 선언...민주 "중앙당 당헌당규위에서 논의"

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1년간 51건 법안 발의·지방선거 유세 활동 강조

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 최혁진 무소속 의원은 8일 더불어민주당 복당을 선언하며 "오늘의 복당 선언은 이재명 정부를 흔들려는 세력들과 전면전을 펼치겠다는 선언"이라고 밝혔다.

최 의원은 이날 국회 소통관 기자회견에서 "민주당은 원래 제가 있어야 할 자리"라며 "지난 1년, 무소속으로 활동하면서도 이재명 정부의 국정과제를 뒷받침하기 위해 51건의 법안을 대표발의하며 최선을 다했다"고 강조했다.

최혁진 무소속 의원 [사진=최혁진 페이스북]

이어 "이번 지방선거에서는 13일 동안 3000km 이상을 이동하며 전국 20여 명의 민주당 후보들을 직접 찾아 지원유세를 펼쳤다"고 했다.

최 의원은 "현장에서 만난 지지자들과 후보들이 '당 밖에서도 이렇게 뛰어주는 국회의원이 있어 고맙다', '빨리 민주당으로 돌아와 함께 싸워달라'고 말씀해 주셨다"며 "그 기대와 책임감을 안고, 오늘 복당을 선언했다"고 밝혔다.

그러면서 "이재명 정부의 성공이 대한민국 미래 백년을 좌우한다"며 "불평등과 격차를 극복하고, 지역이 균형 있게 발전하는 나라로의 대전환! 그 답은 이재명 대통령의 개혁이 성공하느냐에 달려 있다"고 역설했다.

최 의원은 "오세훈, 한동훈 누구든 이재명 정부의 개혁을 방해하고 발목을 잡는다면, 제가 앞장서서 강력히 맞서 싸우겠다"고 목소리를 높였다.

그는 "오늘 오후 2시 제가 살고 있는 강원도당에 복당신청서를 제출한다"며 "복당 시기는 당 지도부의 판단을 따르겠다"고 덧붙였다.

최 의원은 "현장에서 뛰고, 싸우고, 정책과 입법으로 이재명 정부 성공의 밀알이 되겠다"며 "'나락 한 알 속에 우주가 있다'는 제 스승이신 무위당 장일순 선생의 말씀을 가슴에 새기며, 국민 한 사람 한 사람의 삶을 소중히 여기는 정치인이 되겠다"고 다짐했다.

이에 대해 조승래 민주당 사무총장은 이날 오후 현안 기자회견에서 관련 질문에 "논의해봐야 할 것"이라며 "해당 시도당에서 처리하는 것이 아니라 중앙당 당헌당규위원회에서 논의해야 한다"고 말했다.

kimsh@newspim.com