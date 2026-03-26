[오늘의 정치일정] 3월 26일(목)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
10:00 2차 비상경제점검회의 (청와대)
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 차관회의
14:00 '북한이탈주민 보호 및 정착지원협의회' 전체회의 (정부서울청사 7층 대회의실)
<외교부>
-장관
프랑스 출장(G7 외교장관 회의 참석)
-1차관
통상업무
-2차관>
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
09:40 천안함 46용사 추모행사
15:00 전군 감사관계관 회의
<국가보훈부>
-장관
10:00 안중근의사 순국 116주기 추모식 (안중근의사기념관)
11:00 안중근의사 유묵 공개 행사 (안중근의사기념관)
15:00 청년과 함께 만드는 보훈 정책토론회 (배재대학교)
-차관
10:00 차관회의 (정부서울청사)
14:00 배화여고-태국 P.R.C MOU 체결식 (배화여자고등학교)
<더불어민주당>
-정청래 당대표
10:30 김부겸 전 국무총리 회동(컨퍼런스하우스달개비)
-한병도 원내대표
08:00 2026년 추가경정예산안 당정협의 / 국회의원회관 306호
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
15:00 코로나백신 진상규명위원회 출범 촉구(국회 본관 앞 계단)
19:00 채널A 뉴스A 출연
-송언석 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
15:00 코로나백신 진상규명위원회 출범 촉구(국회 본관 앞 계단)
-정점식 정책위의장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
15:00 코로나백신 진상규명위원회 출범 촉구(국회 본관 앞 계단)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
13:30 폴리뉴스·상생과통일포럼 주최 <제26차 금융포럼> (국회 의원회관 제2소회의실)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 부산시장후보 정이한 선대위 발대식(정이한 선거사무소,부산시 부산진구 중앙대로 680번길 29, 2층)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 한일의원연맹-현대일본학회 공동학술회의(이룸센터 지하1층 누리홀)
<조국혁신당>
-조국 당대표
09:30 최고위원회 회의(정치개혁 광장, 국회 본관 앞 농성장)
10:00 정치개혁 개혁진보4당 3보1배(정치개혁 광장, 국회 본관 앞 농성장)
-서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의(정치개혁 광장)
10:00 정치개혁 개혁진보4당 3보1배(정치개혁 광장, 국회 본관 앞 농성장)
11:30 장윤선의 취재편의점 라이브(정치개혁 광장, 본청 앞 농성장)
14:00 기후에너지환경노동위원회 입법공청회(국회 본관 622호)