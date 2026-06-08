'ACE 미국우주테크액티브 ETF', 한 달 개인순매수 600억 돌파

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스페이스X IPO 참여 공식화…배정 물량 해당 ETF에 분배

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용은 'ACE 미국우주테크액티브 ETF'의 최근 1개월 개인순매수가 600억원을 돌파했다.

8일 한국거래소에 따르면 지난 5일 기준 ACE 미국우주테크액티브 상장지수펀드(ETF)로 최근 1개월간 유입된 개인순매수는 612억원으로 집계됐다. 개인투자자들은 지난 1개월 동안 단 3거래일을 제외하고 해당 ETF를 순매수했으며, 5일 하루에만 145억원의 순매수를 기록했다.

ACE 미국우주테크액티브 ETF는 재사용 발사체, 인공지능(AI) 기반 위성 데이터 분석, 우주 데이터센터 등에 집중 투자하는 액티브 ETF다. 전통적인 항공·방산 기업보다 뉴 스페이스(New Space) 기업 중심으로 포트폴리오를 구성한다.

[사진=한국투자신탁운용]

자금 유입은 스페이스X IPO 투자 수요가 반영된 결과다. 한국투자신탁운용은 지난 4일 스페이스X 기업공개(IPO) 참여를 공식화했다. 현재(5일 기준)까지 국내 운용사 중 스페이스X IPO 참여를 공식화한 곳은 한국투자신탁운용뿐이다. IPO 배정 물량은 ACE 미국우주테크액티브 ETF와 한국투자글로벌우주기술&방산 펀드에 분배될 예정이다.

ACE 미국우주테크액티브 ETF가 스페이스X를 공모가로 편입할 수 있는 것은 액티브 ETF이기 때문이다. 지수 완전 복제를 추구하는 패시브 상품은 스페이스X를 지수에 먼저 편입해야 해 상장 후 2~3영업일이 소요될 수 있다. 한투운용은 공모 물량 외 상장 당일 추가 매수 등을 통해 스페이스X 편입비를 최대 25%까지 확대할 계획이다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "IPO에 참여하는 것과 상장 후 스페이스X를 담는 것은 차이가 명확하다"며 "상장 첫날 주가가 오를 가능성이 높고, 이를 온전히 반영하는 방법은 IPO에 참여하는 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com