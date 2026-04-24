[재산공개] 김찬기 한경국립대 총장 40.2억…박성선 춘천교대 총장 35.4억

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김상호 금오공대 총장 23.4억·고창섭 충북대 총장 19.6억

최부홍 국립목포해양대 총장 2.5억 재산신고

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 김찬기 한경국립대 총장은 4월 수시재산등록사항 대상에 오른 국립대 총장 중 가장 많은 40억 2000만 원의 재산을 신고했다.

정부공직자윤리위원회가 24일 관보에 공개한 '2026년 4월 수시재산등록사항'에 따르면 김 총장은 지난 2월 1일 기준으로 40억 2000만 원의 재산을 신고했다.

김찬기 한경국립대 제9대 총장. [사진=한경국립대]

김 총장은 배우자 명의의 서울 마포구 소재 아파트 17억 원과 서울 종로구 소재 주택·상가 복합건물 7억 2000만 원을 신고했다.

본인과 배우자 명의 현금 9억 5000만 원, 가족 명의 예금 2억 2000만 원, 증권 5억 900만 원, 동양화 5000만 원 등이 포함됐다. 채무는 1억 4000만 원 규모다.

박성선 춘천교육대학교 총장은 35억 4000만 원을 신고했다.

박 총장은 토지 7억 4000만 원, 건물 18억 6000만 원, 예금 8억 9000만 원을 보유한 것으로 나타났다.

건물로는 강원 춘천 소재 아파트 3억 1000만 원, 경기 남양주 소재 단독주택 4억 7000만 원, 부친 명의의 남양주 단독주택 등이 포함됐다.

이밖에도 증권 2000만 원, 가상자산 31만 원, 채무 4000만 원도 신고했다.

김상호 국립금오공과대학교 총장은 23억 4000만 원을 신고했다.

김 총장은 경북 구미 지역의 근린생활시설과 주택, 서울 성동구 행당동 오피스텔 등 건물 8억 4000만 원을 신고했으며 예금 6억 4000만 원, 증권 7억 4000만 원, 금 9800만 원 등을 보유한 것으로 나타났다.

최부홍 국립목포해양대학교 총장은 배우자 명의 아파트와 예금, 소액 증권 등을 포함해 2억 5000만 원의 재산을 신고했다.

지난 1월에 취임한 다른 총장들과 달리 2023년부터 총장직을 수행하고 있는 고창섭 충북대학교 총장은 종전(18억 9000만 원)보다 7000만 원 증가한 19억 6000만 원의 재산을 신고했다.

건물은 9억 9000만 원으로 본인 명의의 충북 청주 소재 아파트 3억 7000만 원, 배우자 명의의 경기 성남 분당 소재 아파트 4억 400만 원, 배우자 명의의 서울 관악구 소재 근린생활시설 전세권 5000만 원 등을 신고했다.

모친 명의의 제주 서귀포 소재 단독주택 1억 7000만 원 등도 포함됐다.

jane94@newspim.com