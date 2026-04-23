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최호정 서울시의장, NSW주의회 대표단 면담…보훈외교로 협력 확대

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  • 서울시의회 최호정 의장이 23일 호주 뉴사우스웨일스주의회 대표단을 면담해 양 의회 간 교류 협력 확대 방안을 논의했다.
  • 올해는 양 의회가 상호결연을 체결한 지 30주년이 되는 해로, 이번 방문은 안작데이 행사와 연계해 보훈외교의 의미를 더했다.
  • 대표단은 가평전투기념비 헌화와 안작데이 공식 기념행사에 참석할 예정이다.

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서울시의회·뉴사우스웨일스 주의회 30년 교류

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시의회는 최호정 의장이 전날 의회를 방문한 호주 뉴사우스웨일스(NSW, New South Wales)주의회 대표단을 면담하고, 양 의회 간 교류 협력 확대 방안을 논의했다고 23일 밝혔다. 

올해는 서울시의회와 뉴사우스웨일스 주의회가 상호결연을 체결한 지 30주년이 되는 해다. 이번 방문은 그간의 협력 관계를 재확인하고 향후 교류 방향을 모색하는 계기가 됐다. 일정은 호주의 대표적인 국가기념일인 안작데이(4월 25일) 행사와 연계 진행돼 기존의 지방의회 간 교류를 넘어 보훈외교의 의미를 더했다고 의회는 덧붙였다. 

최호정 의장이 서울시의회를 방문한 호주 뉴사우스웨일스 주의회 대표단을 면담하고 교류 협력 확대 방안을 논의했다. 왼쪽에서 다섯 번째 최호정 의장. [사진=서울시의회]

안작데이는 1915년 4월 25일 제1차 세계대전 당시 전사한 호주·뉴질랜드 연합군을 추모하기 위해 제정된 기념일로, 현재는 양국에서 현충일에 준하는 의미를 지니는 국가적 추모일이다.

호주는 6·25 전쟁 당시 미국에 이어 육·해·공군을 모두 파병한 주요 참전국으로, 특히 가평전투에서 큰 공을 세우며 대한민국의 자유와 평화를 수호하는 데 크게 기여한 바 있다.

올해 가평전투 75주년을 맞아 뉴사우스웨일스 주의회 대표단은 경기도 가평에 위치한 호주전투기념비를 방문해 헌화하고, 주한호주대사관이 주관하는 안작데이 공식 기념행사에도 참석할 예정이다. 대표단에는 군 복무 경험(호주 육군 헌병대)을 지닌 린다 볼츠 하원의원이 포함돼 있다. 

최호정 의장은 "뉴사우스웨일스 주의회는 서울시의회가 가장 먼저 상호결연을 체결한 의회로, 지난 30년간 지속적인 교류를 이어온 매우 중요한 협력 파트너"라며 "이번 안작데이 공동 참여를 계기로 지방의회 간 교류를 넘어, 양국과 양 도시 간 역사적 연대와 가치를 공유하는 보훈외교로까지 협력의 지평을 확대해 나가겠다"고 전했다. 

이어 "앞으로도 정책 교류와 인적 교류를 지속적으로 강화하는 한편, 양 도시 시민들이 서로의 역사와 문화를 이해할 수 있는 다양한 교류 사업을 적극 추진해 나가겠다"고 했다. 

서울시의회는 2023년 뉴사우스웨일스 주의회를 공식 방문한 데 이어, 2025년에는 뉴사우스웨일스주 스트라스필드 시장을 초청하는 등 지속적인 교류를 이어오고 있다.

kh99@newspim.com

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