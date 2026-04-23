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2026.04.23 (목)
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[금/유가] 호르무즈 긴장-미 재고 감소에 유가 100달러 돌파…금도 상승

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AI 핵심 요약

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  • 국제유가는 22일 미국 휘발유·중간유 재고 큰 감소로 3달러 급등 마감했다.
  • 호르무즈 해협 컨테이너선 총격 공격과 미·이란 협상 부진이 상승 부추겼다.
  • 금값은 저가 매수 유입으로 온스당 4753달러 반등했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

EIA, 미국 휘발유·중간유분 재고 예상 밖 감소…원유 재고는 증가
호르무즈 해협서 컨테이너선 총격 피격
이란, 해상 규정 위반 이유로 선박 나포
금값 일주일래 최저 찍은 뒤 저가 매수 유입

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 국제유가는 22일(현지시각) 미국에서 휘발유와 중간유분(디젤·난방유 등) 재고가 예상과 달리 큰 폭으로 감소한 데다, 호르무즈 해협에서 최소 3척의 컨테이너선이 총격 공격을 받았다는 보도가 나오면서 3달러 이상 급등 마감했다. 미국과 이란 간 평화협상 진전이 없는 상황도 유가 상승을 부추겼다. 금값은 저가매수 유입에 상승했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 3.29달러(3.67%) 상승한 92.96달러로 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 6월물은 배럴당 3.43달러(3.48%) 오른 101.91달러에 거래를 마쳤다. 두 유종 모두 전날인 화요일에도 약 3% 상승한 바 있다.

미국 에너지정보청(EIA)은 4월 17일로 끝난 주간 통계에서 원유 재고는 190만 배럴 증가한 4억6570만 배럴로 집계됐다고 밝혔다. 반면 미국 휘발유 재고는 460만 배럴 감소한 2억2840만 배럴로 나타났다. 이는 로이터가 실시한 전문가 설문에서 예상한 150만 배럴 감소 전망치를 크게 웃도는 감소폭이다.

또 중간유분 재고는 340만 배럴 감소해 1억810만 배럴을 기록했다. 이는 시장 예상치였던 250만 배럴 감소보다 더 큰 폭의 감소다.

전날 도널드 트럼프 대통령은 이란과의 휴전을 무기한 연장하겠다고 밝혔지만, 예정됐던 미·이란 평화 협상은 양측 모두 불참하며 진전이 없었고 호르무즈 해협은 여전히 중동 분쟁의 핵심 '화약고'로 남아 있다.

이날 호르무즈 해협에서 최소 3척의 컨테이너선이 총격 공격을 받은 것으로 전해졌다. 이란 반관영 타스님 통신은 이란 혁명수비대 해군이 해상 규정 위반을 이유로 선박 2척을 나포해 이란 해안으로 이동시켰다고 보도했다.

BOK파이낸셜의 수석 부사장 데니스 키슬러는 "현실적으로 호르무즈 해협을 통해 측정 가능한 원유 물량이 전혀 흐르지 않고 있으며, 특히 유럽과 아시아에서는 연료 공급이 더욱 타이트해질 것"이라고 말했다.

그는 또 "단기적으로 진짜 부정적인 요인은 수요 파괴가 나타나기 시작했다는 점"이라며 "항공사들이 운항 일정을 통합(축소)하고, 글로벌 소비가 위축되기 시작하고 있다"고 덧붙였다.

거치대 위의 소형 금괴 [사진=블룸버그통신]

◆ 금, 저가 매수에 반등

금 가격은 전날 1주일여 만의 최저치로 하락한 뒤 저가 매수세가 유입되며 수요일 반등했다. 다만 투자자들은 미국과 이란 간 평화 협상이 재개될 가능성을 주시하며 관망세를 이어갔다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 6월 인도분 금 선물은 0.7% 오른 온스당 4753.00달러에 거래를 마쳤다. 금 현물 가격은 장중 1%까지 오르다가 한국시간 기준 23일 오전 2시 40분 기준 온스당 4735.65달러로 0.5% 상승했다.

키트코 메탈스(Kitco Metals)의 수석 애널리스트 짐 위코프는 "화요일의 급락 이후 저가 매수세가 유입되고 있다는 인식이 금과 은 등 귀금속 시장에서 나타나고 있다"고 말했다.

이스라엘과 레바논 간 휴전 역시 긴장에 직면했다. 레바논에서 이스라엘 드론 공격으로 최소 3명이 사망한 것으로 전해졌다.

TD증권의 글로벌 원자재 전략 총괄 바트 멜렉은 "트럼프의 발언 이후 호르무즈 해협 문제가 해결될 수 있다는 기대감이 금 가격에 잠시 숨통을 틔워주고 있다"며 "그러나 상황은 매우 불안정하고 불확실하다"고 말했다.

한편 연방준비제도(Fed) 의장 후보로 지명된 케빈 워시는 화요일 트럼프 대통령에게 금리 인하를 약속한 적이 없다고 밝혔다. 그는 인준을 심사하는 미 상원의원들에게 백악관과 독립적으로 행동할 것이며, 광범위한 개혁을 추진하겠다는 점을 강조했다.

kwonjiun@newspim.com

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정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30
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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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