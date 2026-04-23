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2026.04.23 (목)
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뉴욕증시, 트럼프 휴전 연장에 일제히 상승…나스닥 1.64%↑

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AI 핵심 요약

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  • 트럼프 대통령이 22일 이란 휴전 무기한 연장 발표했다.
  • 뉴욕증시 주요지수는 상승 마감했다.
  • 이란 긴장 속 유가 급등하고 기업 실적 호조다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시가 22일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란과의 휴전 무기한 연장 발표에 힘입어 상승 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 산업평균지수는 340.65포인트(0.69%) 오른 4만9490.03에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 73.89포인트(1.05%) 상승한 7137.90, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 397.60포인트(1.64%) 뛴 2만4657.57을 기록했다.

웨드부시 시큐리티스의 스티븐 마소카 수석 부사장은 "모두가 지쳐있다"며 "시장은 분명히 유익하거나 적절한 결과를 원하고 있다"고 말했다. 그러면서 "실적은 좋았다. 하지만 전쟁이 계속된다면 좋은 실적도 탄력을 잃을 수 있다"면서도 "그럼에도 시장에는 여전히 엄청난 가치가 있고 저평가된 종목들이 많다"고 평가했다.

트럼프 대통령은 파키스탄 중재단의 요청에 따라 이란이 통일된 협의안을 제출할 때까지 휴전을 연장했다고 밝혔다. 이날 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 폭스뉴스와 인터뷰에서 트럼프 대통령이 휴전 시한을 정하지는 않았다고 확인했다.

그러나 미 해군의 이란 항구 봉쇄는 여전히 유지되고 있으며 이란도 호르무즈 해협에서 선박 2척을 나포했다. 이란의 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장은 봉쇄가 해제되지 않는 한 완전한 휴전은 의미가 없다는 입장을 재확인했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 전광판.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.23 mj72284@newspim.com

슬레이트스톤 웰스의 케니 폴카리 수석 시장 전략가는 현재 상황이 "고요하면서도 혼란스럽다"고 표현했다. 폴카리 전략가는 "이란 분쟁이 진행 중이지만 투자자들은 이미 이를 넘어서 진짜 중요한 것에 집중하기 시작한 것 같다"며 "헤드라인이 터지면 시장이 반응하고 이후 진정되며 펀더멘털로 돌아오는 패턴을 우리는 이미 여러 번 봐왔다"고 말했다.

전 세계 원유 공급량의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협의 재개 여부는 투자자들에게 여전히 최대 변수로 남아 있다. 이날 유가는 급등했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 5월물은 전장보다 배럴당 3.29달러(3.67%) 오른 92.96달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 6월물은 3.43달러(3.48%) 급등한 101.91달러를 나타냈다.

S&P 500 기술업종 지수는 2% 넘게 올라 11개 업종 중 가장 좋은 성적을 냈다. 마이크론 테크놀로지가 약 8.48% 급등하는 등 반도체주가 강세를 주도했다. 필라델피아 반도체지수는 장중 11거래일 연속 사상 최고치를 경신했으며 16거래일 연속 상승을 향해 나아가고 있어 역대 최장 연속 상승 기록을 세울 전망이다. 씨게이트는 바클레이스가 투자의견을 '비중확대'로 상향 조정하면서 3.57% 올랐다.

기업들의 1분기 실적 발표는 긍정적이다. LSEG 데이터에 따르면 1분기 S&P 500 기업들의 주당순이익(EPS) 증가율은 약 14%를 기록 중이다. 골드만삭스 데이터에 따르면 S&P 500의 2026년과 2027년 EPS 추정치는 1월 말 이후 4% 상향됐다.

GE 버노바는 연간 매출 전망치를 상향 조정하며 13.60% 급등했다. 의료기기업체 보스턴 사이언티픽은 1분기 실적 호조에 8.97% 올랐다. 보잉은 예상보다 적은 분기 손실을 기록하며 5.53% 상승해 다우지수 상승을 이끌었다.

반면 유나이티드항공은 항공유 가격 급등으로 마진이 압박을 받으면서 2분기 및 연간 이익 전망치가 월가 예상을 하회해 5.58% 하락했다.

장 마감 후 실적을 내놓는 테슬라는 이날 0.28% 상승 마감한 후 실적 공개 후 3%대 강세를 보이고 있다. 텍사스 인스트루먼츠, 사우스웨스트항공도 실적을 내놓는다. 

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전날보다 4.00% 내린 18.72를 기록했다.

mj72284@newspim.com

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정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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