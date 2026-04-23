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유럽증시, 호르무즈 해협서 잇따른 선박 피격·나포 소식에 동반 하락

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  • 유럽 주요국 증시가 22일 동반 하락했으며 호르무즈 해협 긴장으로 유가는 100달러를 돌파했다.
  • 트럼프 대통령의 휴전 연장 선언에도 민간 선박 피격·나포 사건이 계속되면서 국제사회 긴장이 고조됐다.
  • 독일은 올해 경제성장률 전망을 1.0%에서 0.5%로 낮추고 물가상승률은 2.7%로 상향 조정했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 유럽 주요국의 증시가 22일(현지 시간) 동반 하락했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 일방적으로 '휴전 연장'을 선언했지만 호르무즈 해협에서는 민간 선박들이 잇따라 피격·나포되는 상황이 발생하면서 국제사회의 긴장감은 크게 고조됐다. 

국제 유가는 100달러 선을 재돌파했고, 유로존(유로화 사용 21개국) 국채 수익률도 소폭 상승했다. 

독일 경제부는 올해 경제성장률 전망치를 절반으로 낮추는 한편 물가상승률 전망은 상향 조정했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 2.15포인트(0.35%) 떨어진 613.88로 장을 마쳤다. 이 지수는 3거래일 연속 하락했다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 75.97포인트(0.31%) 내린 2만4194.90에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 21.63포인트(0.21%) 하락한 1만476.46으로 마감했다.  

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 79.29포인트(0.96%) 물러난 8156.43에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 117.83포인트(0.25%) 후퇴한 4만7785.46에 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 136.20포인트(0.75%) 내린 1만8006.40에 마감했다.

프랑스 파리 증권거래소[사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령이 휴전 연장을 전격 선언했지만 역내 긴장은 오히려 높아지는 모습이었다. 

호르무즈 해협 일대에서는 컨테이너 선박들이 잇따라 피격당했다는 소식이 전해졌다. 이란 체제 유지의 핵심 세력인 이슬람혁명수비대(IRGC)는 "이란군 허가 없이 해협을 항행하려 했던 선박 3척을 나포했다"고 발표했다.

미국과 이란 IRGC는 호르무즈 해협에 대한 봉쇄를 계속 이어가겠다고 밝히고 있다.

트럼프 대통령은 협상 가능성을 계속 이어갔다. 뉴욕포스트는 파키스탄 소식통을 인용해 향후 36~72시간 내에 2차 협상이 열릴 수 있다고 보도했고, 트럼프 대통령은 이 매체의 가능성 질문에 "가능하다"라고 답했다. 

유가는 높이 날았다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 영국 시각 이날 오후 6시 현재 3.52% 오른 배럴당 101.94달러에 거래됐다. 

독일 경제부는 올해 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 1.0%에서 0.5%로 낮췄고, 인플레이션은 2% 초반대에서 2.7% 수준으로 올려 잡았다.

영국의 3월 인플레이션은 3.3%를 기록해 전달의 3.0%에 비해 0.3%포인트 높아졌다. 영국 통계청은 이 같은 물가 상승의 주요 원인이 기름값 상승이라고 했다.

스위스쿼트은행의 선임 애널리스트 이펙 오즈카르데스카야는 "에너지 가격 상승이 수요와 경제 성장 전망에 부담을 주고 있다는 점은 분명하다"며 "미·이란 협상에서 실질적인 진전이 없는 한 시장의 등락은 뚜렷한 방향성을 반영한다고 보기는 어렵다"고 말했다.

주요 섹터 중에서 에너지 업종은 유가 상승 수혜로 2.3% 올랐다. 소재와 기술 업종도 각각 1.7%, 0.6% 상승했다.

네덜란드 반도체 장비업체 ASM 인터내셔널은 2분기 매출이 시장 기대치를 웃돌 것이라고 전망하면서 7.1% 급등했다.

다른 반도체 및 기술 장비 업체들도 함께 올랐다. 독일 반도체 기업 아이스트론과 인피니온은 각각 3% 이상 올랐고, 네덜란드 반도체 장비 기업 ASML과 BESI는 1%, 1.9% 상승했다.

온라인 투자 플랫폼 캐피털닷컴의 선임 시장 애널리스트 다니엘라 해손은 "실적 시즌 동안 기술주가 압박을 견뎌낼 수 있을지, 기업들이 인공지능(AI)에 과도하게 투자하고 있는지에 대해 투자자들이 다시 의문을 제기할지 지켜보는 것이 흥미로울 것"이라며 "현재로서는 여전히 시장의 핵심 동력"이라고 했다.

여행·레저 업종은 높은 에너지 비용과 지정학적 불확실성 영향으로 2.1% 하락했다. 항공우주·방산도 2.4% 떨어졌다.

독일 통신기업 도이체텔레콤은 자회사인 미국 통신기업 T-모바일 US와의 완전 합병을 검토 중이라는 보도가 나오면서 4.8% 하락했다. 이 거래가 성사될 경우 사상 최대 규모의 상장사 인수합병(M&A)이 될 수 있다.

스위스 전기·엔지니어링 기업 ABB는 연간 매출 전망을 상향 조정하면서 3.4% 상승했고, 장중 사상 최고치를 기록했다.

영국 소비재 기업 레킷은 핵심 사업의 분기 순매출이 시장 기대에 못 미치고 상반기 마진 감소를 경고하면서 4.6% 하락했다.

ihjang67@newspim.com

 

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세계 최대규모 베이징모터쇼 개막 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 세계 최대 규모의 베이징 모터쇼가 24일 개막했다. 이날 개막한 베이징 모터쇼는 다음 달 3일까지 10일 동안 진행된다. 베이징 모터쇼는 2년에 한 번 개최된다. 그동안 국제 전람 센터에서 개최되었던 베이징 모터쇼는 참여 기업이 증가하면서 국제 전시 센터에서도 동시에 개최됐다. 이로 인해 전시 면적은 기존의 20만㎡에서 38만㎡로 확장됐다. 이는 모터쇼로는 사상 최대 규모다. 베이징 모터쇼에는 21개국의 1000여 개 자동차 제조업체와 부품 제조업체가 참여한다. 전시 기간 동안 약 100만 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되고 있다. 모터쇼에는 모두 1451대의 차량이 전시된다. 이 중 세계 최초 공개 모델(월드 프리미어)은 181대다. 2년 전 모터쇼의 117대에 비해 대폭 늘어났다. 콘셉트카는 71대가 전시된다. 중국 최대 자동차 업체인 비야디(BYD, 比亞迪)는 9분 만에 완전 충전이 가능한 배터리를 선보였다. 해당 배터리를 장착한 차량은 한 번 충전으로 830㎞ 주행이 가능하다. 중국 업체인 체리 자동차는 50가지 이상의 모델을 전시한다. 특히 체리 자동차는 새로 개발한 서브 브랜드인 '쭝헝(縱橫)'이 처음으로 공개되었다. 쭝헝은 럭셔리 하이브리드 오프로드 차량 브랜드다. 지리(吉利)자동차는 산하 브랜드 제품들을 대거 전시했으며, 별도로 기술 전시 부스를 마련해 자율 주행 기술을 선보였다. 스마트카 솔루션을 개발하고 있는 화웨이도 부스를 만들어 20여 대의 차량을 전시했다. 화웨이는 창안 자동차, 둥펑 자동차, 베이징 자동차, 상하이 자동차, 광저우 자동차, 체리 자동차, 제일 자동차, 장화이 자동차 등 8대 국영 자동차 기업과 제휴하여 차량을 출시하고 있다. 이 밖에도 모터쇼에서는 현대차, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 자동차 브랜드들도 총출동했다. 폭스바겐 그룹은 폭스바겐, 제타, 아우디를 포함해 총 4개 브랜드 산하 10개 모델을 선보인다. 특히 폭스바겐은 중국 전기차 업체 샤오펑과 협업해 개발한 ID.UNYX 모델의 첫선을 보였다. 폭스바겐 그룹은 올해 순수 전기차, 플러그인 하이브리드차 등 신에너지차(NEV) 20여 대를 출시하는 등 중국 시장 공략을 가속할 구상이다. 메르세데스-벤츠는 중국 자율 주행 기업 모멘타의 자율 주행 기술을 탑재한 신형 S클래스를 전시했다. 현대차는 이번 모터쇼에서 중국 시장에 출시할 아이오닉 전기차 양산 모델의 디자인 및 상품 정보를 처음 공개했다. 구매부터 유지 보수까지 전 과정을 아우르는 전기차 판매 및 서비스 방안도 발표했다. 24일 개막한 베이징모터쇼에서 샤오미의 부스에 취재진이 몰려있다. [사진=시나웨이보 캡처] ys1744@newspim.com 2026-04-24 15:27
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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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