'사돈의 나라' 베트남과 경제 혈맹…李대통령 "2030년까지 1500억 달러 교역"

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베트남 새 지도부 출범 첫 국빈 방문

철도·에너지 협력…'공급망 안보' 공조

AI·반도체·디지털 미래 기술 동맹 강화

[하노이=뉴스핌] 김미경 기자 = 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 양국의 '포괄적 전략 동반자 관계'를 전방위적으로 심화하고 2030년까지 교역액 1500억 달러(207조 원)를 달성하겠다는 목표를 제시했다.

이 대통령은 또 베트남과 에너지·인프라·첨단 산업을 아우르는 '경제 안보 동맹'을 강화해 나가겠다고 강조했다.

이 대통령은 이날 베트남 하노이 주석궁 대접견실에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담 후 공동언론발표를 하며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 베트남 새 지도부 출범 이후 첫 국빈으로 초대 받았다는 점을 부각하며 양국의 특별한 관계에 의미를 부여했다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대접견실에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 확대 정상회담을 하기 전 악수하면서 인사하고 있다. [사진=KTV]

◆ 농축산물부터 지식재산권까지…호혜적 교역 확대 기반 마련

이 대통령은 이날 공동언론발표에서 양국 교역의 질적·양적 성장을 최우선 과제로 꼽았다. 양국은 최초로 열처리가금육 상호 수출에 합의하며 농축산물 시장 개방의 물꼬를 텄다.

특히 '동물 위생 및 검역 협력', '식품·의약품·화장품·의료기기 안전성 협력', '지식재산 분야 심화 협력'을 포함한 다수의 양해각서(MOU)를 체결하며 교역의 안정성을 높였다.

이 대통령은 "양국은 2030년까지 교역 규모 1500억 달러 목표를 달성할 수 있도록 교역·투자 협력을 더욱 호혜적으로 발전시켜 나가기로 했다"며 "럼 서기장은 베트남에 진출한 한국 기업들의 역할을 높이 평가하면서 이들이 안정적이고 예측 가능한 경영 활동을 할 수 있도록 적극 노력하겠다고 말씀했다. 다시 한번 감사드린다"고 말했다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대접견실에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 확대 정상회담을 하며 발언하고 있다. [사진=KTV]

◆ 철도·에너지·인프라 전략적 협력…'공급망 안보' 공조

양국은 최근 중동 정세에 따른 글로벌 공급망 불안정 속에서 에너지 안보를 강화할 전략적 파트너십을 더욱 공고히 하기로 했다.

가장 눈에 띄는 성과는 철도 분야다. 이 대통령은 "23일 베트남의 호치민시 도시철도에 대한 한국의 철도 차량 수출 계약이 체결될 것"이라며 "이번 계약이 베트남의 철도 인프라 개선에 기여하고, 베트남이 추진 중인 대형 교통·물류 인프라 사업에서 양국 간의 협력 확대로 이어지길 기대한다"고 말했다.

아울러 양 정상은 베트남이 추진 중인 신도시·신공항 사업에 한국의 건설 역량을 결합하는 모범 사례를 지속적으로 만들어 갈 수 있도록 소통하기로 했다.

◆ AI·반도체 등 미래 기술 동맹 가속화

양국은 베트남의 '2045년 고소득 선진국 진입' 비전을 지원하는 과학기술 협력에도 박차를 가한다.

'과학기술혁신 협력 마스터플랜'을 바탕으로 인공지능(AI), 반도체, 이차전지, 바이오 첨단 분야의 공동 연구와 인재 양성에 나선다.

이 대통령은 "디지털 협력 MOU는 양국 간 AI, 반도체 등 디지털 분야 협력을 확대하고 우리 정보통신(IT) 기업의 진출에도 크게 기여할 것"이라고 강조했다.

또한 기후변화에 대응한 '물 안보 협력'과 베트남 내 한국어 교육 강화를 포함한 문화·교육 분야 연대도 확대하기로 했다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대정원에서 또 럼 당서기장 겸 국가주석과 함께 공식환영식에 참석해 베트남 측 주요인사들과 악수하며 인사하고 있다. [사진=KTV]

◆10만 다문화 가정 '사돈의 나라'…국민 안전·권익 증진 약속

이 대통령은 베트남을 '사돈의 나라'로 정의하고, 정서적 유대와 인적 교류를 중시했다.

이 대통령은 "우리 국민의 국제결혼 1위 국가로 10만 명의 다문화 가정을 이룬 사돈의 나라이자 아세안 내 최대 규모의 재외동포 거주국가"라며 "럼 서기장은 베트남을 방문하는 한국 국민의 안전과, 베트남 내 우리 재외동포와 한-베트남 2세들의 편리한 체류를 지원해 주겠다고 말씀했고, 저도 한국 내 베트남 노동자와 결혼이민자의 권익 증진을 계속해서 노력할 것을 약속드렸다"고 밝혔다.

베트남은 한국인이 세계에서 두 번째로 많이 찾는 나라로, 1년에 약 450만 명의 한국인이 방문하고 있다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대접견실에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 확대 정상회담을 하기 전 기념촬영을 하고 있다. [사진=KTV]

◆한반도 평화 공존 구상 공유…국제무대 공조 강화

외교·안보 측면에서는 한반도와 역내 평화 안정 방안이 폭넓게 다뤄졌다.

이 대통령은 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 한반도 구상을 설명했으며, 럼 당서기장은 한국 정부의 대화 협력 재개 의지를 높이 평가하며 지지를 표명했다.

이 대통령은 "한국 정부는 오늘 럼 서기장과 합의한 협력 방안들을 충실히 이행하면서 양국 간 포괄적 전략 동반자 관계를 더욱 전폭적으로 발전시켜 나갈 것"이라고 공언했다.

the13ook@newspim.com