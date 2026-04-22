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'사돈의 나라' 베트남과 경제 혈맹…李대통령 "2030년까지 1500억 달러 교역"

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  • 이재명 대통령이 22일 베트남 방문 중 럼 서기장과 정상회담을 했다.
  • 포괄적 전략 동반자 관계를 심화하고 2030년 교역 1500억 달러 목표를 제시했다.
  • 에너지·인프라·AI 등 협력 MOU 체결과 다문화 가정 지원을 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

베트남 새 지도부 출범 첫 국빈 방문
철도·에너지 협력…'공급망 안보' 공조
AI·반도체·디지털 미래 기술 동맹 강화

[하노이=뉴스핌] 김미경 기자 = 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 양국의 '포괄적 전략 동반자 관계'를 전방위적으로 심화하고 2030년까지 교역액 1500억 달러(207조 원)를 달성하겠다는 목표를 제시했다. 

이 대통령은 또 베트남과 에너지·인프라·첨단 산업을 아우르는 '경제 안보 동맹'을 강화해 나가겠다고 강조했다.

이 대통령은 이날 베트남 하노이 주석궁 대접견실에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담 후 공동언론발표를 하며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 베트남 새 지도부 출범 이후 첫 국빈으로 초대 받았다는 점을 부각하며 양국의 특별한 관계에 의미를 부여했다. 

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대접견실에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 확대 정상회담을 하기 전 악수하면서 인사하고 있다. [사진=KTV]

◆ 농축산물부터 지식재산권까지…호혜적 교역 확대 기반 마련

이 대통령은 이날 공동언론발표에서 양국 교역의 질적·양적 성장을 최우선 과제로 꼽았다. 양국은 최초로 열처리가금육 상호 수출에 합의하며 농축산물 시장 개방의 물꼬를 텄다.

특히 '동물 위생 및 검역 협력', '식품·의약품·화장품·의료기기 안전성 협력', '지식재산 분야 심화 협력'을 포함한 다수의 양해각서(MOU)를 체결하며 교역의 안정성을 높였다.

이 대통령은 "양국은 2030년까지 교역 규모 1500억 달러 목표를 달성할 수 있도록 교역·투자 협력을 더욱 호혜적으로 발전시켜 나가기로 했다"며 "럼 서기장은 베트남에 진출한 한국 기업들의 역할을 높이 평가하면서 이들이 안정적이고 예측 가능한 경영 활동을 할 수 있도록 적극 노력하겠다고 말씀했다. 다시 한번 감사드린다"고 말했다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대접견실에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 확대 정상회담을 하며 발언하고 있다. [사진=KTV]

◆ 철도·에너지·인프라 전략적 협력…'공급망 안보' 공조

양국은 최근 중동 정세에 따른 글로벌 공급망 불안정 속에서 에너지 안보를 강화할 전략적 파트너십을 더욱 공고히 하기로 했다.

가장 눈에 띄는 성과는 철도 분야다. 이 대통령은 "23일 베트남의 호치민시 도시철도에 대한 한국의 철도 차량 수출 계약이 체결될 것"이라며 "이번 계약이 베트남의 철도 인프라 개선에 기여하고, 베트남이 추진 중인 대형 교통·물류 인프라 사업에서 양국 간의 협력 확대로 이어지길 기대한다"고 말했다.

아울러 양 정상은 베트남이 추진 중인 신도시·신공항 사업에 한국의 건설 역량을 결합하는 모범 사례를 지속적으로 만들어 갈 수 있도록 소통하기로 했다.

◆ AI·반도체 등 미래 기술 동맹 가속화

양국은 베트남의 '2045년 고소득 선진국 진입' 비전을 지원하는 과학기술 협력에도 박차를 가한다.

'과학기술혁신 협력 마스터플랜'을 바탕으로 인공지능(AI), 반도체, 이차전지, 바이오 첨단 분야의 공동 연구와 인재 양성에 나선다.

이 대통령은 "디지털 협력 MOU는 양국 간 AI, 반도체 등 디지털 분야 협력을 확대하고 우리 정보통신(IT) 기업의 진출에도 크게 기여할 것"이라고 강조했다.

또한 기후변화에 대응한 '물 안보 협력'과 베트남 내 한국어 교육 강화를 포함한 문화·교육 분야 연대도 확대하기로 했다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대정원에서 또 럼 당서기장 겸 국가주석과 함께 공식환영식에 참석해 베트남 측 주요인사들과 악수하며 인사하고 있다. [사진=KTV]

◆10만 다문화 가정 '사돈의 나라'…국민 안전·권익 증진 약속

이 대통령은 베트남을 '사돈의 나라'로 정의하고, 정서적 유대와 인적 교류를 중시했다.

이 대통령은 "우리 국민의 국제결혼 1위 국가로 10만 명의 다문화 가정을 이룬 사돈의 나라이자 아세안 내 최대 규모의 재외동포 거주국가"라며 "럼 서기장은 베트남을 방문하는 한국 국민의 안전과, 베트남 내 우리 재외동포와 한-베트남 2세들의 편리한 체류를 지원해 주겠다고 말씀했고, 저도 한국 내 베트남 노동자와 결혼이민자의 권익 증진을 계속해서 노력할 것을 약속드렸다"고 밝혔다.

베트남은 한국인이 세계에서 두 번째로 많이 찾는 나라로, 1년에 약 450만 명의 한국인이 방문하고 있다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대접견실에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 확대 정상회담을 하기 전 기념촬영을 하고 있다. [사진=KTV]

◆한반도 평화 공존 구상 공유…국제무대 공조 강화

외교·안보 측면에서는 한반도와 역내 평화 안정 방안이 폭넓게 다뤄졌다.

이 대통령은 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 한반도 구상을 설명했으며, 럼 당서기장은 한국 정부의 대화 협력 재개 의지를 높이 평가하며 지지를 표명했다.

이 대통령은 "한국 정부는 오늘 럼 서기장과 합의한 협력 방안들을 충실히 이행하면서 양국 간 포괄적 전략 동반자 관계를 더욱 전폭적으로 발전시켜 나갈 것"이라고 공언했다.

the13ook@newspim.com

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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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