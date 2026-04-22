세계 첫 커피믹스 개발 이끈 조필제 전 동서식품 부회장, 별세

AI 핵심 요약beta
- 조필제 전 동서식품 부회장이 20일 별세했다.
- 고인은 1976년 세계 최초 커피믹스 개발을 주도했다.
- 맥심 개발과 K-푸드 수출 시초를 열었다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 세계 최초 커피믹스 개발을 이끈 조필제 전 동서식품 부회장이 4월 20일 오전 10시 8분 별세했다. 향년 101세.
고인은 1925년 경남 함안군에서 태어나 1950년 서울대 항공조선과를 1회로 졸업했다. 1974년 동서식품 부사장으로 영입돼 기술 개발 부문을 총괄했다. 국립공업표준시험소의 원천 기술을 바탕으로 식물성 크리머 '프리마' 대량 생산 공장을 인천 부평에 준공하고, 1976년 12월 세계 최초로 커피·프림·설탕을 일체 배합한 커피믹스 개발을 주도했다.
1978년 냉동건조공법으로 커피 향을 보존하는 '맥심' 커피 개발에 착수해 1980년 사장 부임 후 이를 상품화했다. 사장 재직 시절 프리마를 동남아시아 시장에 수출하며 K-푸드 수출의 시초를 열었고, 1982~1986년 동서식품 부회장으로 재임하면서 동서기술연구소를 설립하는 등 사업 다각화에도 힘썼다. 고인은 회고록 '사막에 닻을 내리고'에서 "하나 아쉬운 점은 그때 '커피믹스'라는 상표등록을 해야 했는데 그렇지 못했다는 점"이라고 회고했다.
빈소는 삼성서울병원 장례식장 15호실이며, 발인은 4월 23일 오전 8시, 장지는 경남 함안군 산인면 선영이다.
fineview@newspim.com