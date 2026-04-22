외교부, 주이란 대사관 직원 23명에게 1억원 포상

한국인 대피 지원 기여...특별성과 포상금

한국 국적 13명, 외국 국적 10명에 지급

"업무량, 위험 노출도 등 고려해 차등 지급"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 미국과 이란의 전쟁 발발 이후 이란에 체류 중인 국민을 안전 지역으로 대피시키는 데 기여한 주이란 대사관 직원에게 특별성과 포상금 약 1억원을 지급했다고 22일 밝혔다.

포상 대상은 대사관에서 근무하는 한국 국적 직원 13명, 외국 국적 10명이다. 외교부는 "직급이나 국적과 관계없이 국민 대피 지원 등 과정에서의 업무량 및 위험 노출도 등을 고려한 기여도에 따라 차등 지급됐다"고 밝혔다.

이란에 체류하던 교민들이 지난달 3일 주이란 한국대사관이 제공한 버스를 이용해 투르크메니스탄으로 대피하고 있다. [사진=외교부] 2026.03.03

외교부는 "주이란 대사관 직원들은 전쟁 발발 후에도 대사관을 정상적으로 운영하며 이란 측과의 소통을 긴밀하게 유지해 왔으며 우리 국민 및 이란인 가족의 육로 대피를 성공적으로 지원했다"고 설명했다. 또 "잔류 국민의 안전을 매일 확인하는 등 위험한 상황 속에서도 헌신적인 업무 수행으로 재외국민 보호에 있어 탁월한 성과를 거둔 것으로 평가된다"고 밝혔다.

이란에 체류 중이던 한국인 24명은 지난달 3일 대사관이 임차한 버스 2대에 나눠 타고 14시간을 육로로 이동해 투르크메니스탄으로 무사히 대피한 바 있다.

정부는 탁월한 성과를 창출한 공무원에게 보상을 제공하기 위해 특별성과 포상금제를 운영하고 있다. 이재명 대통령은 주이란 대사관 직원들에 대한 포상을 지시했으며, 지난 14일 열린 국무회의에서도 조현 외교부 장관에게 포상을 독촉한 바 있다.

opento@newspim.com