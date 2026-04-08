외교부, 긴급 중동 공관장 회의 개최...휴전 이후 상황 논의

AI 핵심 요약beta
- 외교부가 8일 미국-이란 휴전 후 중동 공관장 화상회의를 열었다.
- 박윤주 1차관 주재로 에너지·물류 리스크 최소화 대응을 논의했다.
- 공관장들은 국민·경제 안보 보호를 위해 주재국과 협조한다.
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"경제·안보 파급 효과 최소화 방안 강구"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 8일 미국과 이란의 휴전 합의 이후 중동 정세 변화와 정부의 대응 방안을 논의하기 위해 중동 지역 모든 재외공관이 참석하는 긴급 공관장 회의를 화상으로 개최했다.
외교부는 박윤주 1차관 주재로 열린 이날 회의에 대해 "중동 전쟁으로 에너지 수급 및 글로벌 물류 공급망의 불안정이 심화하는 상황에서 지정학적 리스크가 우리 경제와 안보에 미치는 파급 효과를 최소화하고 선제 대응 방안을 강구하기 위해 휴전 발표 직후 즉각 회의를 소집했다"고 설명했다.
박 차관은 회의에서 중동 정세의 특수성을 감안해 잔존하는 불확실성을 엄중히 인식하고 예의 주시할 것을 강조했다. 박 차관은 또 "한국 선박의 조속하고 안전한 호르무즈 해협 통항 여부를 포함해 국민의 안전과 경제 안보에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 다각적이고 능동적인 외교 노력을 다해 달라"고 당부했다.
각국 공관장들은 휴전 합의 직후 주재국 동향을 공유하고, 국민과 기업의 피해가 발생하지 않도록 주재국과 긴밀히 협조해 나가겠다고 했다.
opento@newspim.com