[속보] 방송3사 출구조사, '평택을' 김용남 30.3% 유의동 30.6% 조국 31.1%

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 국회의원 재보궐선거 방송3사(KBS, MBC, SBS) 공동예측(출구)조사 결과 경기 평택을 김용남 민주당 후보 30.3%, 유의동 국민의힘 후보 30.6%, 조국 조국혁신당 후보 31.1%로 3일 집계됐다.
전국 16개 광역단체장 판세는 민주당 11개 우위, 국민의힘 1개 우위, 4곳 접전으로 조사됐다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
jeongwon1026@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 국회의원 재보궐선거 방송3사(KBS, MBC, SBS) 공동예측(출구)조사 결과 경기 평택을 김용남 민주당 후보 30.3%, 유의동 국민의힘 후보 30.6%, 조국 조국혁신당 후보 31.1%로 3일 집계됐다.
전국 16개 광역단체장 판세는 민주당 11개 우위, 국민의힘 1개 우위, 4곳 접전으로 조사됐다.
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