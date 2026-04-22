[르포] 피지컬 AI에 AI 에이전트까지...혁신 기술 체험의 장 월드IT쇼

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삼성전자·LG전자·이통 3사 참가...첨단 AI 기술 선보여

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 국내 최대의 정보통신기술(ICT) 전시회인 2026 월드IT쇼(WIS)가 22일 서울 코엑스에서 개막했다. 참가 기업들은 올해 주제인 '피지컬 AI 대전환'을 주제로 전시관을 마련했다.

이날 찾은 전시에서 참가 기업들은 AI를 전면에 내세웠다. 삼성전자는 디스플레이와 갤럭시 S26 시리즈 등 자사의 대표 제품을 소개했다.

22일 서울 코엑스에서 개최된 2026 월드IT쇼 삼성전자 부스에 관람객들이 전시를 관람하고 있다. [사진= 정승원 기자]

전시관 전면에는 'Micro RGB'라는 표시와 함께 대형 디스플레이가 자리해 관람객을 맞이했다. 양 옆에는 갤럭시 XR 체험존에 대해서 안내하는 세로형 디스플레이가 보였다. 디스플레이 안의 사람은 마이크로 RGB의 화질을 경험해볼 것을 권했다.

가장 사람이 몰려 있던 곳은 역시 갤럭시 S26 시리즈가 자리한 모바일 전시존이었다. 관람객들은 최신 갤럭시 S26 시리즈를 만지며 AI 기능을 체험했다.

갤럭시 버즈4 시리즈 체험존에서는 요즘 케이스 꾸미기가 가능했다. 관람객들은 체험존에 비치된 스티커를 통해 자신만의 갤럭시 버즈 케이스를 꾸밀 수 있었다.

다른 한 편에서는 크로스플랫폼존이 운영 중이었다. 갤럭시 S26 울트라부터 갤럭시 탭S11 시리즈, 삼성 OLED, 오디세이 게이밍 모니터로 게임 플레이를 경험해볼 수 있었다.

LG전자 전시관은 '당신을 위한 집(Dear Home)'이라는 콘셉트로 구성됐다. 무엇보다 초슬림·초밀착 무선 월페이퍼 TV 'LG 시그니처 올레드 W' 25대를 통해 나오는 붉은 배경이 인상적이었다.

집, 일상을 콘셉트로 한 만큼 익숙한 가전들이 눈에 띄었다. '구독 광장'에서는 LG전자의 간판 구독 제품들을 볼 수 있었다.

냉장고, 워시타워, 에어컨 등 주요 가전의 정기 관리 서비스 소개와 함께 구독 기반 케어 경험을 강조했다. 퓨리 케어 공기 청정기를 통해 실제로 실내 공기를 조절하는 체험도 가능했다.

스마트 바스(Smart Bath)로 소개된 샤워 스테이션도 인상적이었다. 샤워 후 욕실을 온풍과 송풍으로 건조시키고 온도와 습도를 조절할 수 있는 기능을 소개했다.

이번 WIS에는 이동통신사 3사도 모두 참여했다. SK텔레콤은 '풀스택 AI'를 전면에 내세웠다. SKT는 'All abou AI(AI의 모든 것)'라는 주제로 AI 인프라, AI 데이터센터, 피지컬 AI 등의 핵심 존을 구성했다.

특히 SKT가 '독자 AI 파운데이션 모델'로 선보인 에이닷 X K1(A. X K1)이 눈에 띄었다. 관람객들은 모니터를 통해 에이닷 X K1을 체험해볼 수 있었다. '월드IT쇼에서 보기 좋은 전시'를 검색하니 SKT를 포함한 주요 부스의 내용을 소개해줬다.

22일 서울 코엑스에서 개최된 2026 월드IT쇼 KT 부스에 관람객들이 체험을 위해 대기하고 있다. [사진= 정승원 기자]

'이음'을 주제로 참여한 KT는 AX 플랫폼 컴퍼니의 비전을 전시했다. AX 플랫폼 컴퍼니는 박윤영 신임 대표가 취임하면서 처음으로 밝힌 비전이다.

이에 KT는 AX 플랫폼 공간에 자체 개발한 AI 모델 '믿음 K Pro'를 체험 공간을 마련했다. 이와 함께 AI·클라우드 인프라 기반의 에이전틱 AICC(인공지능 컨택센터)와 보안·안전 분야 AX 서비스도 소개했다.

무엇보다 K-RaaS 플랫폼을 활용한 피지컬 AI 시연이 눈에 띄었다. 관람객들은 로봇이 작업을 하는 모습을 보고 발걸음을 멈춰 섰다. 로봇이 스스로 움직이자 수군거리는 이들도 보였다.

참여형 공간인 '타임슬립 혜원풍속도'도 인기였다. 전시관에 마련된 카메라로 사진을 찍으면 과거로 타임슬립하는 콘셉트로 관람객들이 줄을 지었다.

LG유플러스는 이번에 WIS에 처음 참가해 공식 단독 전시 부스를 운영한다.

LG유플러스는 자사의 보이스 AI 에이전트인 익시오(ixi-O) 프로를 선보였다. 기존 통화 내용을 녹음하고 요약해 제공하던 익시오에서 더욱 발전해 사용자의 발화 내용과 맥락을 분석해 필요한 행동을 제안했다.

관람객들은 선택을 통해 직장에서, 학교에서 익시오 프로가 어떻게 활용되는지 체험할 수 있었다. 해당 메뉴를 선택하면 직장, 학교에서 익시오 프로를 활용할수 있는 예시가 화면에 나왔다.

카카오는 통합 AI '카나나'를 중심으로 전시관을 구성했다. 전시관은 하루의 일과 동안 AI 카나나가 어떻게 활용되는지 보여줬다. 저녁 7시에 카나나를 통해 친구와 저녁 먹고 갈 후식 장소를 안내받는 식이었다.

이외에도 카카오 전시관에서는 카카오툴즈, 정부 24 국민비서의 활용 등 카카오가 실제로 활용되고 있는 사례들이 소개됐다.

이번 월드IT쇼에는 17개국 460개 기업과 기관이 참가하며 오는 24일까지 사흘 간 개최된다.

류제명 과기정통부 2차관은 "월드IT쇼는 피지컬 AI와 첨단 기술들을 체험할 수 있는 중요한 자리"라며 "우리 AI·ICT 기업들이 혁신 기술의 성과를 공유하고 새로운 협력과 도약의 계기를 만드는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"고 전했다.

origin@newspim.com