HD현대重, 美 데이터센터 첫 진출…6271억원 발전설비 수주

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업이 22일 미국 에너지 기업과 20MW급 발전설비 공급 계약을 체결했다.
- 계약 규모는 총 684MW 약 6271억 원으로 회사 발전용 엔진 수주 중 최대 규모다.
- 데이터센터 전력 인프라용 설비로 AI 확산에 따른 전력 수요 증가 시장 진출의 계기가 될 전망이다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업이 미국 데이터센터 전력 시장에 처음 진출하며 대규모 수주를 따냈다.
HD현대중공업은 22일 미국 에너지 기업과 20MW급 힘센엔진 기반 발전설비 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 규모는 총 684MW, 약 6271억 원으로 회사 발전용 엔진 수주 가운데 최대 규모다.
이번 설비는 데이터센터 전력 인프라에 활용된다. 고출력·고효율 특성과 안정적인 부하 대응 능력을 갖춰 24시간 가동이 필요한 데이터센터 환경에 적합한 것으로 평가된다.
최근 생성형 AI 확산과 클라우드 투자 증가로 데이터센터 전력 수요가 빠르게 늘고 있는 가운데, 이번 수주는 관련 시장 진출의 계기가 될 전망이다.
HD현대중공업은 향후 데이터센터와 산업 전력 등으로 사업 영역을 확대하며 북미 시장 공략을 강화할 계획이다.
chanw@newspim.com