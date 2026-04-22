'한화 3남' 김동선, ㈜한화 떠났다…독자 행보 본격화

AI 핵심 요약beta
- 김동선 한화갤러리아 부사장이 22일 한화 건설부문 해외사업본부장직 사임한다.
- 지난달 31일 한화 지주사 모든 직책 내려놓으며 독자 행보 개시한다.
- 분할 후 신설 지주사 한화머시너리앤서비스홀딩스 경영에 전념한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 한화그룹 3남 김동선 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트 미래비전총괄(부사장)이 ㈜한화 건설부문 해외사업본부장 자리에서 물러나며 독자 행보에 나설 것으로 관측된다.
22일 재계에 따르면 김 부사장은 지난달 31일자로 ㈜한화 건설부문 해외사업본부장직에서 사임하며 한화 지주사에서 모든 직책을 내려놓게 됐다. 지난 2024년 1월 이라크 현지 근무 경험을 바탕으로 해당 직책에 오른 지 2년 3개월 만이다. 김 부사장의 ㈜한화 지분 5.38%는 그대로 유지한다.
이번 사임은 한화그룹 오너일가의 경영권 승계 구도와 맞물리며 사실상 예견된 수순으로 받아들여진다. 한화그룹은 오너 3형제가 각기 다른 사업 축을 맡는 '분할형 승계'를 핵심으로 하는 구조를 굳혀가는 모습이다.
이에 맞춰 ㈜한화는 방산·조선·해양·에너지·금융 부문을 중심으로 한 존속법인과, 테크·라이프 부문을 담당하는 신설법인으로의 인적분할을 추진하고 있다. 해당 분할은 오는 6월 임시주주총회 등 절차를 거쳐 7월 중 완료될 예정이다. 김 부사장은 분할 이후 출범하는 '한화머시너리앤서비스홀딩스(가칭)' 경영에 전념할 예정이다.
신설 지주사에는 한화비전, 한화모멘텀, 한화세미텍, 한화로보틱스 등 테크 계열사와 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트, 아워홈 등 테크·라이프 계열사가 편입된다. 사실상 김 부사장이 그간 주도해 온 사업군이 하나의 지주 체제로 묶이는 구조다.
한편 신설 지주사인 한화머시너리앤서비스홀딩스 초대 대표이사에는 한화호텔앤드리조트 대표 출신 김형조 사장이 내정됐다.
재계에서는 이번 움직임으로 오너 3형제 간 역할 분담이 구체화되며 한화의 지배구조 개편이 사실상 마무리 단계에 접어든 것으로 보고 있다.
nrd@newspim.com