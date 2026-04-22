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2026.04.22 (수)
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당정청, '메가특구·행정수도' 균형성장 머리 맞대…"대전환 시대 생존전략"

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  • 더불어민주당·정부·청와대가 22일 메가특구특별법 등 균형성장 관련 입법과제 조속 처리를 논의했다.
  • 김태년 위원장은 수도권 일극 체제 해소를 위해 메가특구·행정수도·광역권개발 특별법 추진을 강조했다.
  • 정부는 5극3특 지역에 규제특례와 7대 정책지원 패키지를 투입해 국가균형성장을 추진 중이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

李정부 5극3특 입법과제 점검
김태년 "李대통령, 세종 퇴임식 의지…역사적 결단"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당·정부·청와대(당정청)이 22일 메가특구특별법, 행정수도특별법, 광역권개발특별법 등 균형성장 관련 주요 입법과제의 조속한 처리를 위해 머리를 맞댔다.

국가균형성장특별위원회 위원장인 김태년 의원은 이날 국회에서 '균형성장 주요 현안 정책간담회'를 열고 "국가균형성장은 선택이 아니라 대전환 시대를 돌파하기 위한 국가생존전략"이라며 "이재명 대통령께서 올해 초 신년기자회견에서 대전환 다섯 가지 비전 중 첫 번째로 지방주도 성장을 꼽으셨고, 올해를 AI 시대 대한민국 균형성장 원년으로 규정한 바 있다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김태년 더불어민주당 국가균형성장특별위원회 위원장이 22일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 균형성장 주요현안 당정청 정책간담회에서 개회사를 하고 있다. 2026.04.22 mironj19@newspim.com

김 위원장은 "지난주 대통령께서 세종 부지 조성 공사를 직접 지시하며 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지까지 밝히셨다"며 "수도권 일극 체제를 끝내겠다는 대통령의 역사적 결단"이라고 평가했다.

그는 추진할 과제로 ▲메가특구특별법 ▲행정수도특별법 ▲광역권개발 및 성장지원 관한 특별법 등 세 가지를 제시했다. 김 위원장은 "메가특구특별법은 전국 각지에 대규모 핵심 성장 거점을 지정하고 광범위한 규제특례 정책패키지를 법제화하는 작업으로, 5극3특 구상의 핵심 실행수단인 만큼 빠르고 강하게 추진해야 한다"고 말했다.

행정수도특별법과 관련해서는 "제가 대표발의한 법안을 포함해 총 5건의 법안이 오늘 국토위 법안소위에서 처리가 불발됐다"며 "대통령께서도 속도를 내겠다고 밝힌 지금 국회가 조속히 화답해야 한다"고 촉구했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김태년 더불어민주당 국가균형성장특별위원회 위원장이 22일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 균형성장 주요현안 당정청 정책간담회에서 개회사를 하고 있다. 2026.04.22 mironj19@newspim.com

한정애 정책위의장은 "통계청에 따르면 2020년 최초로 수도권 인구가 비수도권 인구를 추월한 후 지난 5년간 수도권 인구비율이 지속적으로 증가해 2025년 51%를 기록했다"며 "이 같은 수도권 집중 현상은 향후 30년간 지속될 것으로 전망된다"고 우려했다.

이어 "정부는 5극3특을 지역균형성장을 구현하는 핵심 성장거점으로 지정하고 로봇·재생에너지·바이오·인공지능·자율주행차 등 분야별 메가특구 조성을 추진 중"이라며 "메가특구에는 최고 수준의 규제특례와 재정·세제·인력·연구개발 등을 아우르는 7대 정책지원 패키지가 투입될 예정"이라고 설명했다.

계속해서 한 정책위의장은 "더불어민주당 역시 정부의 국정과제인 국가균형성장을 뒷받침하고 자치분권 기반의 균형성장 정책을 입법과 예산으로 지원해나갈 것"이라며 "국가균형성장을 위한 과제들은 특별히 더 많은 관심을 갖고 챙기겠다"고 약속했다.

홍익표 청와대 정무수석은 "지난 과거 경제성장기 당시 대한민국 경제·사회는 불균형 성장전략을 불가피하게 선택했고 일정 정도 성과를 거뒀지만, 이제는 그런 성장전략이 더 이상 효과적으로 작동하지 않는 시대에 접어들기 시작했다"고 진단했다.

홍 수석은 "이재명 정부의 5극3특 지방주도 성장전략은 과거 김대중·노무현·문재인 정부로 이어지는 민주정부의 핵심적 공통 과제"라며 "국가균형성장을 통해 대한민국 미래와 청년들에게 새로운 일자리를, 나아가 대한민국이 글로벌 사회에서 국가경쟁력을 훨씬 더 높이는 전환점을 만들어야 할 시기"라고 말했다.

seo00@newspim.com

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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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