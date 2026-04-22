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"절실함이 독 됐나"…DL이앤씨, 핵심지 수주전 잇단 고난

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  • DL이앤씨가 20일 압구정3구역 현장설명회에서 조합원 항의로 철수했다.
  • 압구정5구역에서 경쟁사 입찰서류 촬영 적발됐고 현대건설이 고소했다.
  • 상대원2구역 시공권 해지와 실적 하락으로 수주 압박 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

압구정 도시정비 현장서 연이은 고전
상대원2구역 시공권 해지 겹악재
구설에도 압구정5구역 수주 의지 확고
DL이앤씨 "소명 완료 후 입찰 재개"

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = DL이앤씨가 최근 대형 도시정비사업 수주전에서 잇따라 고전하고 있다. 서울 강남권 재건축 핵심지인 압구정5구역에서는 경쟁사 입찰 서류를 촬영하다 적발됐고, 인근 3구역 현장설명회에서는 조합원들로부터 출입을 제지당하는 등 논란이 이어지고 있다.

다만 경기권 대형 정비사업 수주 공백이 발생하면서 내부적으로 수주 확대에 대한 부담이 커진 상황이다. 업계에서는 이러한 절박한 수주 환경이 최근 일련의 무리한 행보로 이어진 것 아니냐는 해석을 내놓고 있다.

◆ 압구정 도시정비 현장서 연이은 고전…상대원2구역 시공권 해지 겹악재

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 압구정5구역 재건축 조합 사무실 모습 [2026.03.04 chulsoofriend@newspim.com

22일 정비업계에 따르면 지난 20일 열린 서울 강남구 압구정3구역 재건축 정비사업 시공자 선정을 위한 2차 현장설명회에서 DL이앤씨 관계자들이 조합원들의 항의에 부딪혀 결국 현장에서 자진 철수하는 일이 발생했다.

압구정3구역 조합은 이후 소식지를 통해 이번 사태의 배경을 압구정5구역 분쟁의 연장선으로 규정하며 DL이앤씨에 대한 유감을 표했다.

조합이 지목한 분쟁은 지난 10일 발생한 이른바 압구정5구역 촬영 사건이다. 압구정5구역 시공사 선정 입찰 마감 당일 현장에 있던 DL이앤씨 직원이 소형 카메라가 장착된 볼펜을 이용해 경쟁사인 현대건설 측의 입찰 참여 서류를 몰래 촬영하다가 적발된 것이다. 이후 현대건설은 지난 14일 "입찰 서류 무단 촬영 논란과 관련해 공정 경쟁 원칙을 훼손하는 행위에 대해 엄정 대응하겠다"며 경찰에 고소장을 내는 등 법적 대응에 착수했다.

이같이 DL이앤씨가 최근 들어 유독 도시정비사업 수주에 열을 올리고 있는 이유는 예정에 없던 사업지 박탈에 따른 것이라는 관측이 나온다. 앞서 DL이앤씨는 경기 성남 상대원2구역 재개발 사업에서 조합으로부터 기존 시공권 계약 해지를 통보받게 됐다. 이 사업장은 24만2000여㎡에 4885가구의 대단지를 조성하는 대형 프로젝트로, 공사비만 1조원에 이른다.

하지만 공사비 증액과 DL이앤씨의 하이엔드 아파트 브랜드인 아크로 적용을 두고 발생한 갈등이 파행으로 이어졌다. 1조원 규모의 도시정비부문 사업장이 급작스레 손을 떠나면서, 핵심 사업장 창출 압박이 내부적으로 상당했을 거라는 분석이다.

◆ 별도 기준 영업이익 감소세…DL이앤씨 "소명 완료 후 입찰 재개"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지난 3월 18일 촬영한 서울 강남구 '아크로 압구정 라운지' 전경 2026.03.19 chulsoofriend@newspim.com

근본적인 문제로는 DL이앤씨 개별 기업으로서의 펀더멘털이 약화됐다는 점이 꼽힌다. 사업보고서 등에 따르면 지난해 DL이앤씨의 종속회사를 제외한 별도 기준 매출액은 4조7501억원으로 직전 연도 5조3071억원 대비 10.5% 감소했다.

영업이익 역시 2655억원에서 2293억원으로 13.6% 줄어들었다. 무엇보다 당기순이익은 1986억원에서 977억원으로 절반 이상 줄었다. 종속 회사들의 실적 방어가 연결 기준 매출 7조4024억원, 영업이익 3870억원을 내며 수익성을 견인했지만, 본사 자체의 기초 체력은 감소한 것이다.

장기간 이어지는 건설업계의 전반적인 불황 속에서 실적 만회를 위해서는 매출과 이익을 단기간에 끌어올릴 수 있는 도시정비사업장으로의 집중이 불가피한 상황이다. DL이앤씨는 지난 1분기 동안 도시정비부문 수주가 전무했으며, 지난 1일에서야 2847억원의 공공부문 수주를 따내는 등 다소 미진한 모습을 보였다. 그 와중에 상대원2구역의 수주 공백이 현실화되면서 핵심 사업지인 압구정5구역 수주전 성공이 절실해졌다. 이 같은 배경이 현장의 엇박자로 이어졌다는 분석이다.

다만 DL이앤씨는 연이은 악재에서도 수주전을 피하지 않겠다는 입장이다. 올해 DL이앤씨의 연결기준 연간 실적 목표는 수주 12조5000억원, 매출 7조2000억원이다. 이를 달성하기 위해서는 압구정5구역 수주가 필수적이다. DL이앤씨는 앞선 사례에 대해 공식적으로 사과하며 수주전 참전 의지를 이어갔다. 조합 역시 강남구청의 법적 유권해석에 따라 입찰 무효 사태로 보기 어렵다고 결론을 내렸다.

DL이앤씨 관계자는 압구정5구역 사태와 관련해 "조합과 관할구청인 강남구청에 충분히 소명했으며, 입찰 중지 사안은 아니라는 판단이 있어 관련 입찰 절차가 다시 재개됐다"며, 또한 압구정3구역 현장설명회 사건에 대해서도 "현장설명회란 본래 어느 건설사나 제약 없이 참여할 수 있어야 하는 자리인데, 일방적으로 참석을 제지당해 당사로서도 매우 당황스러운 입장"이라고 전했다.

이어 상대원2구역에 대해서는 "착공을 앞둔 상황에서 조합측이 일방적인 시공사 해지를 진행한 것으로, 당사는 귀책이 없다고 보고 법적 대응을 준비 중"이라며 "상대원2구역의 예기치 못한 상황이 올해 도시정비 수주 목표치에 걸림돌이 됐다고 보지는 않고 있다"고 덧붙였다.

dosong@newspim.com

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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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