남부발전, 베트남에 시장개척단 파견…2364만달러 계약 추진 성과

AI 핵심 요약beta
- 한국남부발전이 10일 베트남에 K-디지털 시장개척단을 파견해 2364만달러 수출계약 추진 성과를 냈다
- 부산 지역 AI·ICT 중소기업 10곳을 위해 하노이에서 바이어 초청 상담회와 ICT 비즈니스 만남의 날을 개최했다
- 집중 상담 방식 전환과 KOTRA 협력으로 7090만달러 상담, 14건 MOU 체결 등 기대 이상의 성과를 거뒀다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수출상담 107건·7090만달러 규모
AI·ICT 중소기업 10곳 해외 판로 개척 지원
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국남부발전(사장 김준동)이 베트남에 K-디지털 혁신 시장개척단을 파견해 2364만달러 규모의 수출계약 추진 성과를 거뒀다.
남부발전은 부산지방중소벤처기업청, 부산벤처기업협회 등 지역 유관기관과 공동으로 베트남 하노이에 'K-디지털 혁신 시장개척단'을 파견했다고 10일 밝혔다.
이번 시장개척단은 아세안 국가 중 디지털 산업이 가장 빠르게 성장하고 있는 베트남 시장을 공략해 부산 지역 인공지능(AI) 및 정보통신기술(ICT) 분야 중소기업 10곳의 해외시장 진출을 지원하기 위해 마련됐다.
남부발전은 지난달 26일부터 31일까지 '바이어 초청 수출상담회'와 '한-베트남 ICT 비즈니스 만남의 날'을 중심으로 현지 마케팅을 지원했다.
특히 지난해 호치민 시장개척단 운영 과정에서 제기된 이동시간 문제를 반영해, 현지 바이어를 직접 찾아가는 방식 대신 집중 상담을 진행하는 방식으로 전환했다. 또한 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 하노이 무역관과 협력해 바이어 매칭의 전문성을 높였다.
아울러 '한-베트남 ICT 비즈니스 만남의 날'에서는 베트남 ICT 시장 진출 전략과 현지 정부 정책을 소개하고 양국 기업 간 비즈니스 상담회를 확대 운영했다.
그 결과 총 107건, 7090만달러 규모의 수출상담이 진행됐으며 이 가운데 2364만달러 규모의 수출계약 추진 성과를 거뒀다. 현지 기업과의 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)도 14건 체결됐다.
강태길 남부발전 자원전략처장은 "아세안 국가 중 디지털 산업이 가장 빠르게 성장하는 베트남에서 기대 이상의 수출상담과 계약 추진 성과를 거둬 매우 고무적"이라며 "이번에 체결된 업무협약과 네트워킹이 실제 수출계약으로 이어질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
gkdud9387@newspim.com