인도를 '제2의 미국'으로…현대차그룹, 전동화·수익성·현지화 '삼중 난제'

글로벌 톱3 시장 투자 확대…공급망 현지화로 인도 밀착 전략 강화

가격 경쟁·정책 변수·충전 인프라 부족 속 장기 성장축 구축 시험대

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 글로벌 톱3 자동차 시장인 인도에 대한 투자를 적극 확대하고 있다. 완성차 판매를 넘어 전동화와 연구개발, 마이크로모빌리티, 사회공헌까지 협력 범위를 넓히며 인도를 단순 생산·판매 거점이 아닌 장기 성장 축으로 끌어올리려는 전략이다.

다만 시장의 성장 잠재력만큼 가격 중심의 소비 구조와 전기차 인프라 부족, 정책 변수, 현지화 완성도 등 풀어야 할 과제도 적지 않다는 평가가 나온다.

기아가 인도에서 실시한 '우파르 캠페인'에 참가한 현지 여성이 황무지에 묘목을 식재하고 있다. [사진=현대차그룹]

22일 업계에 따르면 현대차그룹은 지난 17일 인도 진출 30주년을 맞아 현지 사회공헌 활동 확대와 한-인도 민간교류 강화 방침을 밝혔다. 1996년 인도 진출 이후 7개 그룹사와 해피무브 봉사단 등을 중심으로 의료·교육·문화예술·환경 분야에서 현지 밀착형 활동을 이어온 데서 한발 더 나아가, 인도 사회 전반에서 신뢰를 쌓겠다는 전략이다.

산업 측면에서는 인도 맞춤형 모빌리티 전략이 한층 선명해졌다. 현대차는 지난 21일 인도 TVS 모터와 3륜 전기차(E3W) 개발 및 상용화를 위한 공동개발협약을 체결했다.

현대차가 차량 기획·설계와 디자인, 핵심 기술 패키지를 맡고 TVS가 양산과 판매, 애프터서비스를 담당하는 구조다. 양사는 주요 부품도 인도 현지에서 조달·생산해 원가 절감과 신속한 서비스 대응, 부품 생태계 강화까지 노린다는 계획이다.

3륜 EV 콘셉트 모델 이미지. [사진=현대차그룹]

이는 글로벌 플랫폼을 일방적으로 이식하는 대신 인도 도로 환경과 도시 인프라, 가격 구조에 맞는 제품을 직접 설계하는 단계로 들어섰다는 의미가 있다. 현대차가 인도를 단순 판매처가 아닌 실질적 현지 전략 시장으로 다루기 시작했다는 해석이 나오는 배경이다.

현대차가 인도에 공을 들이는 이유는 확실하다. 인도는 이미 세계 3위 자동차 시장으로 성장했고 차량 보급률도 낮아 성장 여력이 크다. 장기적으로는 미국처럼 그룹 실적을 좌우할 핵심 시장으로 부상할 가능성이 있다는 점에서 전략적 비중이 빠르게 높아지고 있다.

문제는 그만큼 시장 구조도 까다롭다. 인도는 미국과 달리 고수익 대형차 중심 시장이 아니라 소형차와 컴팩트 SUV, 저가형 이동수단 중심의 가격 민감형 시장이다. 규모의 잠재력만으로 미국과 단순 비교하기 어려운 이유다. 결국 현대차는 성장성과 수익성을 동시에 맞춰야 하는 복합 과제를 안고 있다.

실제 현대차 인도법인은 2030년까지 26종의 신차를 투입하고 이 가운데 6종을 순수 전기차로 운영하는 방안을 추진하고 있다. 전기차 판매 비중도 15% 수준까지 끌어올린다는 목표다. 투자 규모가 이미 커진 만큼 앞으로는 시장 확대 자체보다 이 투자가 얼마나 안정적으로 회수될 수 있느냐가 더 중요한 과제가 될 전망이다.

현대자동차 인도전략차종 크레타 [사진=현대자동차]

가장 큰 변수는 정책과 인프라다. 인도 전기차 시장은 아직 성장 초기 단계인 만큼 충전 인프라가 충분하지 않고 지역별 편차도 크다. 보조금과 관세, 지방정부 규제 환경 역시 유동적이다. 대규모 투자와 전기차 확대 계획을 먼저 던져놓은 현대차 입장에서는 정책 변화에 더욱 민감할 수밖에 없다.

경쟁 구도도 만만치 않다. 인도 현지 업체들은 가격과 유통망 측면에서 강점을 갖고 있고, 전동화 전환 속도도 빨라지고 있다. 저가형 전기차와 소형 SUV 수요가 큰 시장 특성상 가격 경쟁력 확보에 실패하면 판매 확대가 쉽지 않다.

반대로 가격 인하 경쟁에 과도하게 휘말리면 수익성이 흔들릴 수 있다. 결국 현대차가 인도에서 성과를 내려면 상품성과 가격, 공급 능력을 모두 맞춘 정교한 수익 모델이 필요하다.

현지화의 깊이도 중요한 시험대다. 현대차는 인도에서 기획·설계·생산이 모두 이뤄지는 전략형 전기 SUV를 2027년까지 선보이겠다는 방향을 제시한 바 있다.

이제 관심은 실제로 어느 수준까지 현지 파트너와 인재에게 권한과 역할이 넘어가느냐다. 인도를 단지 판매처가 아니라 실질적인 개발·생산 거점으로 만들 수 있을지, 본사 중심 구조를 얼마나 유연하게 바꿀 수 있을지가 향후 성패를 가를 가능성이 크다.

업계 관계자는 "인도는 성장 잠재력이 큰 시장인 만큼 현대차그룹 입장에서는 반드시 선점해야 할 전략 지역"이라며 "다만 가격 경쟁이 치열하고 정책 변수도 큰 만큼 현지화 수준과 수익성 확보가 성패를 가를 것"이라고 말했다.

chanw@newspim.com