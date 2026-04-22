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인도를 '제2의 미국'으로…현대차그룹, 전동화·수익성·현지화 '삼중 난제'

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  • 현대자동차그룹이 22일 인도 진출 30주년을 맞아 전동화와 연구개발, 사회공헌까지 협력 범위를 확대했다.
  • 현대차는 21일 인도 TVS 모터와 3륜 전기차 공동개발협약을 체결하고 인도 맞춤형 모빌리티 전략을 추진했다.
  • 다만 가격 중심 소비구조, 전기차 인프라 부족, 정책 변수 등으로 성장성과 수익성을 동시에 확보해야 하는 과제를 안았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

글로벌 톱3 시장 투자 확대…공급망 현지화로 인도 밀착 전략 강화
가격 경쟁·정책 변수·충전 인프라 부족 속 장기 성장축 구축 시험대

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 글로벌 톱3 자동차 시장인 인도에 대한 투자를 적극 확대하고 있다. 완성차 판매를 넘어 전동화와 연구개발, 마이크로모빌리티, 사회공헌까지 협력 범위를 넓히며 인도를 단순 생산·판매 거점이 아닌 장기 성장 축으로 끌어올리려는 전략이다.

다만 시장의 성장 잠재력만큼 가격 중심의 소비 구조와 전기차 인프라 부족, 정책 변수, 현지화 완성도 등 풀어야 할 과제도 적지 않다는 평가가 나온다.

기아가 인도에서 실시한 '우파르 캠페인'에 참가한 현지 여성이 황무지에 묘목을 식재하고 있다. [사진=현대차그룹]

22일 업계에 따르면 현대차그룹은 지난 17일 인도 진출 30주년을 맞아 현지 사회공헌 활동 확대와 한-인도 민간교류 강화 방침을 밝혔다. 1996년 인도 진출 이후 7개 그룹사와 해피무브 봉사단 등을 중심으로 의료·교육·문화예술·환경 분야에서 현지 밀착형 활동을 이어온 데서 한발 더 나아가, 인도 사회 전반에서 신뢰를 쌓겠다는 전략이다.

산업 측면에서는 인도 맞춤형 모빌리티 전략이 한층 선명해졌다. 현대차는 지난 21일 인도 TVS 모터와 3륜 전기차(E3W) 개발 및 상용화를 위한 공동개발협약을 체결했다.

현대차가 차량 기획·설계와 디자인, 핵심 기술 패키지를 맡고 TVS가 양산과 판매, 애프터서비스를 담당하는 구조다. 양사는 주요 부품도 인도 현지에서 조달·생산해 원가 절감과 신속한 서비스 대응, 부품 생태계 강화까지 노린다는 계획이다.

3륜 EV 콘셉트 모델 이미지. [사진=현대차그룹]

이는 글로벌 플랫폼을 일방적으로 이식하는 대신 인도 도로 환경과 도시 인프라, 가격 구조에 맞는 제품을 직접 설계하는 단계로 들어섰다는 의미가 있다. 현대차가 인도를 단순 판매처가 아닌 실질적 현지 전략 시장으로 다루기 시작했다는 해석이 나오는 배경이다.

현대차가 인도에 공을 들이는 이유는 확실하다. 인도는 이미 세계 3위 자동차 시장으로 성장했고 차량 보급률도 낮아 성장 여력이 크다. 장기적으로는 미국처럼 그룹 실적을 좌우할 핵심 시장으로 부상할 가능성이 있다는 점에서 전략적 비중이 빠르게 높아지고 있다.

문제는 그만큼 시장 구조도 까다롭다. 인도는 미국과 달리 고수익 대형차 중심 시장이 아니라 소형차와 컴팩트 SUV, 저가형 이동수단 중심의 가격 민감형 시장이다. 규모의 잠재력만으로 미국과 단순 비교하기 어려운 이유다. 결국 현대차는 성장성과 수익성을 동시에 맞춰야 하는 복합 과제를 안고 있다.

실제 현대차 인도법인은 2030년까지 26종의 신차를 투입하고 이 가운데 6종을 순수 전기차로 운영하는 방안을 추진하고 있다. 전기차 판매 비중도 15% 수준까지 끌어올린다는 목표다. 투자 규모가 이미 커진 만큼 앞으로는 시장 확대 자체보다 이 투자가 얼마나 안정적으로 회수될 수 있느냐가 더 중요한 과제가 될 전망이다.

현대자동차 인도전략차종 크레타 [사진=현대자동차]

가장 큰 변수는 정책과 인프라다. 인도 전기차 시장은 아직 성장 초기 단계인 만큼 충전 인프라가 충분하지 않고 지역별 편차도 크다. 보조금과 관세, 지방정부 규제 환경 역시 유동적이다. 대규모 투자와 전기차 확대 계획을 먼저 던져놓은 현대차 입장에서는 정책 변화에 더욱 민감할 수밖에 없다.

경쟁 구도도 만만치 않다. 인도 현지 업체들은 가격과 유통망 측면에서 강점을 갖고 있고, 전동화 전환 속도도 빨라지고 있다. 저가형 전기차와 소형 SUV 수요가 큰 시장 특성상 가격 경쟁력 확보에 실패하면 판매 확대가 쉽지 않다.

반대로 가격 인하 경쟁에 과도하게 휘말리면 수익성이 흔들릴 수 있다. 결국 현대차가 인도에서 성과를 내려면 상품성과 가격, 공급 능력을 모두 맞춘 정교한 수익 모델이 필요하다.

현지화의 깊이도 중요한 시험대다. 현대차는 인도에서 기획·설계·생산이 모두 이뤄지는 전략형 전기 SUV를 2027년까지 선보이겠다는 방향을 제시한 바 있다.

이제 관심은 실제로 어느 수준까지 현지 파트너와 인재에게 권한과 역할이 넘어가느냐다. 인도를 단지 판매처가 아니라 실질적인 개발·생산 거점으로 만들 수 있을지, 본사 중심 구조를 얼마나 유연하게 바꿀 수 있을지가 향후 성패를 가를 가능성이 크다.

업계 관계자는 "인도는 성장 잠재력이 큰 시장인 만큼 현대차그룹 입장에서는 반드시 선점해야 할 전략 지역"이라며 "다만 가격 경쟁이 치열하고 정책 변수도 큰 만큼 현지화 수준과 수익성 확보가 성패를 가를 것"이라고 말했다.

chanw@newspim.com

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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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