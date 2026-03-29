전기차 이후를 준비한다…현대차그룹 '분산 대응' 전환

자동차·서비스·기술로 역할 재편…3사 전략 분화 뚜렷

하이브리드 확대·PBV·반도체 투자로 다층 구조 구축

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대차그룹이 그리는 미래의 도면이 수직계열화의 성벽을 넘어 '분산형 포트폴리오'로 진화하고 있다. 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)을 단순한 정체가 아닌 전략적 재정비의 기회로 삼은 모양새다.

현대차는 서비스로, 기아는 비즈니스 플랫폼으로, 모비스는 독자 기술로 무장하며 각자의 전장에서 미래 모빌리티의 판을 다시 짜기 시작했다.

현대차 사옥 [사진= 현대차그룹]

29일 업계에 따르면 이달 이어진 현대차그룹의 주총에서 가장 선명하게 드러난 변화는 전동화 전략의 '속도 조절'이다. 지난 26일 현대차는 정기 주주총회를 통해 전기차 전환 기조를 유지하면서도 하이브리드 중심의 멀티 파워트레인 전략을 재확인했다.

특히 지역별 수요에 맞춘 파워트레인 운영과 수익성 중심의 사업 구조를 강조하며, 특정 기술에 대한 '올인' 대신 유연한 대응을 택했다. 이는 전기차 수요 둔화와 가격 경쟁 심화 속에서 수익성과 물량을 동시에 확보하려는 현실적 판단으로 풀이된다.

여기에 더해 현대차는 이번 주총에서 '자동차 대여사업'을 사업 목적에 추가하며 눈에 띄는 변화를 예고했다. 단순 제조를 넘어 렌터카·카셰어링 등 서비스 영역으로 직접 확장하겠다는 것으로, 하드웨어 중심 기업에서 모빌리티 서비스 플랫폼으로의 전환 의지를 드러낸 조치다. 전동화 전략의 유연화와 함께 사업 포트폴리오를 확장하는 '분산 전략'의 핵심 축으로 읽힌다.

기아의 방향은 보다 공격적이다. 주총을 통해 전기차 라인업 확대와 함께 보급형 EV 및 목적기반차량(PBV)을 핵심 성장 동력으로 제시했다. 특히 PBV를 단순 차량이 아닌 '비즈니스 플랫폼'으로 정의하며 사업 모델 자체를 재설계하겠다는 점을 강조했다.

이는 고객 요구에 맞춰 하드웨어를 공급하는 일종의 '모빌리티 파운드리' 전략으로, 물류·서비스 기업 등을 대상으로 맞춤형 차량을 제공하는 새로운 산업 구조를 지향한다는 점에서 의미가 크다.

현대모비스는 기술 중심 전략을 더욱 선명히 했다. 주총에서는 전동화 부품뿐 아니라 차량용 반도체, 소프트웨어 중심 차량(SDV), 로보틱스 등 미래 핵심 기술 확보를 위한 투자 확대 계획이 강조됐다.

특히 글로벌 완성차 대상 비계열(Non-Captive) 수주가 91억7000만달러로 연간 목표 대비 123%를 달성한 점을 제시하며, 계열사 의존도를 낮추고 독자적인 성장 기반을 강화하고 있다는 점을 부각했다. 단순 부품사를 넘어 글로벌 기술 공급자로 전환하려는 전략이 수치로 확인된 셈이다.

지배구조 측면에서도 상징적인 변화가 나타났다. 3사는 정관 변경을 통해 기존 '사외이사' 명칭을 '독립이사'로 변경하며 이사회 독립성 강화를 명문화했다. 단순한 제도 개선을 넘어, '사외'가 아닌 '독립'이라는 가치를 전면에 내세웠다는 점에서 의미가 크다. 이와 함께 감사위원 분리 선출 확대 등 이사회 구조 개편도 병행되며 글로벌 투자자 요구와 제도 변화에 대응하는 흐름이 뚜렷해졌다.

이 같은 전략 조합은 결과적으로 그룹 차원의 역할 재편으로 이어지고 있다. 현대차는 생산과 판매를 총괄하는 컨트롤타워이자 서비스 확장의 중심축으로, 기아는 전기차와 PBV를 통해 시장 확장을 주도하는 실행 조직으로, 현대모비스는 핵심 기술과 부품을 책임지는 플랫폼 기업으로 자리 잡는 구조다.

과거 수직계열화 중심의 일체형 구조에서 벗어나 기능별로 분화된 '포트폴리오형 그룹'으로 진화하고 있다는 분석이 나온다.

업계 관계자는 "단일 전략에 의존하기보다 복수의 성장 축을 동시에 운용하는 것이 불확실성 대응에 유리하다"며 "현대차그룹이 사실상 리스크 분산형 미래 전략으로 방향을 명확히 했다"고 말했다.

chanw@newspim.com