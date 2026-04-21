현대차, 인도 맞춤형 모빌리티 확대…3륜 EV 공동개발

AI 핵심 요약beta
- 현대자동차가 20일 인도 TVS 모터와 3륜 전기차 개발 협약을 체결했다.
- 양사는 인도 도로 환경에 맞춘 친환경 이동수단을 개발해 가격 경쟁력 있는 라스트마일 모빌리티를 제공할 계획이다.
- 현대차는 설계·디자인을, TVS는 생산·판매를 담당하며 인도 전기차 시장 공략을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 인도 시장 맞춤형 마이크로모빌리티 확대를 위해 현지 기업과 협력에 나섰다.
현대차는 20일(현지시간) 인도 델리에서 TVS 모터와 3륜 전기차 개발 및 상용화를 위한 공동개발협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협력은 2018년 한-인도 비즈니스 포럼에서 시작된 논의를 기반으로 추진된 것으로, 인도 교통 환경에 적합한 친환경 이동수단 개발을 목표로 한다.
양사는 인도 도로 환경과 인프라를 고려한 3륜 전기차를 개발해 가격 경쟁력과 안전성을 갖춘 라스트마일 모빌리티를 제공할 계획이다. 현대차는 차량 설계와 디자인을, TVS는 생산과 판매를 맡는다.
현대차는 이번 협력을 통해 인도 전기차 시장 공략을 강화하고, 현지 부품 조달 확대를 통해 산업 생태계와 고용 창출에도 기여한다는 방침이다.
chanw@newspim.com