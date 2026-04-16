현대차그룹, 美 익스플로라토리움과 맞손…체험형 과학관 짓는다

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹은 미국 익스플로라토리움과 협력해 국내에 체험형 과학관을 건립한다고 16일 밝혔다.

(왼쪽부터) 현대차그룹 정의선 회장, HMG브랜드경험담당 지성원 부사장, 익스플로라토리움 린지 비어만(Lindsay Bierman) 관장, 윌리엄 F. 멜린(William F. (Bill) Mellin) 이사회 의장이 파트너십 서명 후 기념 촬영하는 모습. [사진=현대차그룹]

모빌리티와 인공지능 등 미래 산업의 기반이 되는 기초과학 교육을 강화하고, 창의적 인재를 육성하기 위한 전략적 행보다.

양측은 샌프란시스코에서 파트너십을 체결하고 참여형 전시 중심의 과학관 조성을 추진하기로 했다. 관람객이 직접 탐색하고 실험하며 배우는 '핸즈온' 방식으로 구성해 기존 관람형 전시와 차별화할 계획이다.

1969년 개관한 익스플로라토리움은 체험형 과학관 모델을 정립한 기관으로, 전 세계 과학관의 80% 이상에 영향을 준 것으로 평가된다.

현대차그룹은 과학관을 2032년 개관 목표로 GBC 내 핵심 공간에 조성하고, 과학·교육·예술 전문가가 참여하는 플랫폼으로 발전시킬 방침이다. 이를 통해 과학문화 확산과 미래 산업 인재 양성 기반을 강화한다는 구상이다.

chanw@newspim.com