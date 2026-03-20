현대차그룹, 日수소 엑스포서 상반기 출시 '디 올 뉴 넥쏘' 인기

수소 브랜드 HTWO 중심 밸류체인 전반에 수소 기술 및 역량 선보여

수소 모빌리티, 수소 충전 및 저장, 산업 애플리케이션 등 전시물 공개

출시 앞둔 디 올 뉴 넥쏘 자동 충전 시연, 시승 프로그램 관람객 인기 끌어

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대차그룹이 지난 17일부터 19일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 '국제 수소 & 연료전지 엑스포 2026(H2 & FC Expo 2026)'에 참가해 전시를 성공적으로 마무리했다고 20일 밝혔다.

국제 수소 & 연료전지 엑스포는 수소 및 연료전지 산업의 최신 기술과 비즈니스 동향을 한자리에서 선보이는 대표 박람회로, 올해에는 330여 개 기업이 참가하고 7만여 명의 관람객들이 방문했다.

현대차그룹은 수소 브랜드이자 비즈니스 플랫폼인 'HTWO'를 중심으로 부스를 마련하고 ▲수소 모빌리티 ▲수소 충전 및 저장 ▲산업 애플리케이션 등 수소 밸류체인 전반에 걸친 기술과 역량을 실제 적용 사례와 함께 선보였다.

관람객들이 자동 충전 로봇을 활용한 디 올 뉴 넥쏘 충전 시연을 바라보는 모습 [사진=현대차그룹]

특히 상반기 일본 시장 출시 예정인 차세대 승용 수소전기차 모델 '디 올 뉴 넥쏘'를 전시하고, 자동 충전 로봇을 활용한 충전 시연과 시승 프로그램을 함께 운영해 큰 관심을 모았다. 시승에 참여한 관람객들은 디 올 뉴 넥쏘의 뛰어난 주행 성능과 우수한 승차감에 높은 만족도를 보였다.

이 기간 동안 이혁 주일 한국대사가 현대차그룹 부스를 방문해 주요 전시물을 둘러본 뒤, 장재훈 현대차그룹 부회장과 일본 내 수소 사업 발전 방향에 대해 의견을 나누기도 했다.

한편, 현대차그룹은 이번 행사의 일환으로 진행된 '수소위원회(Hydrogen Council) 네트워킹 세션'에 참여해 일본 위원회 회원사 및 글로벌 수소 기관 관계자들과 수소 생태계 확대를 위한 협력 필요성에 대해 논의했다.

해당 세션에는 장재훈 현대차그룹 부회장, 켄 라미레즈 현대차그룹 에너지&수소사업본부장 부사장, 이바나 제멜코바 수소위원회 CEO, 야마가타 미쓰마사 토요타 사장 등이 참석했다.

수소위원회 네트워킹 세션에 참여한 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있는 모습. (첫째 줄 왼쪽 일곱 번째부터 순서대로) 장재훈 현대차그룹 부회장, 야마가타 미쓰마사 토요타 사장, 이바나 제멜코바 수소위원회 CEO, 수바시시 무커지 세레스 파워 CSO(Chief Scientific Officer), 켄 라미레즈 현대차그룹 에너지&수소사업본부장 부사장 [사진=현대차그룹]

수소위원회 공동 의장인 장재훈 부회장은 "현대차그룹은 현재 생산과 수요를 결합한 수소 모델을 통해 시장의 불확실성을 해소하는 선순환 구조를 구축 중에 있다"라며 "앞으로도 수소위원회 회원사들과 함께 글로벌 수소 생태계 가속화를 위해 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

y2kid@newspim.com