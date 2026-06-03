인도 뉴델리 호텔 화재로 21명 사망...모디 총리 "비극적 인명 피해, 애도"

AI 핵심 요약beta
- 인도 뉴델리 말비야 나가르 호텔에서 3일 화재가 발생해 최소 21명이 사망했다
- 이번 화재로 40여 명이 구조됐으며 외국인 환자와 보호자 등 투숙객 다수가 피해를 입은 것으로 알려졌다
- 모디 총리는 유가족과 부상자에 애도를 표하고 사망자 20만 루피, 부상자 5만 루피 지원을 약속했다
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[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도 수도 뉴델리의 한 호텔에서 화재가 발생하며 최소 21명이 사망한 것으로 알려졌다.
3일(현지 시간) AFP 통신과 인도 NDTV 등에 따르면, 불이 난 곳은 이날 뉴델리 남부 말비야 나가르 지역의 한 호텔 건물이다. 이번 화재로 지금까지 최소 21명이 숨지고 40여 명이 구조된 것으로 확인됐다.
화재 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 현지 경찰 당국 관계자는 호텔 건물 1층에서 식당이 영업 중이었다며, 이번 불이 식당과 관련돼 있을 가능성이 크다고 말했다.
공개된 화재 현장 사진과 영상에는 거대한 화염과 검은 연기가 치솟고 있는 모습이 담겼다. 불길이 또 다른 호텔 건물로 옮겨붙는 장면과 건물에서 뛰어내리는 사람들의 모습도 포착됐다.
이번 화재 희생자 중 상당수가 병원 치료를 위해 인도에 온 외국인인 것으로 알려졌다. 불이 난 호텔 투숙객 대부분은 인근 병원에서 치료를 받거나 입원해 있는 환자의 보호자들이었다며, 델리 최고의 의료 센터 중 한 곳이 인근에 있다고 현지 매체는 전했다.
나렌드라 모디 인도 총리도 애도의 뜻을 밝혔다. 모디 총리는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "델리 말비야 나가르에서 발생한 화재로 인한 인명 피해는 비극적"이라며 "유가족 모두에게 깊은 애도를 표하고, 부상자분들의 쾌유를 기원한다"고 밝혔다.
이어 피해자 모두에게 가능한 모든 지원을 제공할 것이라며, 사망자 유족에게는 20만 루피(약 320만 원), 부상자에게는 5만 루피를 지급할 것이라고 덧붙였다.
hongwoori84@newspim.com