민주당 경북도당 "공무원 선거개입 노골화...엄단 처벌 촉구"

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거'를 앞두고 공직자들의 선거 개입 우려가 커지고 있는 가운데 더불어민주당 경북도당이 "경북지역 공무원의 선거 개입이 심각하다"며 "관련자의 엄중 처벌"을 촉구했다.

민주당 경북도당은 22일 논평을 내고 "'6·3 지방선거'가 가까워질수록 경북 지역 공무원들의 선거 개입이 더욱 노골화되고 있다"고 주장하며 "관계 기관의 철저한 조사와 관련자들을 엄중하게 처벌할 것"을 요구했다.

더불어민주당 경북도당 로고[사진=뉴스핌DB]2026.04.22 nulcheon@newspim.com

민주당 경북도당은 논평에서 "지난 1월 안동시의 간부 공무원 2명이 통장이나 장애인단체 대표를 통해 국민의힘 입당원서를 불법 수집해 국민의힘 소속 시장 측근에게 전달한 혐의로 경북경찰청에 고발됐고 지난 3월에는 문경 관광공사의 간부 2명이 직원들에게 국민의힘 당원 가입을 강요한 혐의로 선거관리위원회로부터 고발됐다"고 지적했다.

또 "지난 21일에는 더불어민주당 이정훈 영천시장 예비후보의 배우자가 영천시 대창면 마을 야유회 버스에 올라 인사하던 중 영천시 간부 공무원으로부터 '시장님이 오셔서 인사해야 하니 내려가 달라'며 선거운동 중단을 요구받았다"며 "이는 공무원의 선거 중립 의무 위반에 해당한다"고 주장했다.

민주당 경북도당은 "공무원들의 불법 선거 개입과 관권 선거가 반복된다면 민주주의의 꽃인 선거의 공정성과 정당성이 근본부터 무너질 수밖에 없을 뿐만 아니라 중립을 지켜야 할 공직사회가 정치의 도구로 전락할 수밖에 없다"며 "관계기관의 철저한 조사와 관련자들을 엄중 처벌할 것"을 거듭 촉구했다.

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