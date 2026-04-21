광명시 "안전한 등굣길 조성 위한 시민 참여 안전망 강화·활동 시작"

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 21일 녹색어머니회 제24기 발대식을 열었다.
- 2025년 활동 공유와 신규 회원 위촉, 유공자 표창을 진행했다.
- 등굣길 안전 조성을 위한 시민 참여 안전망을 강화한다.
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 어린이 교통사고 예방과 안전한 통학환경 조성을 위한 시민 참여 안전망을 강화한다.
시는 21일 광명시민회관 대공연장에서 광명경찰서 녹색어머니회 제24기 발대식을 열고, 안전한 등굣길 조성을 위한 본격적인 활동을 시작했다. 이날 행사에는 녹색어머니회 회원과 교육 관계자 등 200여 명이 참석했다.
발대식에서는 2025년 활동 경과를 공유하고 신규 회원 위촉과 교통봉사 유공자 표창, 교통안전 실천 결의 등을 진행하며 아이들 안전을 지키기 위한 역할과 책임을 확인하는 시간을 가졌다.
녹색어머니회는 관내 초등학생 자녀를 둔 학부모로 구성한 봉사단체로, 통학로 교통지도와 안전교육, 교통안전 캠페인 등 현장 중심 활동을 이어오고 있다.
특히 광명시는 재개발과 도시환경 정비사업이 활발히 진행되면서 공사 차량 증가와 통학로 위험 요인이 동시에 높아지고 있어, 생활 현장에서의 교통안전 활동 중요성이 더욱 커지고 있다.
이러한 상황에서 녹색어머니회 활동은 아이들 일상을 지키는 생활밀착형 안전망으로 의미를 더하고 있다.
문은미 제24기 녹색어머니회장은 "안전한 등굣길은 지역사회 모두가 함께 만들어가는 것"이라며 "그동안 이어온 한결같은 마음으로 아이들이 안심하고 학교에 다닐 수 있는 환경을 만들겠다"고 전했다.
최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "녹색어머니회의 자발적인 참여와 연대가 아이들이 안심하고 학교에 다닐 수 있는 가장 든든한 기반"이라며 "시민 참여와 공공 지원이 함께 어우러질 수 있도록 지속적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com