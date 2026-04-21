[6·3 지선 주자] 강태웅 용산구청장 후보 "용산은 서울의 축소판…서울시 30년 경력 살려 이끌 것"

서울시 30년 경력 공무원…행정1부시장 출신

21대·22대 국회의원 선거 패배 후 구청장 도전

"용산은 꿈 키워준 곳…은혜에 보답하고파"

"취임 즉시 실행 원칙, 경부·경의중앙선 지하화 속도"

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = "용산은 서울시의 축소판이자, 저의 꿈을 키워 준 곳입니다. 서울시에서 30년간 다양한 직책을 맡은 도시행정 경력자로서 용산을 세계적인 도시로 만들어 나가겠습니다."

강태웅 민주당 용산구청장 후보는 21일 뉴스핌과의 서면 인터뷰에서 이같이 말했다.

그는 용산구에서 용산중학교와 용산고등학교를 졸업한 후 서울대학교 행정학 석사를 밟고 행정고시(33회)를 거쳐 서울시에서 30년간 근무했다. 서울시 기획담당관·행정과장·언론담당관 등을 거쳐 행정1부시장까지 역임했다. 서울시 재직 당시 민간기업 경험을 위해 휴직 후 HDC 현대산업개발 전략기획팀 상무로 근무한 경험도 있다.

서울 용산 일대에서 선거 유세를 하고 있는 강태웅 민주당 용산구청장 후보. [강태웅 용산구청장 후보 캠프]

강 후보는 21대(2020년), 22대(2024년) 총선에서 용산구 국회의원으로 출마해 권영세 국민의힘 의원에게 잇따라 패배했다. 21대 당시 득표수 차이는 890표, 0.66%포인트(p)에 불과할 만큼 초접전이었다. 이는 서울 49개 선거구 중 가장 적은 표 차이였다. 22대 총선에서도 권 의원과 '리턴 매치'를 벌였으나 고배를 마셨다.

이번에는 국회의원이 아닌 용산구청장에 도전장을 내게 된 계기에 대해 "용산을 위해 일해 보고 싶어서"라고 했다. "제가 이 자리에 서기까지 저의 꿈을 키워 준 곳이 용산이다. 그 은혜에 보답하고 싶다"고 했다.

서울 용산 일대에서 선거 유세를 하고 있는 강태웅 민주당 용산구청장 후보. [강태웅 용산구청장 후보 캠프]

그는 서울시에서의 30년 도시행정 경험을 활용해 용산구의 현안을 누구보다 잘 파악할 수 있다고 자신감을 드러냈다. "구청장은 구민 뜻을 묻고 그 뜻을 실행하는 자리다. 도시행정을 해 본 사람이 더 잘할 수 있다"라며 "서울시에서 일하며 서울을 세계 1등 선도 도시로 만드는 데 일조했다. 이제는 서울시의 축소판인 용산을 세계적인 도시로 만들 것"이라고 강조했다.

강 후보는 용산 내 3대 사업이라고 불리는 용산국제업무지구, 용산국가공원, 경부·경의중앙선 지하화에 속도를 내는 것이 핵심 공약 중 하나라고 강조했다.

구민들의 삶을 바꿀 구정 분야는 ▲재개발 속도 ▲체육·문화시설 ▲민생·미래경제 ▲복지 ▲안전 ▲교통 관련 정책이다. 세대별로는 아이들과 미래세대, 청년, 중장년, 어르신으로 5개 세대로 구분해 꾸려 나갈 방침이다.

모든 공약은 준비 기간이 필요 없는 '취임 즉시 실행' 원칙 아래에 이뤄진다고도 강조했다. 특히 "구민의 관심이 큰 도시정비사업과 취약했던 안전시스템, 그리고 구민체육시설 확충 분야에서 단기간에 성과를 내고자 한다"고 했다.

왼쪽부터 정청래 민주당 대표, 강태웅 민주당 용산구청장 후보, 정원오 민주당 서울시장 후보 [강태웅 용산구청장 후보 캠프]

이재명 정부와 정원오 민주당 서울시장 후보와의 지향점은 같아 충돌 가능성은 없다면서도, "방법상에 조금 차이가 있는 사업이 있다면 충분한 협의와 조정을 통해 그 해결책을 마련해 나가는 것이 구청장의 역할"이라고 말했다.

강 후보는 자신을 표현하는 키워드로 '실력이 다른, 검증된, 추진력 강한 구청장'이라고 했다.

그는 "서울시에서 30년 경력을 쌓았고 최고 높은 직위라 할 수 있는 행정1부시장에 올랐다면 당연히 실력은 확실히 검증됐다. 이제 결과로 증명할 것"이라며 "용산구민께서 믿고 지지만 해 주시면 달라진 용산, 1등 용산을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

100wins@newspim.com