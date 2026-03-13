박희영 용산구청장 "이태원참사 당일 전단지 제거 지시 안했다"

특조위 청문회서 "모르는 일"이라며 재차 부인

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 박희영 용산구청장이 10·29 이태원 참사 당일 밤 당직 근무자들에게 정부를 비판하는 내용의 전단지 제거를 지시했다는 의혹을 재차 부인했다.

10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(특조위)는 13일 서울 중구 은행회관에서 이태원 참사 진상규명 청문회를 열었다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 이태원 참사 관련 업무상과실치사 혐의를 받는 박희영 용산구청장이 6일 오후 서울 마포구 서울서부지방법원에서 열린 1심 공판에 출석하고 있다. 2023.11.06 choipix16@newspim.com

이 자리에서 박 구청장은 참사 다음 날까지 대통령경호처와 연락하며 전단지 제거 지시와 관련해 대통령실의 참사 책임을 덜어주려 한 것 아니냐는 질문에 대해 "모르는 일이고, 전단지 제거를 직접 지시한 적 없다"고 답했다.

용산구청과 경호처 사이에 오간 연락 내용에 대해서도 그는 "아는 바가 없다"고 말했다.

특조위는 참사 현장 주변에 장기간 방치된 불법건축물과 인근 업소의 소음이 재난 상황을 악화시키고 사후 현장 통제를 어렵게 했다는 점을 지적하며 박 구청장과 김철화 용산구청 건설관리과장에게 관리 책임을 물었다.

특조위는 참사 당일 이태원역 지하철 무정차 통과 조치가 시행되지 않은 이유에 대해서도 질의했다.

이에 대해 송은영 전 이태원역장은 당시 상황에서 무정차 조치는 필요하지 않았다는 입장을 밝혔다. '과거로 돌아가도 무정차 통과를 지시하지 않겠느냐'는 질문에도 "맞다"고 답했다.

그는 "역사 내부 상황이 위험했다면 무정차 통과와 함께 경찰에 요청하고 외부 출입구 통제를 요구했을 것"이라며 "당시에는 역사 내 직원들이 충분히 수용할 수 있다고 판단해 시행하지 않았다"고 설명했다.

이날 청문회는 이틀간 진행된 청문회의 마지막 일정으로, 박희영 용산구청장과 윤희근 전 경찰청장, 김의승 전 서울시 행정1부시장 등이 출석해 참사 이후 대응과 수습 과정의 문제점 등에 대한 질의가 이어졌다.

sykim@newspim.com