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[르포] 지선 앞두고 한강버스 '존폐 기로'…"불필요" vs "만족" 팽팽

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  • 16일 시민들은 한강버스 마곡선착장에서 이용하며 찬반 의견을 밝혔다.
  • 지난달 이용객 6만2000명으로 증가했으나 정원오 후보가 사업 중단을 공언했다.
  • 전문가들은 대중교통 기능 미달로 재검토를 촉구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"출퇴근용으론 한계...안전 우려" VS "힐링 수단...가격도 저렴"
전문가 "한강버스 교통수단 역할 의문...면밀한 검토 필요"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = "한강버스 없애면 좋겠어요."(한강버스 탑승자 원모(43)씨)

"한강버스 중단하면 안 되죠."(한강버스 탑승자 김모(67)씨)

16일 서울 강서구 가양동에 위치한 한강버스 마곡선착장. 오전 10시 20분 마곡에서 출발해 여의도로 향하는 노선을 이용하기 위해 시민들이 출발 약 20분 전부터 선착장 앞에 줄을 서기 시작했다. 평일 오전 시간대인 만큼 직장을 은퇴한 노년층 이용객이 다수를 차지했다.

현장 관계자에 따르면 이날 마곡선착장에서 해당 노선에 탑승한 승객은 총 38명으로, 탑승 정원(80명)의 47.5% 수준이었다.

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 마곡 도선장에 정박해 있는 한강버스. 2026.04.16 blue99@newspim.com

서울주택도시개발공사(SH)에 따르면 지난달 한강버스 이용객은 6만2000여 명이다. 지난해 월평균 2만7000여 명 수준이었지만 지난달 1일 전 구간 운항 재개 후 이용객 규모가 큰 폭으로 늘었다. 날씨가 따뜻해지면서 한강버스 이용 여건이 개선된 영향으로 풀이된다. 그러나 최근 한강버스 사업의 지속 여부를 두고 다양한 의견이 제기된다. 특히 최근 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 한 언론에서 시장에 당선이 되면 한강버스 사업을 전면 재검토하겠다고 밝히면서 논쟁에 불이 붙었다.

이날 한강버스에 탑승한 승객들의 평가도 제각각이다. 강서구 마곡동에 거주하는 원모(43)씨는 "마곡선착장 근처 공원에서 운동하다가 한강버스가 보여 즉흥적으로 타봤는데 앞으로 더 타지는 않을 것 같다"며 "속도가 느려 출퇴근용으로 활용하기도 어려운데 굳이 세금을 많이 들여 한강버스를 운영해야 하는지 의문이 든다"고 지적했다. 이어 "관광을 위해서라면 유람선을 이용하면 된다"며 "어차피 한강버스가 있어도 타지 않을 것이므로 없애도 무관하다"고 덧붙였다.

강서구 마곡동에 사는 전모(72)씨는 "한강버스를 한번 정도는 이용해보고 싶어 왔다"면서도 "지난해 안전 문제가 여러 차례 불거졌고 현재도 안전을 믿고 탈 수 있을지 신뢰가 충분하지는 않다"고 지적했다. 그러면서 "사고를 줄이기 위해 안전 관련 추가 비용이 투입될 수밖에 없는데 이미 사고 가능성이 확인된 사업에 계속 세금을 사용하는 것이 타당한지 의문"이라며 "효율을 생각하면 한강버스는 없어져도 될 것 같다"고 꼬집었다.

반면 양천구 목동 주민 김모(67)씨는 "오늘 한강버스를 처음 타봤는데 또 이용할 의향이 있다"며 "유람선은 탑승비가 2~3만원 정도 드는데 한강버스는 3000원으로 탈 수 있어 좋다"고 말했다. 김씨는 "이미 세금을 들여 선박을 마련했는데 갑자기 사업을 중단하는 것이 오히려 더 세금 낭비"라며 "시장이 바뀌어도 한강버스는 계속 기존대로 운영하면 좋겠다"고 했다.

강서구 마곡동 거주자 구모(64)씨는 "한강버스는 유람선보다 조용하고 깔끔해서 마음에 든다"며 "유람선과 비교하면 가격도 저렴하고 배가 덜 흔들리는 것 같다"고 전했다. 또 "주변 지인들이 관광용으로 한강버스를 자주 이용한다"며 "출퇴근용으로 활용하기는 어려워 보이지만 즐길 거리로서의 기능은 충분히 수행한다고 생각한다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 한강버스 내부. 2026.04.16 blue99@newspim.com

한강버스를 서울의 매력을 즐길 수 있는 친환경 교통이자 관광 콘텐츠로 만들겠다는 서울시의 기조는 굳건하다. 오세훈 서울시장은 지난 14일 한 언론에서 "여러 가지 한계 상황을 극복하고 새로운 사업을 정성 들여서 해놨는데 민주당이 대박 날 조짐이 보이니까 집중적으로 정치적인 공격을 한 것"이라며 "운항 시작 후 1년은 지켜보고 보완점 등을 파악해야 한다"고 언급했다.

한강버스 운영을 주도하는 SH도 이 사업이 점차 더 많은 시민 호응을 얻을 것으로 보고 있다. 황상하 SH 사장은 지난 15일 언론 배포 보도자료를 통해 "올해 뚜렷한 수요 증가세를 바탕으로 점진적인 재무 개선이 이루어질 것"이라며 "공사는 수상 대중교통이 시민의 일상에 성공적으로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 지원해 나갈 것"이라고 밝혔다.

동시에 한강버스를 둔 압박 수위도 커지고 있다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 지난 13일 "(시장에) 당선되고 나면 공고 기간을 거쳐 (한강버스 사업을) 중단하겠다"며 "중단 이후 전면 안전 점검을 한 뒤 전문가 판단에 따라 관광용 유람선 전환 여부를 결정할 것"이라고 말했다.

또 정 후보는 이날 페이스북에서 한강버스 사업의 적자를 언급하며 "오세훈 시정은 한편으로는 민생 추경을 말하면서 다른 한편으로는 이미 1100억원 넘게 투입된 한강버스의 적자를 시민의 혈세로 떠받치려는 눈속임 행정을 보이고 있다"며 "이 정도라면 실패를 인정하고 원점에서 재검토하는 것이 상식"이라고 비판했다.

전문가들은 한강버스가 대중교통 기능을 수행하고 있는지 상세히 검토해야 한다고 조언한다. 강경우 한양대 교통물류공학과 명예교수는 "한강버스는 대중교통 역할을 전혀 하고 있지 않고 할 기미도 안 보인다"며 "출퇴근 시간대 탑승한 승객의 대다수가 출퇴근 목적 이용객이 아니라는 시각이 다수"라고 분석했다.

강 명예교수는 "그럼에도 이미 투자한 자산과 비용 회수를 고려하면 사업을 폐지하기 어려운 상황"이라며 "사업 구상 초기에 세웠던 목표를 어느 정도 달성하고 있는지에 대해 면밀히 분석한 후 향후 전략을 마련해야 한다"고 부연했다.

익명을 요구한 한 교통학 교수는 "한강버스는 선착장 접근성이 낮고 배차 간격이 길어 교통수단으로 보기 어렵다"며 "한강버스의 교통수단 기능을 강화할 것인지, 관광 기능에 주력할 것인지가 결정돼야 향후 사업 폐지 여부, 재정 투입 계획 등을 명확히 논의할 수 있을 것"이라고 설명했다.

blue99@newspim.com

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