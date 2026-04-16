한강버스 두고 오-정 충돌 격화…"정치 공세" vs "시민 혈세 낭비"

한강버스, 지난해 당기 말 영업손실 160억

SH "필수 자본 투자 결과…2029년 흑자 전환"

정원오 "당선 시 한강버스 중단…눈속임 행정"

오세훈 "1년 지켜봐야…검토 후 올 가을 결론"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장과 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 한강버스를 둘러싸고 갈등이 커지고 있다. 오 시장은 "대박 조짐이 보이니 민주당에서 정치 공세를 한 것"이라는 입장을, 정 후보는 한강버스가 적자를 본 것에 대해 "시민 혈세 낭비"라며 "실패를 인정하고 원점에서 재검토하라"고 반박했다.

정 후보는 16일 페이스북을 통해 '시민의 혈세는 시장의 자존심을 세우는 돈이 아닙니다'라는 제목의 입장문을 발표했다.

한강버스 [사진=뉴스핌DB]

금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 한강버스의 2024·2025년도 재무제표에 따르면, 당기 말 기준 104억 원의 영업손실과 160억원의 당기순손실이 발생했다.

이에 대해 서울주택도시개발공사(SH)는 전날 "선박 건조와 선착장 조성 등 도입 초기 필수적으로 수반되는 대규모 자본 투자의 결과"라고 설명했다.

SH는 향후 선박 추가 인도(최종 12척)를 통해 운송능력을 키우고, 운영 효율화 및 비용 구조 보완을 통해 재무구조 개선으로 오는 2029년 흑자 전환을 이뤄낼 방침이라고 밝혔다.

앞서 정 후보는 한강버스에 대해 "당선 시 곧바로 중단하겠다"고 밝히는 등 한강버스에 대해 연일 공격 수위를 높인 바 있다.

오세훈 서울시장과 정원오 전 성동구청장 [사진=뉴스핌DB]

이날도 정 후보는 "오세훈 시정은 한편으로는 민생 추경을 말하면서, 다른 한편으로는 이미 1100억원 넘게 투입된 '한강버스'의 적자를 시민의 혈세로 떠받치려는 눈속임 행정"이라고 비판을 쏟아냈다.

이날 '서울시의회에서 한강버스가 흑자가 날 때까지 예산을 지원하는 근거조항을 신설했다'라는 내용의 언론보도가 나오자, 서울시는 "시민들의 대중교통 접근성 향상이 목적"이라고 해명 자료를 내기도 했다.

이와 관련해 정 후보는 "서울시는 오히려 SH의 적자 보전 범위를 넓히는 방향으로 업무협약 변경까지 추진하고 있다고 한다. 서울시가 나서 셔틀버스 연계 비용까지 공공이 떠안고, 인건비 보전 기준도 완화하려 한다는 것"이라며 "결국 수익은 민간이 가져가고 손실은 공공이 떠안는 구조만 남게 된다"고 지적했다.

정 후보는 "시민의 혈세는 시장의 자존심을 세우는 돈이 아니다"라며 "서울시장은 자신의 치적이 아니라 시민의 삶에 책임을 져야 한다"고 했다.

반면 오 시장은 '민주당의 정치 공세'라고 맞받아치고 있다. 지난 14일 오 시장은 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "(한강버스는) 무에서 유를 창조해 놓은 것"이라며 "여러 가지 한계 상황을 극복하고 새로운 사업을 정말 정성 들여서 해놨는데, 민주당이 이게 대박 날 조짐이 보이니까 집중적으로 정치적인 공격을 한 것"이라고 밝혔다.

오 시장은 "한두 달 전 템스하고 뉴욕의 허드슨강에서 배 사업 실무 전문가들을 불러서 얘기 들었는데 너무 부러워하더라. '우리는 경유 배라 하이브리드나 전기배로 바꿔야 하는데 한국은 벌써 했네, 너무 부럽다' 이런 얘기를 들었다"며 "민주당 경선 후보들하고 윤희숙 전 의원님까지 합세를 해서 (한강버스를) 없애야 된다고 하는데, 그건 신중하지 못한 것"이라고 강조했다.

또 오 시장은 '1년은 지켜봐야 할 것'이라는 입장을 다졌다. 각종 검토 후 대중교통용으로 활용할지 관광용으로 사용할지 올가을 최종 발표하겠다는 계획이다.

그는 "1년은 지나 봐야 기후 조건, 지형 요건에 대한 실험이 끝난다"라며 "그 시행착오를 바탕으로 무엇을 보완해야 할지를 중점으로 대중교통으로 갈지, 관광용으로 갈지 검토해 최종 결론을 올가을쯤 낼 것"이라고 했다.

100wins@newspim.com