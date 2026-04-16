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한강버스 두고 오-정 충돌 격화…"정치 공세" vs "시민 혈세 낭비"

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  • 오세훈 서울시장과 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 한강버스를 둘러싸고 갈등을 빚고 있다.
  • 정 후보는 16일 한강버스의 104억 원 영업손실과 160억 원 순손실을 지적하며 시민 혈세 낭비라고 비판했다.
  • 오 시장은 초기 투자 단계일 뿐 2029년 흑자 전환을 목표로 하며 민주당의 정치 공세라고 반박했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한강버스, 지난해 당기 말 영업손실 160억
SH "필수 자본 투자 결과…2029년 흑자 전환"
정원오 "당선 시 한강버스 중단…눈속임 행정"
오세훈 "1년 지켜봐야…검토 후 올 가을 결론"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장과 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 한강버스를 둘러싸고 갈등이 커지고 있다. 오 시장은 "대박 조짐이 보이니 민주당에서 정치 공세를 한 것"이라는 입장을, 정 후보는 한강버스가 적자를 본 것에 대해 "시민 혈세 낭비"라며 "실패를 인정하고 원점에서 재검토하라"고 반박했다.

정 후보는 16일 페이스북을 통해 '시민의 혈세는 시장의 자존심을 세우는 돈이 아닙니다'라는 제목의 입장문을 발표했다.

한강버스 [사진=뉴스핌DB]

금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 한강버스의 2024·2025년도 재무제표에 따르면, 당기 말 기준 104억 원의 영업손실과 160억원의 당기순손실이 발생했다.

이에 대해 서울주택도시개발공사(SH)는 전날 "선박 건조와 선착장 조성 등 도입 초기 필수적으로 수반되는 대규모 자본 투자의 결과"라고 설명했다.

SH는 향후 선박 추가 인도(최종 12척)를 통해 운송능력을 키우고, 운영 효율화 및 비용 구조 보완을 통해 재무구조 개선으로 오는 2029년 흑자 전환을 이뤄낼 방침이라고 밝혔다.

앞서 정 후보는 한강버스에 대해 "당선 시 곧바로 중단하겠다"고 밝히는 등 한강버스에 대해 연일 공격 수위를 높인 바 있다.

오세훈 서울시장과 정원오 전 성동구청장 [사진=뉴스핌DB]

이날도 정 후보는 "오세훈 시정은 한편으로는 민생 추경을 말하면서, 다른 한편으로는 이미 1100억원 넘게 투입된 '한강버스'의 적자를 시민의 혈세로 떠받치려는 눈속임 행정"이라고 비판을 쏟아냈다.

이날 '서울시의회에서 한강버스가 흑자가 날 때까지 예산을 지원하는 근거조항을 신설했다'라는 내용의 언론보도가 나오자, 서울시는 "시민들의 대중교통 접근성 향상이 목적"이라고 해명 자료를 내기도 했다.

이와 관련해 정 후보는 "서울시는 오히려 SH의 적자 보전 범위를 넓히는 방향으로 업무협약 변경까지 추진하고 있다고 한다. 서울시가 나서 셔틀버스 연계 비용까지 공공이 떠안고, 인건비 보전 기준도 완화하려 한다는 것"이라며 "결국 수익은 민간이 가져가고 손실은 공공이 떠안는 구조만 남게 된다"고 지적했다.

정 후보는 "시민의 혈세는 시장의 자존심을 세우는 돈이 아니다"라며 "서울시장은 자신의 치적이 아니라 시민의 삶에 책임을 져야 한다"고 했다.

반면 오 시장은 '민주당의 정치 공세'라고 맞받아치고 있다. 지난 14일 오 시장은 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "(한강버스는) 무에서 유를 창조해 놓은 것"이라며 "여러 가지 한계 상황을 극복하고 새로운 사업을 정말 정성 들여서 해놨는데, 민주당이 이게 대박 날 조짐이 보이니까 집중적으로 정치적인 공격을 한 것"이라고 밝혔다.

오 시장은 "한두 달 전 템스하고 뉴욕의 허드슨강에서 배 사업 실무 전문가들을 불러서 얘기 들었는데 너무 부러워하더라. '우리는 경유 배라 하이브리드나 전기배로 바꿔야 하는데 한국은 벌써 했네, 너무 부럽다' 이런 얘기를 들었다"며 "민주당 경선 후보들하고 윤희숙 전 의원님까지 합세를 해서 (한강버스를) 없애야 된다고 하는데, 그건 신중하지 못한 것"이라고 강조했다.

또 오 시장은 '1년은 지켜봐야 할 것'이라는 입장을 다졌다. 각종 검토 후 대중교통용으로 활용할지 관광용으로 사용할지 올가을 최종 발표하겠다는 계획이다.

그는 "1년은 지나 봐야 기후 조건, 지형 요건에 대한 실험이 끝난다"라며 "그 시행착오를 바탕으로 무엇을 보완해야 할지를 중점으로 대중교통으로 갈지, 관광용으로 갈지 검토해 최종 결론을 올가을쯤 낼 것"이라고 했다.

100wins@newspim.com

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李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
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상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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