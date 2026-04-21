양대 노총 "진주 CU 참사, 교섭 회피 사업주·방관한 정부 책임 커"

AI 핵심 요약beta
- 민주노총이 21일 경남 진주 CU 물류센터 앞 화물노동자 사망 사고를 규탄했다.
- BGF리테일의 교섭 회피와 대체 수송 강행, 공권력 방관을 원인으로 지적했다.
- 한국노총도 사업주와 정부 책임을 비판하며 원청 교섭을 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 노동계가 경남 진주 CU 물류센터 앞에서 발생한 화물노동자 사망 사고를 두고 기업의 이익을 우선시하다 벌어진 참사라고 규탄했다. 노동계는 특히 교섭을 회피한 사업주에 더해 이를 방관한 정부 책임도 크다고 지적했다.
전국민주노동조합총연맹(민주노총)은 21일 성명을 통해 "정당한 파업 투쟁 중이던 노동자가 대체 수송 차량에 의해 목숨을 잃은 중대 참사"라며 "원청인 BGF리테일이 교섭을 회피하고 물량 축소와 계약 해지 등으로 압박한 데 이어 대체 수송을 강행한 결과"라고 지적했다.
이어 "현장에서 공권력이 대형 화물차 통행을 허용한 점 역시 책임에서 자유로울 수 없다"고 주장했다.
또 민주노총은 "다단계 하청구조 속에서 저운임과 장시간 노동에 시달려온 화물노동자들이 교섭을 요구한 것이 문제였느냐"며 "원청은 책임을 인정하고 즉각 교섭에 나서야 한다"고 촉구했다.
아울러 대체 수송 과정에서의 공권력 대응에 대한 수사와 책임자 처벌, 정부의 직접 개입과 재발 방지 대책 마련도 요구했다.
한국노동조합총연맹(한국노총)도 성명을 내고 "파업 현장에서 대체 차량에 의해 노동자가 사망한 것은 노동자의 생명이 경시된 현실을 보여주는 중대 참사"라며 "공권력이 투입된 상황에서도 이를 막지 못한 것은 국가의 기본 책무가 제대로 작동했는지 의문"이라고 지적했다.
한국노총은 "이번 사고는 다단계 하청구조 속에서 실질적인 교섭 구조가 부재한 노동 현실이 만들어낸 결과"라며 "교섭을 회피한 사업주와 이를 방관한 당국의 책임이 크다"고 지적했다.
이어 "일각에서 제기되는 '노란봉투법 책임론'은 본질을 흐리는 주장"이라며 "원청의 사용자 책임을 명확히 해야 한다"고 강조했다.
앞서 전날 오전 10시32분께 경남 진주의 CU 물류센터 앞 화물연대 집회 현장에서 2.5톤(t) 물류 차량이 민주노총 공공운수노조 편의점지부 CU지회 조합원들과 충돌하는 사고가 나 50대 조합원 1명이 숨지고 2명이 중·경상을 입었다.
lahbj11@newspim.com