경찰, 진주 화물연대 조합원 사망사고 전담수사팀 구성

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운전자 특수상해 혐의 긴급체포

경남경찰청 광역수사대 전담 수사

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 경찰이 경남 진주 CU 진주물류센터 집회 현장에서 발생한 화물연대 조합원 사망 사고에 대해 전담수사팀을 구성해 수사에 나선다.

20일 경찰청은 "사안의 엄중성을 고려해 본청 감사관실에서 신속하게 진상조사에 착수할 계획"이라며 "경남경찰청 광역수사대에 전담수사팀을 구성해 엄정하게 수사할 방침"이라고 밝혔다.

이날 오전 10시 32분께 경남 진주시 정촌면 예하리 CU 진주물류센터 앞 집회 현장에서 2.5t 화물차가 집회 참가자들과 충돌하는 사고가 발생했다. 이 사고로 화물연대 소속 50대 조합원 1명이 심정지 상태로 이송됐으나 끝내 숨졌다. 나머지 조합원 2명은 각각 중상과 경상을 입었으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

경찰은 사고 차량을 운전한 40대 남성 A씨를 특수상해 혐의로 긴급체포했다. 경찰 관계자는 "고인의 유가족에 대한 심리상담 등 충분한 지원도 병행해 나갈 것"이라고 전했다.

사고 당시 노조는 BGF로지스를 상대로 배송 기사 처우 개선 관련 직접 교섭을 요구하며 2주째 집회를 이어가고 있었다. 파업으로 대체 투입된 물류 차량이 출차하는 과정에서 이를 막아서던 노조원과 충돌한 것으로 알려졌다.

blue99@newspim.com