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편의점 물류도 노란봉투법 영향권...화물연대, CU 교섭 불응에 총파업

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AI 핵심 요약

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  • 화물연대 CU지회 배송기사들이 7일 BGF리테일에 교섭 요구하며 무기한 총파업한다.
  • CU 물류센터 5곳이 마비되며 가맹점 결품 사태와 매대 공백이 발생한다.
  • 노란봉투법 시행 한 달 만에 원청 사용자성 갈등으로 파업이 격화된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

화물연대 CU지회 소속 본부 4곳, 전날 무기한 총파업 돌입
출차 지연·중단에 상품 공급망 흔들…하루 손실액 수억원 추정
교섭 둘러싼 양측 의견차 명확...파업 장기화 시 손실 규모 커질 듯

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = '노란봉투법(개정 노동조합법)' 영향이 편의점 업계로 확산되고 있다 노란봉투법 시행 한 달 만에 편의점 업계에서 원청 교섭 요구를 둘러싼 첫 파업이 발생했다.

민주노총 공공운수노조 화물연대 CU지회 소속 배송기사들이 원청 사업자인 BGF리테일·BGF로지스를 상대로 교섭을 요구하며 무기한 총파업에 돌입했다. 지역 물류 거점의 출차가 중단되거나 지연되면서 CU 가맹점주들의 피해가 확산하고 있다.

지난 7일 오후 4시30분 경기도 남사읍에 있는 CU 물류센터 용인 남사센터 부근에서 화물연대 소속 CU지회 화물기사들이 총파업 출정식을 갖고 본격적인 파업에 돌입했다. 사진은 총파업에 참여하는 CU지회 화물기사들과 화물연대 소속 화물기사들의 모습. [사진=화물연대 제공] nrd@newspim.com

◆CU 물류센터 5곳 멈추자 가맹점 매대 '텅텅'
8일 유통업계에 따르면 화물연대 CU지회 소속 화물기사들이 전날 오후 4시30분부터 무기한 총파업에 돌입하면서 일부 물류센터에서 출차 지연과 중단 사례가 확산되고 있다.

이들은 지난 5일부터 경기 안성·화성·나주·진주 등 4개 물류센터에서 파업을 시작한 데 이어, 전날에는 대체 물량을 소화하던 경기 용인 남사센터의 출차까지 제한하며 물류 공급 차질을 키우고 있다. 이에 따라 전체 CU 물류를 담당하는 전국 25개 센터 중 5곳이 사실상 마비 상태에 놓였다. 파업에는 서울·경기, 강원, 광주, 경남 등 4개 본부 소속 CU지회가 참여하고 있다.

상품 공급 차질은 결품 사태로 이어지고 있다. 신선식품과 간편식, 디저트 등 회전율이 높은 상품을 중심으로 결품 사태가 속출하고 있다. 일부 점포에서는 진열 공백이 발생하거나 예약 상품이 제때 입고되지 않고 있는 것으로 알려졌다. 일부 점주들은 직접 물류센터를 찾아 상품을 조달하려 했지만 이마저도 여의치 않고 있다는 불만을 쏟아내고 있다.

CU의 한 점주는 "광주 지역 점주들이 직접 물건을 받으러 센터에 갔다가 그대로 갇혀 있었다고 들었다"며 "과자·담배·상온식품까지 모두 떨어져 매대가 텅 비었는데도 속수무책"이라고 분통을 터트렸다. 

인근 점포에서 물량을 급히 조달하거나 근무 인력을 조정하는 등 임시 대응에 나서고 있지만 한계가 있다는 지적이다. 업계에서는 지난 5일 파업 이후 하루 손실 규모가 수억원대에 달할 것으로 추산하고 있다. 파업이 나흘째로 접어든 만큼 사태가 장기화할 경우 누적 피해액은 수십억원에 이를 수 있다는 관측도 나온다.

이러한 상황에 점주들의 불만도 커지고 있다. 점주 B씨는 이날 온라인 커뮤니티를 통해 "정상 입고될 줄 알았는데 배송이 몇 시간씩 지연되고 있다"며 "출차가 막히면서 다른 센터로 물량을 돌려도 지연이 이어지고 있다. 결국 점주들만 피해를 떠안고 있는 상황"이라고 토로했다.

CU 점포 전경. [사진=BGF리테일]

◆노란봉투법 시행 한달...위탁 물류 '사용자성' 놓고 충돌
이번 갈등의 핵심은 원청 사업자인 BGF리테일 교섭 참여다. 지난달 10일 노랑봉투법이 시행된 지 한 달을 맞으면서 편의점 업계도 영향권에 들어섰다는 평가가 나온다.

개정 노란봉투법은 사용자 범위를 확대하고 노동쟁의에 따른 손해배상 책임을 제한한 것이 주된 내용이다. 하청·특수고용 노동자까지 교섭권을 넓히는 동시에 파업에 따른 법적 부담을 완화해 전반적인 노동권을 강화한 것이 골자다.

화물연대 CU지회 소속 화물기사들은 BGF로지스 소속이 아니라 물류센터가 개별 계약한 운송사에 소속된 특수고용노동자다. 다만 화물연대는 다단계 하청 구조에 따른 저운임과 원청의 관리 책임 부재를 문제로 들며 BGF로지스와 BGF리테일이 직접 교섭에 나서야 한다고 주장한다. 또한 화물기사들이 운송사 소속이라 하더라도 실질적으로는 원청의 운영 구조와 지휘 아래 업무가 이뤄지는 만큼 직접 교섭에 나서야 한다는 입장이다.

화물연대 CU지회 측은 "하루라도 쉬면 대신 배송할 차량의 비용을 화물기사들이 직접 부담해야 해 갈수록 빚이 쌓이는 상황"이라며 "계약에 없는 상하차와 매장 내 물품 이동 업무까지 관행이라는 이유로 감내하고 있다"고 말했다. 

반면 BGF 측은 물류센터별로 개별 운송사와 위탁 계약을 맺고 있는 구조로, 직접적인 사용자 지위가 아니라는 입장을 고수하고 있다. 회사는 그간 진행해왔던 센터·운송사·기사 간 3자 협의를 통해 문제를 해결하겠다는 계획이다. 

특히 이번 CU 사태는 물량 이관 조치와 손해배상 통보 논란까지 겹치며 갈등이 한층 격화되는 양상이다. BGF로지스가 물류 차질에 대응해 일부 물량을 용인 남사센터 등 다른 거점으로 이관하자, 화물기사는 이를 '보복성 조치'이자 '압박 수단'으로 규정하고 반발하고 있다. 이에 따라 화물기사들은 전날부터 총파업으로 대응 수위를 높이며 총력 대응에 나서고 있다.

다만 양측 입장 차가 좁혀지지 않으면서 협상보다는 대치 국면이 장기화될 것으로 보인다.

BGF 측은 대체 물류 투입 등을 통해 대응하고 있다는 입장이지만, 현장 혼선은 당분간 이어질 전망이다.

nrd@newspim.com

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SK 73년 역사 속 최고의 승부수는? [서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 재계 2위 SK그룹이 창립 73주년을 맞아 고(故) 최종건 창업회장과 고 최종현 선대회장의 경영 철학을 되새긴다. 중동 전쟁 후폭풍에 대내외 경제 여건이 악화된 가운데, 차분히 기념식을 챙기며 SK그룹 특유의 SKMS(SK Management System) 정신을 강조한다. 8일 재계에 따르면, SK는 이날 서울 종로구 선혜원에서 창업회장과 선대회장을 기리는 '메모리얼 데이'를 비공개로 연다. 이 자리에는 최태원 SK그룹 회장과 최창원 SK수펙스추구협의회 의장(부회장) 등 SK 오너 일가와 일부 경영진이 참석할 것으로 알려졌다. 행사가 열리는 선혜원은 최종건 창업회장의 사저이자 연구소로 사용된 공간으로, 현재는 인재 육성의 상징적 장소로 활용되고 있다. SK그룹은 해마다 창립 기념일에 선혜원에서 비공개 행사를 통해 그룹의 정체성과 경영 방향을 점검해 왔다. ◆ 1953년 4월 8일 창업주 최종건 회장이 세운 선경직물이 그룹 모태 SK그룹은 한국전쟁 직후인 1953년 4월 8일, 창업주인 최종건 회장이 설립한 선경직물(현 SK네트웍스)이 모태다. 선경직물은 나일론을 만들며 본격적인 섬유기업으로 빠르게 성장, SK그룹의 초석을 쌓았다. 1973년 동생 최종현 선대회장은 SK(당시 선경)를 세계 일류의 에너지·화학 회사로 키우기 위해 발 벗고 뛰었다. 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션)를 인수하고 해외 유전 개발에 나섰다. 서울 종로구 서린동 SK그룹 사옥 [사진=뉴스핌 DB] 현 최태원 회장의 부친인 최종현 회장은 정유화학에서 멈추지 않고 통신에 눈을 돌렸다. 1992년 노태우 정부 때 제2이동통신사업자로 선정됐지만 특혜 시비로 1주일만에 사업권을 자진 반납해야 했다. 이후 1994년 민영화되며 매물로 나온 한국이동통신(현 SK텔레콤)경쟁 입찰에 참여해 경영권을 확보했다. 현재 SK그룹의 핵심으로 꼽히는 반도체 사업 역시 최종현 회장이 1978년 선경반도체가 출발점이다. 다만 당시엔 전 세계를 강타한 2차 오일쇼크로 꿈을 접어야 했다. 최종현 회장의 의지는 2011년 최태원 회장이 하이닉스를 인수하면서 실현됐다. 최태원 회장은 2012년 SK하이닉스 출범식에서 "30여년 만에 반도체 사업 진출의 꿈을 이뤘다"고 언급하기도 했다. 아버지인 최종현 회장의 경영철학은 1998년, 38세의 나이에 SK그룹을 이어받은 최태원 회장이 이어가고 있다. ◆ 최태원 회장, 2012년 하이닉스반도체 인수 '신의 한수' SK그룹은 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션) 인수를 시작으로 적극적 인수합병(M&A)을 통해 재계 2위 그룹으로 성장했다. 특히 반도체 불황이던 지난 2012년 하이닉스 인수를 통해 그룹 체질을 바꿨다. 현재는 지주회사인 ㈜SK를 중심으로 에너지, 정보통신, 반도체, 배터리, 바이오 등을 주력 사업으로 하고 있다. 그 동안 세 차례 대형 인수합병(M&A)을 통해 삼성에 이은 재계 2위 그룹으로 성장했다는 것이 재계의 일반적 평가다. 특히 최태원 회장이 주도한 지난 2012년의 하이닉스반도체(현 SK하이닉스) 인수는 '신의 한수'로 꼽힌다. 당시만 해도 반도체 업황이 좋지 않았고, 통신과 정유 등 기존 사업과의 시너지 효과가 불분명 하다는 이유로 부정적인 여론이 많았다. 최태원 SK그룹 회장 [사진=뉴스핌 DB] 그러나 최태원 회장은 "(당시 반도체업계 3위 일본 엘피다 파산으로) 반도체 시장 경쟁자가 줄었고 반도체 산업 특성상 신규 진입자가 뛰어들 가능성은 사실상 없다. 게다가 하이닉스가 지금은 실적이 나쁘지만 경쟁력은 여전히 뛰어나다"며 3조원을 들여 하이닉스를 인수했다. SK하이닉스는 현재 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하며 글로벌 인공지능(AI) 시장을 주도하고 있다. 올해 초 최태원 회장은 신년사에서 "AI라는 거대한 변화의 바람을 타고 글로벌 시장의 거친 파도를 거침없이 헤쳐 나가자"라며 '승풍파랑'(乘風破浪)의 도전을 강조했다.  재계 한 관계자는 "SK그룹은 AI의 핵심인 반도체(SK하이닉스)와 통신(SK텔레콤), 에너지 인프라(SK이노베이션)까지 'AI 밸류체인'을 두루 갖춘 대기업으로 세계적으로도 손꼽힌다"라고 말했다. tack@newspim.com 2026-04-08 10:27
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"애플 폴더블폰 테스트서 문제 발생" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 =  애플이 첫 폴더블 아이폰의 엔지니어링 테스트 단계에서 예상 외 어려움을 겪으며 대량생산 및 출하 일정이 수개월 지연될 가능성이 제기됐다. 닛케이아시아는 7일(현지시간) 소식통을 인용해 폴더블 아이폰 초기 테스트 생산 과정에서 예상보다 많은 문제가 드러났다고 전했다. 닛케이아시아에 따르면 이 소식통은 폴더블 아이폰의 초기 테스트 생산 단계에서 예상보다 많은 문제가 발생해 이를 해결하고 조정하는 데 추가 시간이 필요하다고 설명했다. 최악의 경우 첫 출하가 수개월 늦어질 수 있으며, 이는 애플의 폴더블 기기 진입 전략에 차질을 줄 전망이다. 다만 블룸버그 통신은 이날 애플이 여전히 오는 9월 아이폰 18 프로와 프로 맥스와 함께 첫 폴더블 아이폰을 출시할 예정이라고 전했다. 다만 출시 시점이 확정된 것은 아니며 생산이 본격 가동되지 않은 상태로 6개월 여유가 있어 조정 가능성이 남아있는 것으로 알려졌다.  이날 소식에 애플 주가는 장중 5.1%까지 하락한 뒤 오후 거래에서 3% 가까이 떨어졌다. 미국 동부시간 오후 2시 27분 애플은 전장보다 2.88% 내린 251.41달러를 기록했다. 애플 로고 [사진=블룸버그통신] mj72284@newspim.com 2026-04-08 03:29

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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