편의점 물류도 노란봉투법 영향권...화물연대, CU 교섭 불응에 총파업

화물연대 CU지회 소속 본부 4곳, 전날 무기한 총파업 돌입

출차 지연·중단에 상품 공급망 흔들…하루 손실액 수억원 추정

교섭 둘러싼 양측 의견차 명확...파업 장기화 시 손실 규모 커질 듯

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = '노란봉투법(개정 노동조합법)' 영향이 편의점 업계로 확산되고 있다 노란봉투법 시행 한 달 만에 편의점 업계에서 원청 교섭 요구를 둘러싼 첫 파업이 발생했다.

민주노총 공공운수노조 화물연대 CU지회 소속 배송기사들이 원청 사업자인 BGF리테일·BGF로지스를 상대로 교섭을 요구하며 무기한 총파업에 돌입했다. 지역 물류 거점의 출차가 중단되거나 지연되면서 CU 가맹점주들의 피해가 확산하고 있다.

지난 7일 오후 4시30분 경기도 남사읍에 있는 CU 물류센터 용인 남사센터 부근에서 화물연대 소속 CU지회 화물기사들이 총파업 출정식을 갖고 본격적인 파업에 돌입했다. 사진은 총파업에 참여하는 CU지회 화물기사들과 화물연대 소속 화물기사들의 모습. [사진=화물연대 제공] nrd@newspim.com

◆CU 물류센터 5곳 멈추자 가맹점 매대 '텅텅'

8일 유통업계에 따르면 화물연대 CU지회 소속 화물기사들이 전날 오후 4시30분부터 무기한 총파업에 돌입하면서 일부 물류센터에서 출차 지연과 중단 사례가 확산되고 있다.

이들은 지난 5일부터 경기 안성·화성·나주·진주 등 4개 물류센터에서 파업을 시작한 데 이어, 전날에는 대체 물량을 소화하던 경기 용인 남사센터의 출차까지 제한하며 물류 공급 차질을 키우고 있다. 이에 따라 전체 CU 물류를 담당하는 전국 25개 센터 중 5곳이 사실상 마비 상태에 놓였다. 파업에는 서울·경기, 강원, 광주, 경남 등 4개 본부 소속 CU지회가 참여하고 있다.

상품 공급 차질은 결품 사태로 이어지고 있다. 신선식품과 간편식, 디저트 등 회전율이 높은 상품을 중심으로 결품 사태가 속출하고 있다. 일부 점포에서는 진열 공백이 발생하거나 예약 상품이 제때 입고되지 않고 있는 것으로 알려졌다. 일부 점주들은 직접 물류센터를 찾아 상품을 조달하려 했지만 이마저도 여의치 않고 있다는 불만을 쏟아내고 있다.

CU의 한 점주는 "광주 지역 점주들이 직접 물건을 받으러 센터에 갔다가 그대로 갇혀 있었다고 들었다"며 "과자·담배·상온식품까지 모두 떨어져 매대가 텅 비었는데도 속수무책"이라고 분통을 터트렸다.

인근 점포에서 물량을 급히 조달하거나 근무 인력을 조정하는 등 임시 대응에 나서고 있지만 한계가 있다는 지적이다. 업계에서는 지난 5일 파업 이후 하루 손실 규모가 수억원대에 달할 것으로 추산하고 있다. 파업이 나흘째로 접어든 만큼 사태가 장기화할 경우 누적 피해액은 수십억원에 이를 수 있다는 관측도 나온다.

이러한 상황에 점주들의 불만도 커지고 있다. 점주 B씨는 이날 온라인 커뮤니티를 통해 "정상 입고될 줄 알았는데 배송이 몇 시간씩 지연되고 있다"며 "출차가 막히면서 다른 센터로 물량을 돌려도 지연이 이어지고 있다. 결국 점주들만 피해를 떠안고 있는 상황"이라고 토로했다.

CU 점포 전경. [사진=BGF리테일]

◆노란봉투법 시행 한달...위탁 물류 '사용자성' 놓고 충돌

이번 갈등의 핵심은 원청 사업자인 BGF리테일 교섭 참여다. 지난달 10일 노랑봉투법이 시행된 지 한 달을 맞으면서 편의점 업계도 영향권에 들어섰다는 평가가 나온다.

개정 노란봉투법은 사용자 범위를 확대하고 노동쟁의에 따른 손해배상 책임을 제한한 것이 주된 내용이다. 하청·특수고용 노동자까지 교섭권을 넓히는 동시에 파업에 따른 법적 부담을 완화해 전반적인 노동권을 강화한 것이 골자다.

화물연대 CU지회 소속 화물기사들은 BGF로지스 소속이 아니라 물류센터가 개별 계약한 운송사에 소속된 특수고용노동자다. 다만 화물연대는 다단계 하청 구조에 따른 저운임과 원청의 관리 책임 부재를 문제로 들며 BGF로지스와 BGF리테일이 직접 교섭에 나서야 한다고 주장한다. 또한 화물기사들이 운송사 소속이라 하더라도 실질적으로는 원청의 운영 구조와 지휘 아래 업무가 이뤄지는 만큼 직접 교섭에 나서야 한다는 입장이다.

화물연대 CU지회 측은 "하루라도 쉬면 대신 배송할 차량의 비용을 화물기사들이 직접 부담해야 해 갈수록 빚이 쌓이는 상황"이라며 "계약에 없는 상하차와 매장 내 물품 이동 업무까지 관행이라는 이유로 감내하고 있다"고 말했다.

반면 BGF 측은 물류센터별로 개별 운송사와 위탁 계약을 맺고 있는 구조로, 직접적인 사용자 지위가 아니라는 입장을 고수하고 있다. 회사는 그간 진행해왔던 센터·운송사·기사 간 3자 협의를 통해 문제를 해결하겠다는 계획이다.

특히 이번 CU 사태는 물량 이관 조치와 손해배상 통보 논란까지 겹치며 갈등이 한층 격화되는 양상이다. BGF로지스가 물류 차질에 대응해 일부 물량을 용인 남사센터 등 다른 거점으로 이관하자, 화물기사는 이를 '보복성 조치'이자 '압박 수단'으로 규정하고 반발하고 있다. 이에 따라 화물기사들은 전날부터 총파업으로 대응 수위를 높이며 총력 대응에 나서고 있다.

다만 양측 입장 차가 좁혀지지 않으면서 협상보다는 대치 국면이 장기화될 것으로 보인다.

BGF 측은 대체 물류 투입 등을 통해 대응하고 있다는 입장이지만, 현장 혼선은 당분간 이어질 전망이다.

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