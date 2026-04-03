CU서 '예금 토큰'으로 결제한다…BGF리테일, 디지털화폐 실험 본격화

지난 2일 한국은행과 예금토큰 실증사업 관련 업무협약 체결

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = BGF리테일이 한국은행 주도의 '프로젝트 한강' 2단계에 참여해 편의점을 기반으로 한 디지털 결제 생태계 구축에 나선다.

BGF리테일은 지난 2일 서울 중구 한국은행 본관에서 하나은행, 한국은행과 함께 '예금 토큰 실증 사업(프로젝트 한강 2단계) 추진을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 3일 밝혔다.

지난 2일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 '예금 토큰 실증 사업 추진을 위한 업무협약식'에 참석한 홍정국 BGF리테일 부회장(사진 왼쪽에서 3번째), 민승배 대표(왼쪽에서 4번째), 한국은행 이창용 총재(사진 가운데), 하나은행 이호성 행장(오른쪽에서 4번째)를 포함한 주요 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=BGF리테일 제공] nrd@newspim.com

프로젝트 한강은 한국은행이 금융위원회, 금융감독원과 공동으로 추진하는 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 및 예금 토큰 실증 사업이다. 2단계에서는 고객이 일상생활에서 예금 토큰 결제 서비스를 직접 경험할 수 있도록 사용처 확대에 초점을 맞췄다.

BGF리테일은 전국 1만8800여 개 CU 점포 네트워크를 기반으로 이번 실증 사업에 참여한다. 기존 포스(POS, 판매시점 관리시스템)기를 최적화해 점주의 추가 부담 없이 결제가 가능하도록 한 것이 특징이다. 고객은 은행 앱과 연동된 예금 토큰을 바코드 또는 QR코드 스캔 방식으로 CU에서 간편하게 사용할 수 있다.

하나은행 이용 고객은 '하나원큐' 앱을 통해 발행된 예금 토큰을 동일한 방식으로 활용할 수 있다. 개인 간 송금, 생체인증 기반 결제, 잔액 부족 시 자동 전환 기능 등도 적용돼 이용 편의성이 한층 강화됐다.

BGF리테일은 하나은행과의 협업을 바탕으로 향후 예금 토큰 이용 고객을 대상으로 결제 혜택 프로그램을 단계적으로 선보일 계획이다. 양사는 그동안 상생금융 업무 협약, 디지털 신사업 공동 추진, 디지털 혁신 점포 운영, 전용 금융상품 출시 등 다양한 분야에서 협력을 이어왔다.

이번 프로젝트 참여를 계기로 오프라인 유통과 디지털 금융을 결합한 시너지 확대에도 속도가 붙을 것으로 기대된다. BGF리테일은 편의점을 일상 속 디지털화폐 결제 플랫폼으로 발전시켜 소비자가 체감할 수 있는 생활 밀착형 결제 환경을 구축한다는 전략이다.

홍정국 BGF리테일 부회장은 "이번 협약은 편의점이 디지털화폐 기반 결제 생태계 확장의 핵심 채널로 자리잡는 전환점이 될 것"이라며 "전국 인프라를 기반으로 금융과 유통의 경계를 허무는 혁신 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

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