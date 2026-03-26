민승배 BGF리테일 대표 "판매 중심 전환으로 성장 가속"

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 26일 서울 강남구 본사에서 제9기 정기 주주총회에서 "2026년은 새로운 성장을 위한 사고 전환과 판매 중심 사업 구조로의 변화를 추진하는 해"라고 밝혔다.
BGF리테일은 매출과 객수 확대를 위해 상품 경쟁력 강화에 나선다. 온·오프라인 경계가 허물어진 환경에 대응해 신규 카테고리를 발굴하고 기존 카테고리의 전문성을 높이는 투트랙 전략을 추진한다.
여성·장년층·외국인 등으로 고객층을 넓히는 한편, MD 역량을 강화해 '전문점 수준의 상품 경쟁력'을 확보한다는 계획이다. 도심형 대형 점포를 기반으로 온라인과 배달 거점 기능도 확대한다.
점포 경쟁력 강화도 핵심 과제로 제시됐다. 민 대표는 "전국 방방곡곡에 있는 가맹점의 기본기 향상을 위해 더욱 노력하겠다"며 "고객 관점에서 상품의 진열과 조닝을 통일성 있게 개선하고, 편의점에 꼭 있어야 하는 핵심, 필수 상품 운영을 강화하여 고객이 더 많이, 자주 방문하는 점포를 만들겠다"고 강조했다.
또한 데이터와 기술을 활용한 경영 혁신도 속도를 낸다. BGF리테일은 현장 운영과 마케팅, 물류 전 영역에 인공지능(AI)을 내재화하고, 실질적인 성과 창출을 위한 전사적 연구개발을 추진할 계획이다.
글로벌 사업에서는 '하이퍼 로컬라이제이션(Hyper-Localization)' 전략을 앞세워 기존 진출국 맞춤형 운영을 강화하고 신규 국가 진출도 검토한다.
민 대표는 "지난해 어려운 환경 속에서도 상품과 마케팅, 글로벌 경쟁력을 강화하며 업계 1위 지위를 공고히 했다"며 "올해도 추진력과 유연성을 바탕으로 주주가치 극대화에 집중하겠다"고 말했다.
한편 이날 주총에서는 ▲재무제표 승인 ▲이익잉여금 처분 ▲정관 변경 ▲이사 및 감사위원 선임 ▲이사 보수 한도 승인 등의 안건을 원안대로 의결했다.
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