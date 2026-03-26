삼양사, 주총서 재무제표 승인…알룰로스·스페셜티 사업 확대 박차

배당 확대·AI 전환 추진…글로벌 포트폴리오 강화 전략 제시

공정거래 이슈 사과…준법경영 강화로 신뢰 회복 나서

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼양사가 주주총회를 통해 재무제표 승인과 함께 글로벌 스페셜티 소재 사업 확대 전략을 제시했다. 주주환원과 신성장 동력 확보를 병행하며 중장기 성장 기반을 강화한다는 방침이다.

삼양사는 26일 서울 종로구 본사에서 제15기 정기주주총회를 열고 재무제표 승인, 정관 변경, 이사 및 감사위원 선임 등 총 6개 안건을 모두 원안대로 가결했다. 이날 주총에서는 2025년 매출 1조 8971억원, 영업이익 657억원의 실적이 보고됐으며, 보통주 1주당 1750원, 우선주 1주당 1800원의 현금 배당도 결정됐다.

삼양사는 26일 서울 종로구 삼양그룹 본사 1층 강당에서 제15기 정기주주총회를 개최했다. [사진=삼양사 제공]

삼양사는 스페셜티 소재 중심의 사업 구조 고도화 성과를 강조했다. 지난해 알룰로스 글로벌 확장을 위해 미국법인을 설립하고 호주, 중국 등 주요 시장 인허가를 확보했으며, 스마트 글래스 등 IT·스마트기기용 엔지니어링 플라스틱 개발과 공급을 통해 신규 성장 기반을 마련했다.

향후에는 글로벌·스페셜티 사업 포트폴리오를 강화하고 AI 트랜스포메이션을 통한 경영 효율화를 추진한다는 계획이다. 안정적인 현금 흐름 관리와 함께 미래 성장 카테고리에 대한 투자를 확대해 지속 가능한 성장을 도모한다는 구상이다.

한편 삼양사는 공정거래 이슈와 관련해 사과 입장을 밝히고 준법경영 강화를 약속했다. 공정거래 자율준수 프로그램 도입과 전사 영업 관행 점검을 통해 시장 신뢰 회복에 나선다는 방침이다. 이날 주총에서는 이운익 화학1그룹장이 사내이사로 선임됐으며 단독 대표 체제로 운영된다.

mkyo@newspim.com