정부 "화물연대 집회 사망사고 안타깝다…제도개선·해결방안 모색"

AI 핵심 요약beta
- 정부는 20일 진주 화물연대 집회 사망사고를 안타깝게 생각한다.
- 국무조정실은 제도적 구조 미비를 근본 원인으로 지적한다.
- 대화로 제도개선 모색하고 경위 조사 및 책임 추궁을 약속한다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부는 앞서 지난 20일 경남 진주 화물연대 집회 현장에서 발생한 사망사고 관련 "매우 안타깝게 생각한다"며 "고인의 명복을 빌고 유가족께 깊은 위로의 뜻을 전한다"고 밝혔다.
국무조정실은 보도자료를 통해 "국가 경제의 혈류와 같은 물류를 책임지는 화물운송 종사자들이 그에 걸맞은 권리보호와 대화·조정의 제도적 구조가 충분히 마련되지 못한 것이 이번 사건의 근본적인 원인이다"라며 이같이 밝혔다.
그러면서 "이번 사안은 갈등과 충돌보다 대화를 통해 풀었어야 하는 문제로 향후 정부와 당사자 간 대화로 제도개선을 포함한 실질적인 해결 방안을 함께 모색해 나가겠다"고 약속했다.
이어 "이번 사건이 발생하게 된 정확한 경위를 철저히 조사하고 위법 사항에 대해서는 그에 따른 책임을 묻도록 하겠다"고 덧붙였다.
앞서 지난 20일 오전 경남 진주시 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 산하 화물연대 CU지회 집회 현장에서 물류차와 노동조합원이 충돌해 1명이 숨지고 2명이 다쳤다. 노조는 당시 BGF로지스를 상대로 배송기사 처우개선 관련 직접 교섭을 요구하며 집회를 진행하고 있었다.
sheep@newspim.com