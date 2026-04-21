한화자산운용, PLUS 글로벌HBM반도체 순자산 4000억 돌파

AI 핵심 요약beta
- 한화자산운용의 PLUS 글로벌HBM반도체 ETF가 21일 순자산 4000억원을 돌파했다.
- 해당 ETF는 연간 수익률 374.9%로 레버리지·인버스 제외 국내 상장 ETF 중 최고 수익률을 기록했다.
- 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 3사에 75~80% 집중 투자해 AI 인프라 확대에 따른 메모리 반도체 수혜를 극대화했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화자산운용은 21일 자사 'PLUS 글로벌HBM반도체' 상장지수펀드(ETF)가 순자산 총액 4000억원을 돌파했다고 밝혔다.
한국거래소에 따르면 지난 17일 기준 PLUS 글로벌HBM반도체 ETF의 순자산 총액은 4140억원이다. 해당 ETF에는 올해 들어서만 1063억원의 개인 순매수가 유입됐다.
PLUS 글로벌HBM반도체 ETF의 연간 수익률은 374.9%로, 레버리지·인버스를 제외한 국내 상장 ETF 중 수익률이 가장 높다.
PLUS 글로벌HBM반도체 ETF는 인공지능(AI) 인프라의 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM) 시장을 주도하는 글로벌 메모리 반도체 3사(삼성전자·SK하이닉스·마이크론)에 75~80%를 집중 투자하는 상품이다. 소수 핵심 기업 비중을 높여 메모리 반도체 상승 사이클의 수혜를 극대화하도록 설계된 것이 특징이다.
이들 기업은 메모리 반도체 슈퍼사이클 수혜처로 꼽힌다. 글로벌 빅테크 기업이 AI 데이터센터 투자를 확대하면서 HBM을 포함한 D램, 낸드플래시 등 메모리 반도체 수요가 크게 늘어 가격은 급등하고, 공급난이 심화됐다는 설명이다.
이런 영향으로 삼성전자의 올해 1분기 잠정 영업이익은 57조2000억원으로 집계됐다. 오는 23일 발표되는 SK하이닉스의 1분기 영업이익 역시 40조원을 넘을 것이라는 전망이 나오는 등 관련 기업의 실적 전망치가 잇따라 상향 조정되고 있다.
금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "AI 인프라의 확장으로 HBM을 비롯한 메모리 반도체 시장이 구조적으로 성장하고 있다"며 "특히 메모리 시장은 3대 기업의 과점 구조인 만큼, 이들에 75% 이상 집중 투자하는 PLUS 글로벌HBM반도체 ETF는 현재의 반도체 랠리를 가장 효과적으로 누릴 수 있는 최적의 투자 설루션"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com